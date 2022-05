Fuego amigo contra Ricardo Aldana

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

3 de mayo, fecha incómoda para Claudia Sheinbaum

El buen desempeño de Ricardo Aldana -en el corto tiempo que lleva-, de su liderazgo en el sindicato petrolero se ve amenazado, según se sabe, por “fuego amigo”. No obstante que Aldana apenas fue electo el pasado mes de febrero por mayoría de las 36 secciones de todo el país, existe una minoría de inconformes que critica a su líder en estos apenas casi tres meses de gestión, inclusive nos aseguran que además de la minoría de inconformes, hay “fuego amigo” de un grupo de agazapados que ni siquiera se atreven a dar la cara y que han empezado a ponerle “piedritas en el camino” a Aldana de forma anónima.

Afortunadamente, el líder de los trabajadores petroleros, está dedicado ciento por ciento a ejercer su liderazgo por el bien de todos sus agremiados. Sin duda, su experiencia y trayectoria auguran éxito en su desempeño como líder de los petroleros, y estamos seguros que seguirá trabajando por el bienestar de sus agremiados y nos atrevemos a pronosticar lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza… seguiremos informando.

En otro tema, hoy sin duda es un día muy, pero muy difícil ni más ni menos que para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al cumplirse el primer aniversario de la tremenda tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021, cuando se vivía la pandemia de Covid-19 y por diferentes noticieros nocturnos, quienes se encontraban y circulaban por la zona de las estaciones del Metro Olivos-Tezonco reportaban esta desgracia con videos en los que se podía apreciar como ellos mismos auxiliaban a las víctimas, en lo que los servicios de emergencia arribaban al lugar.

Alrededor de dos horas después, la jefa del gobierno capitalino se presentó en el lugar y desde entonces, solamente se ha ocupado en tratar de subestimar el colapso que cobró la vida de 26 personas; lo llamó “incidente” y al final de investigaciones que dejan mucho que desear, los únicos culpables fueron unos malditos pernos y lo que más llama la atención, es que ayer, la audiencia en la que se supone imputaría al ex director del proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos por el colapso de la Línea 12, así como a otros ex funcionarios y dos empresas, fue diferida por cuarta ocasión, por lo que se celebrará el próximo 6 de junio, prácticamente dentro de un mes.

Los otros imputados, Guillermo Alcázar y Juan Antonio Giral, hicieron todo para que esto ocurriera así. El primero argumentó desconocer la carpeta de investigación, mientras que el segundo, utilizó lo que se ha convertido en el pretexto favorito; dijo que tenía Covid.

Lo que puede decirse de esta situación que tiene tan incómoda a la señora Sheinbaum Pardo, es que a un año de las investigaciones no hay nada; esta errada y llamada Cuarta Transformación tapa todo, así como en su momento, la funcionaria capitalina cubrió y justificó a la ex directora del Metro, Florencia Serranía.

Christopher Estupiñán, uno de los abogados de las víctimas declaró que: “A un año no hay justicia, las familias que tienen derecho a recibir justicia y sólo se ha ponderado los derechos de la defensa”.

Esto le causa daño a los intereses de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque justo en momentos en que está más que metida en la carrera para el 2024, correteando al Presidente y viendo cómo sus bonos se desmoronan, el expediente de la Línea 12 del Metro puede apresurar ese declive.

Hace una semana, Sheinbaum estuvo en Quintana Roo, apoyando la campaña de la candidata morenista al gobierno del estado, Mara Lezama, pero también, para medir los apoyos que tiene y pudo tristemente comprobar que fuera de la CDMX, ni la conocen.

Entonces, como parte de su sesuda estrategia para promocionarse, Claudia Sheinbaum circula una foto por las “ex benditas redes” en la que anuncia por “twitter” que va o viene de la reunión mañanera en Palacio Nacional. Esto, también lo hace para medir sus apoyos y solo los tiene con los ciegos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ala dura del morenismo.

Además, la reciente actividad desplegada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que inauguró en Hidalgo, al presentarse en la campaña del abanderado del partido oficial al gobierno estatal, Julio Menchaca, le resta todavía más puntos a Sheinbaum, amén de que el canciller ha sabido, como sea, “lavarse las manos” de lo ocurrido el 3 de mayo del año pasado, aunque es evidente que también tuvo responsabilidad en este expediente.

Y fue el propio presidente López Obrador, el que anunció que uno de sus acompañantes a la gira que llevará a cabo por Centroamérica será, precisamente, Marcelo Ebrard, mientras que la jefa de Gobierno, se quedará en la Ciudad de México, deseando fervientemente que no le vayan a propinar otra lluvia de jitomatazos, pero especialmente este 3 de mayo, podría tener otro serio descalabro político.

Municiones

*** Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, ofrecieron una conferencia de prensa para reiterar que el bloque “Va por México” está en contra de la aberrante reforma electoral propuesta por el presidente, por lo que ellos presentarán su propia reforma en materia electoral. Y duro se fueron contra la reforma que pretende destruir al INE, por eso, la calificaron como “un dardo envenenado” en contra del Instituto que preside el doctor Lorenzo Córdova así como en contra de la democracia. Qué bueno que los líderes partidistas hicieron el compromiso de no permitir retrocesos ni autoritarismos, “México no será una autocracia”, subrayaron.

*** El ex consejero presidente de lo que era el Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, opinó sobre la reforma electoral lopezobradorista y coincidió en que se trata de destruir a las instituciones electorales y sustituirlas por un Instituto omnipotente y un sólo tribunal electoral. Sin duda y como lo declaró en entrevista el doctor Woldenberg, llama poderosamente la atención que México haya avanzado mucho en el terreno electoral en las últimas décadas, lo que se pudo comprobar con la alternancia y los Congresos plurales y ahora esta errada y llamada Cuarta Transformación quiere construir un Instituto cuyos consejeros sean propuestos por el presidente el Congreso y el Poder Judicial, pero manejando unilateralmente este proceso el tabasqueño. Es también preocupante que electoralmente hablando, se quiera destruir a instituciones electorales confiables.

*** Por cierto, se dice que no tardará mucho tiempo para que el flamante secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reciba tremendo revés, pues ya no goza de las preferencias de su jefa, Claudia Sheinbaum, que ya tiene puestos los ojos en otro, que no es el controvertido senador con licencia. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com