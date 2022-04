Ordenan lapidación callejera desde Palacio Nacional

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Los “camisas pardas” de Morena contra opositores

Linchamiento contra quien piensa distinto

Riesgo que algún legislador sea atacado en su persona

Hordas de salvajes van contra oficinas políticas

AMLO y Delgado, de complacientes a alentadores

Panasonic, ahora tiene sindicato gobiernista

Trabajadores acabaron con la CTM

Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia

Alfred Emanuel Smith (1873-1944), político estadounidense

Es incomprensible en una democracia que, desde el máximo sillón del poder, inciten a un linchamiento colectivo contra aquellos que no piensan igual al presidente López Obrador.

La agresividad de un puñado de “camisas pardas”, ahora pintadas de guinda, sólo preocupa a los que amamos la paz y la concordia.

Sólo aquellos que están enloquecidos por el poder, no les importa dividir a un pueblo, con el único fin de mantener su oligarquía.

Hoy, esto está ocurriendo en el primer círculo de poder. La persecución de los opositores se da mediante discursos que incitan al odio. Aquellos que votaron contra la reforma rléctrica, son demonizados y perseguidos.

Como lo hicieron los “camisas pardas” de Adolfo Hitler con las casas de los judíos, ahora salen hordas de gorilas a las calles a pintarrajear las oficinas de los legisladores que se opusieron al capricho presidencial.

Como paréntesis, esas hordas que les cuesta trabajo caminar y mascar chicle al mismo tiempo, no entienden que la oposición les hizo el trabajo político para que México no se peleara con Estados Unidos, ya que las presiones contra la reforma energética de López Obrador, no sólo provocó la inquietud de nuestros principales socios comerciales, sino que algunos legisladores pensaban en la imposición de sanciones al país y apoyar a sus empresarios si sus negocios en el país eran expropiados. Esto se frenó, con la caída de la reforma energética.

Sin embargo, esto despertó la ira de la “chairiza” alentada por su dirigente Mario Delgado y aprobada por el líder del Ejecutivo. Todo con el fin de dividir aún más a la sociedad.

Con pensamientos retrógrados y obsoletos del quehacer político, creen en los axiomas de “divide y vencerás”. Todavía le funcionó a algunos políticos del siglo pasado, pero actualmente hay pueblos que no creen en su clase gobernante y marginan esos pensamientos.

Pero, en pueblos con escasos recursos educativos y, obviamente, económicos, esa semilla del mal puede germinar.

A eso no exponemos hoy con los discursos del odio, contra legisladores de oposición.

Cuidado con encender la mecha que después sea imposible apagar.

PODEROSOS CABALLEROS

PANASONIC, CON UN SINDICATO DE LA 4T: Trabajadores de Panasonic en México eligieron al sindicato independiente SNITIS, que lidera Rosario Moreno, ligada a la legisladora de Morena, Susana Prieto Terrazas. Este organismo ganó en 75% de las casillas en una elección de dos días en la que estaban habilitadas para votar 2,150 personas. Pero, este fue el resultado de una larga fricción entre la empresa que dirige Ken Tsutsumi y ese sindicato. SNITIS había amenazado con acusar ante organismos de derechos laborales en Estados Unidos, de que una instalación de la fabricante de productos electrónicos, en Reynosa, Tamaulipas, violó el T-MEC al firmar un contrato sindical a espaldas de los trabajadores y despedir a quienes protestaron por ello. Al final, la titular de Trabajo, Luisa María Alcalde, ordenó un nuevo conteo. Así se desplazó un sindicato de la CTM.

LEGISLADORES DE MORENA HUMILLAN A OPOSICIÓN: Triste ver los discursos arrogantes, altivos y altaneros de los políticos de Morena. Su lenguaje sólo es sinónimo de falta de clase y de respeto contra sus opositores. En el pasado priista y panista, por lo menos los legisladores no mostraban su insignificante talento. Guardaban las formas y, aunque trataran con opositores, lo hacían con ciertas consideraciones. Morena en el Senado ofreció embajadas a gobernadores de oposición “si se comportan bien”. Esto significa que si son sumisos y entreguistas, les aseguran una chamba. Esto se dio en el marco del rendimiento de protesta del priista Carlos Aysa, como embajador de México en República Dominicana. El ex gobernador de Campeche, por aceptar una chamba, tuvo que aceptar que fuera sobajado por legisladores de Morena y repudiado por el partido que lo llevó al poder campechano. Triste el caso de unos y de los otros. La política, si ya era corrupta, se convirtió en una actividad miserable.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SANTANDER: Banco Santander y Cambridge Judge Business School, institución que a nivel mundial investiga sobre sostenibilidad, lanzan 1,000 Becas Santander Sustainability Skills for the Green Transition-Cambridge Judge Business School. Están dirigidas a personas que deseen impulsar iniciativas verdes de su entorno laboral. Las becas están disponibles para Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, UK y Uruguay. Para Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades, la transición verde es el reto que requiere concienciación, educación y herramientas para poder abordarlo de forma tanto individual como institucional.

