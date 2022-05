Si hay reforma, no será la de AMLO, advierte Va por México

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En México hay un gobierno que quiere instaurarse como dictadura: Alejandro Moreno.

Así dice el encabezado del comunicado dado a conocer por la dirigencia nacional del PRI a propósito de la conferencia conjunta con el PAN y el PRD, con los cuales integra la coalición Va por México, para ratificar su rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A cambio, los dirigentes nacionales de esos tres partidos delinearon una reforma totalmente distinta, que tiene como punto sobresaliente establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, lo cual de aprobarse anularía la mayoría integrada por Morena y sus rémoras, que no han logrado sumar más de la mitad de los votos de los ciudadanos mexicanos.

Va por México expresó también de arranque su decidida oposición a desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual constituye el objetivo central de las transformación impulsada por el actual gobierno federal.

Al presentar su propuesta de reforma electoral, los partidos de oposición empezaron por descalificar los cambios que desea imponer la llamada Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa conjunta, los dirigentes de oposición advirtieron que la iniciativa impulsada desde el gobierno morenista es un claro distractor más ante la falta de resultados, cuyo único fin es para “mantenerse en el poder sea como sea”.

Al respecto, el dirigente nacional del PRI aseguró que el gobierno encabezado por López Obrador pretende intimidar a cualquiera que no comparta sus proyectos, por lo cual llamó a la sociedad civil a ir juntos para evitar que “estos mafiosos sigan sembrando mentiras”.

Al lado de los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, el presidente del tricolor anunció que pedirán a la comunidad internacional “que los ojos estén sobre México”, para que les sea más difícil al partido oficial y a sus secuaces perseguir a los opositores.

“Hicieron sus cuentas y saben que ninguna de sus reformas va a pasar, ya les pusimos un alto en la reforma eléctrica y ahora vamos a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y vamos por una reforma electoral ciudadana, que fortalezca las instituciones democráticas, el sistema de partidos y la representación popular.

Moreno Cárdenas denunció que el gobierno federal pretende intimidar a cualquiera que no comparta sus proyectos y alertó que en México quieren instaurar una dictadura.

“Es una amenaza manifiesta contra todas las personas que se atreven a alzar la voz contra este gobierno autoritario y represor. Su único pecado es alzar la voz y no pensar como ellos”, aseguró el también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, (Copppal).

El dirigente priista recordó que Morena y sus aliados han perseguido a los opositores “les han abierto investigaciones y se les ha llamado traidores a la patria, por buscar tener un gobierno mejor”, por lo que exigió un alto a la judicialización de la política y a la politización de la justicia.

“Morena muestra su ADN como el gobierno más corrupto. Jamás habíamos visto un ataque tan brutal desde el gobierno de la República contra todos aquellos que piensan distinto, a quienes estigmatizan y tachan de reaccionarios, de no querer construir por el país”, subrayó Moreno Cárdenas.

Sólo circo, morena y teatro, denunció el PAN

La propuesta de reforma electoral del gobierno es un acto más del circo, morena y teatro del presidente López Obrador y es un dardo envenenado en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal electoral, la libertad y la democracia, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El dirigente nacional del PAN reiteró enfáticamente, que la oposición no va a permitir retrocesos ni autoritarismos y que no dejarán que el país se convierta en una autocracia, donde todo lo decida un solo hombre.

“Las reformas electorales en México siempre han sido exigidas desde la oposición para generar condiciones de equilibrio, de cancha pareja, de contienda democrática y hoy la única forma de entender que esta reforma electoral sea impulsada desde el gobierno es con el único fin de mantenerse en el poder sea como sea y por eso no lo vamos a aceptar”, agregó.

Cortés Mendoza aseguró que, frente a esta “puntada” del gobierno federal, el PAN y la coalición Va por México presenta una contrapropuesta de reforma electoral que incluye inicialmente seis puntos:

Impulsar la segunda vuelta electoral para Presidente de la República; eliminar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados; tener elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para los todos los partidos; cuarto, prohibición total, con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos; quinto, nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada; sexto, regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales”, detalló.

El presidente del PAN también destacó que la coalición Va por México “no va a aceptar ningún tipo de persecución contra ningún opositor, sea político, sea medio de comunicación, sea periodista, sea científico, sea ambientalista, ningún ciudadano que se atreva a disentir y levantar la voz podrá ser perseguido político en este país”.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, expresó que el país está ante la actuación desesperada de un gobierno fracasado, ante un Presidente que es adicto a las mentiras, porque ha fallado en todo lo que prometió a la gente para ganar en 2018.

“Han traicionado desde luego a la gente que esperanzadamente votó por ese proyecto y votó por Andrés Manuel en 2018; se quedaron sin argumentos y ante la falta de resultados, lo único que hacen es inventar nuevos elementos que, por una parte, son distractores, pero por otro lado son también la evidencia de lo que quieren en el fondo del discurso de terrorismo de estado”, señaló.

El líder perredista aseguró que esa reforma electoral no va a pasar, al igual que la reforma eléctrica, porque sólo es fomentar el autoritarismo y poner todo el poder en un sólo individuo para poder actuar como una dictadura y con ello, desaparecer la pluralidad política del país y seguir amenazando con la detención de los opositores por no pensar igual que el inquilino de Palacio Nacional.

“Hablan de que, por cierto, dicho por el propio López Obrador, en Dos Bocas, en Tabasco, recientemente, que, en 2024, nos darán una paliza, pero paliza, es lo que le está dando a la Constitución, al Estado de Derecho, a todo lo que significa las libertades esenciales de nuestro país, a todo lo que significa la pluralidad y la libertad de expresión, esa sí es una paliza que están dando desde Palacio Nacional”, destacó el dirigente del partido del sol azteca.

No es con limosnas como se solucionan los problemas, advierte el PAN

La víspera de cumplirse un año del grave accidente en la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas y resultaron heridas otras 80, todavía no se inicia el juicio de los presuntos responsables.

Por decisión de un juez, la audiencia inicial fue pospuesta para el 6 de junio.

Mientras tanto, la dirigencia del PAN en la capital del país colocó un antimonumento en las avenidas de Reforma y Bucareli, en memoria de las víctimas.

“No es con limosnas como debe el Gobierno arreglar las cosas, estamos esperando una reparación del daño ejemplar e integral. Que se les apoye económicamente, que se les dé a conocer la verdad de la tragedia y se les realice un monumento digno a las víctimas”, aseveró el coordinador de los diputados del PAN, Christian Von Roehrich.

A su vez, el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde recordó que, en tres años, el Metro ha tenido más tragedias que en toda su historia.

Los panistas señalaron que a pesar de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intentó convertir la tragedia en un incidente, la responsabilidad ha sido de su gobierno.

“A casi un año del desplome de la Línea 12 del Metro, no hay justicia para las víctimas y sus familias, no hay resultados, ni mucho menos culpables. Sólo hay olvido, encubrimiento y opacidad por parte del gobierno morenista de la CDMX. Nosotros no los olvidamos y por eso hoy nos encontramos aquí para honrar la memoria de los 26 fallecidos y evitar su olvido”, afirmó Atayde.

riparcangel@hotmail.com