Dr. Pech, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, anda muy desesperado

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Sin el apoyo político de López Obrador y su partido Morena, sin dinero y con menos de 15 puntos en todas las encuestas, José Luis Pech “El Tibio” Várguez, abanderado de MC, se dedica a realizar una campaña de saliva

Para el diputado local de MC, José Luis “Chanito” Toledo, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura quintanarroense, José Luis Pech Várguez, se ha prestado al perverso jugueteo político electoral, a cambio de posiciones y hasta “premios” de consolación para él y sus allegados.

Por medio de las redes sociales, el Dr. Pech se ha dedicado a atacar, sin pruebas, a la candidata de Morena, quien ya aventaja con más de treinta puntos en las preferencias electorales en todas las encuestas, tanto a Laura Fernández Piña, de la alianza PAN-PRD, como al propio José Luis Pech Várguez.

El doctor no ha presentado un proyecto de gobierno serio, ni tampoco ha explicado con claridad, por qué razón traicionó a su otrora líder moral y tata mayor, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto lo convirtió en senador de la República en 2018.

Sin una estructura en su campaña política para gobernador, sin recurso y con un discurso errático, el “chapulín” Pech Várguez menospreció, este pasado 3 de mayo, a los trabajadores de la construcción, en su día.

Dijo Pech durante una reunión con seguidores: “Mi madre me decía siempre que estudiara, que tratara de ser alguien en la vida, si no quería terminar de albañil, trabajando de sol a sol, con pesadas cargas laborales y las manos partidas”, en una abierta declaración que menosprecia a los trabajadores de la construcción.

Así, son este tipo de políticos ladinos, que no han trabajado, ni trabajarán nunca, pues viven todo el tiempo de los impuestos de este sufrido pueblo.

El ahora abanderado naranja se debe de dar cuenta de su verdadero peso político, pues sin el apoyo de López Obrador y su partido Morena, éste, como muchos otros políticos en todo el país, no valen ni un cacahuate.

Candidatos llaman a los empresarios a que se sumen a la política

Uno de los bastiones que han mantenido con vida a Quintana Roo en materia económica son los empresarios de diferentes rubros, quienes, incluso, en los periodos más difíciles para la entidad se han puesto la camiseta para sumar a la recuperación, por ejemplo, durante la pandemia por la Covid-19, el paso de fenómenos climatológicos como huracanes y desde hace algunos años con el tema del sargazo.

Es por lo anterior que los candidatos a la gubernatura, coinciden en que deben hacerlos parte de sus proyectos y con ello lograr juntos un mejor futuro para la entidad.

Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, fue la primera en pronunciar desde Playa del Carmen su llamado a los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), para impulsar a los municipios que carecen de esas organizaciones e integrar a José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas a un plan conjunto para el desarrollo económico sostenible de la entidad.

Y firmó un documento en el que se compromete a integrar a su Plan de Gobierno propuestas de los CCE, “todas encaminadas a temas como la salud, seguridad, educación, cuidado del medio ambiente, movilidad, turismo y desarrollo económico” sentenció.

Celebra unidad del sector empresarial

Asimismo, Lezama aclaró que una vez que asuma el gobierno y tome el control de las finanzas públicas sabrá de cuántos recursos económicos se puede disponer y lo que se puede hacer con ellos. “Reconozco y celebro la unión que hay en el sector empresarial para dialogar y encontrar puntos de acuerdo para trabajar. Habla de su inmensa responsabilidad y amor por el estado, de su disposición a trabajar en pro del bienestar de todos los ciudadanos para mejorar su calidad de vida y buscar la integración en un solo Quintana Roo”, dijo.

Y se comprometió a ofrecer incentivos a los inversionistas. “Analizaremos el otorgamiento de incentivos para invertir en el centro y sur, pero eso no debe quedar en el discurso, hay que hacerlo y de manera rápida, porque Quintana Roo tiene agua, tierra fértil, pero sobre todo gente extremadamente trabajadora que no se vence ante la adversidad y lo hemos constatado durante los huracanes”.

No obstante, también reconoció que “en este momento necesitamos trabajar en la capacitación y profesionalización del personal, porque durante la pandemia muchos se fueron y no volvieron, con lo que se perdió entre 18 y 23 por ciento de las manos especializadas.

Denuncia la abanderada de Morena campañas negras

Por otro lado, la candidata a gobernadora de la coalición “Juntos Hacemos Historia” denunció que hay 70 campañas negras en su contra, principalmente a través de redes sociales. “Ante esta guerra sucia, no me distraigo, mi campaña se basa en trabajar y no mentir a la gente, seguir recorriendo cada punto del estado, y realmente escuchar que tiene que decir la población”, sostuvo.

Y aseguró que a la ciudadanía, no le gusta que le mientan, “muchos ya conocen el trabajo que he llevado a cabo durante muchos años, gestionando apoyos para la población que más lo necesita. En breve, iniciarán los trabajos de remodelación del boulevard Luis Donaldo Colosio” dijo, obra que se gestionó durante mucho tiempo, cuando fue presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún).

Al evento acudieron los presidentes de los CCE de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt; de Cancún, Iván Ferrat; de Cozumel, Carmen Joaquín y de Chetumal, Eloy Quintal, así como Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo.

Laura Fernández pide reflexionar el voto

Por su parte, Laura Fernández, candidata a gobernadora por la coalición “Va Por Quintana Roo”, también firmó sus compromisos ante la cúpula empresarial de la entidad, donde estableció que será una gobernadora municipalista para mejorar la situación que viven actualmente las 11 demarcaciones.

Fernández celebró la unión de estos organismos para hacer compromisos de campaña, “esto es un modelo de cultura cívica que alienta la vocación participativa de Quintana Roo. Yo los invito a todos los empresarios a reflexionar su voto el 5 de junio próximo y a observar los casos de los recientes gobiernos de Morena y del PVEM”, dijo.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com