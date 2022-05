¿De verdad será una paliza?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Dice el presidente López Obrador que los próximos comicios representarán una paliza del partido Morena sobre sus adversarios, aunque los datos que circulan en torno al proceso electoral del 5 de junio, establecen otra cosa.

Es cierto que las encuestas y sondeos precisan, hasta el momento, el eventual triunfo de Morena en cuatro de los seis estados en disputa, en otros dos se advierte la posibilidad de derrota del partido gobernante a nivel federal.

Todavía más, en Aguascalientes, nadie apuesta por el Movimiento que encabeza el Ejecutivo federal, mientras que, en Durango, los momios no favorecen a Morena, aunque resta tiempo para un eventual alcance.

En los otros cuatro estados, las cifras juegan a favor del Movimiento Regeneración Nacional, destacando el caso de Hidalgo, donde parecía se escenificaría una parejera, sin embargo, la candidata de la alianza va por Hidalgo se encuentra en picada.

Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas no le quitan el sueño al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya que en esas entidades si se podría aplicar la frase del Presidente, sobre ganar por paliza.

Y es que el Ejecutivo federal aprovechó el festejo del Día del Trabajo en Dos Bocas, para afirmar que Morena continuará ganando por paliza, ya que la Cuarta Transformación cuenta con un gran relevo generacional.

Ejemplificando con el beisbol (deporte que practica). El Ejecutivo federal afirmó que se cuenta con cinco pitchers abridores, hombres y mujeres (los aspirantes presidenciales) 10 de relevo (los que entrarían para reforzar al eventual candidato o candidata) y todos ellos y ellas con bolas rápidas que rebasan las cien millas por lanzamiento, además de todo un ramillete de lanzamientos que van desde la curva, la recta, el slider y otros más.

El Presidente se siente seguro que con esos prospectos puede ganar el juego de 2024 y hasta hacerlo por paliza.

Lo que también dejó en claro es que no habrá reelección, pero sí relevo generacional y a quien se le entregue la estafeta contará ya con las obras emblemáticas de la 4T: aeropuertos Felipe Ángelus, refinería de Dos Bocas y Tren Maya.

Lo del relevo generacional es un punto que los analistas siguen de cerca, ya que va marcando la pauta a seguir. Con cuáles de los aspirantes podría haber ese relevo generacional del que habla el Ejecutivo federal. Marcelo Ebrard es de la misma década que el Presidente, es decir de la década de los 50 del siglo pasado, mientras que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal se ubican en la siguiente década, la que corresponde a los años 60 del siglo XX.

Y aunque el Presidente refiera que hay cinco pitchers abridores, en realidad no sobrepasan los cuatro, tres hombres y una sola mujer. En el reto no se encuentra siquiera un cerrador o un bateador de poder que pueda impulsar a la registradora a quien resulte candidato o candidata.

En cuanto al ambiente que permea a la sociedad mexicana, dista mucho del que llevó al actual Ejecutivo federal a ganar con esa cifra de más de 30 millones de votos.

Los comicios del 5 de junio pueden ser un llamado de atención para el Presidente y sus operadores de Morena, para que detecten que las cosas ya no van tan bien para ellos en las urnas, con todo y que ganen la mayoría de los gobiernos en disputa.

*****

La energía que muestra el coordinador de la mayoría senatorial, Ricardo Monreal Ávila es de llamar la atención. El zacatecano no desaprovecha cualquier espacio que le es concedido, sin importar lo grande o pequeño que sea y el público al que ve dirigido su mensaje. Monreal Ávila estará cocinando hoy con el pequeño Roy Padilla. Ex concursante del programa Masterchef. Veremos si el coordinador de la bancada de Morena puede con la cocina y si tendrá una alternativa si no resulta candidato presidencial… Alejandra Del Moral Vela, secretaría de Desarrollo Social en el estado de México, se perfila cada día más como una de las más serias aspirantes para la candidatura priista a esa entidad. La semana pasada encabezó un evento en Ciudad Nezahualcóyotl en que destacó que las mujeres son la fortaleza de las familias, ya que son valientes, trabajadoras y siempre dispuestas a defender a los suyos.

