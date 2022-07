Prevé Quintana Roo números récord durante vacaciones de verano

José Luis Montañez

La Secretaría de Turismo anticipa mayor ocupación que la de 2019

Si bien, actualmente se vive un rebrote de contagios por Covid-19 en Quintana Roo, y en todo el país, se trata de casos no graves, que en su mayoría no requieren hospitalización, asimismo, las cifras en cuanto a fallecimientos se mantienen muy bajas, lo que permite que las vacaciones de verano se puedan enfrentar en un marco de mayor tranquilidad en ese sentido, no obstante, las autoridades hacen un llamado a la población y turistas para que respeten los protocolos de seguridad sanitaria.

Y es que, al menos en el caso de Quintana Roo, las autoridades turísticas anticipan números de ocupación hotelera y vuelos, incluso, superiores a los que se tenían antes de la contingencia sanitaria, en 2019, y eso ya se comenzó a reflejar desde esta semana.

El titular de la Secretaría de Turismo del estado, Bernardo Cueto, señaló: “Todos los destinos turísticos de Quintana Roo tendrán un crecimiento en su ocupación hotelera con respecto a 2019, generando récords históricos en materia turística. Para la presente temporada de verano, se espera la llegada de 3.5 millones de viajeros internacionales y nacionales al Caribe Mexicano”, celebró.

De tal manera, que los tres y medio millones de turistas que estarán visitando nuestros principales destinos, harán que prácticamente todos, tengan un incremento con respecto a 2019, “por lo tanto ya generamos cifras sumamente importantes que representan un récord”, aseguró.

Eso deriva en mucho de las condiciones logradas para que el turismo siga creciendo y disfrutando de muchas actividades, destacó. “Hay una diversidad de actividades que el turismo llega disfrutar a nuestros destinos y nos hace una alternativa muy muy fortalecida, es decir, que llega gente en busca de turismo de aventura, de turismo cultural y hasta gastronómico”.

Cancún y Playa, los favoritos

Bernardo Cueto concluyó que Cancún y la Riviera Maya son los destinos favoritos de los visitantes y, por ende, ofertan el mayor número de habitaciones en el Caribe mexicano y los pronósticos apuntan a que habrá ocupaciones por encima del 85% en todos sus hoteles, incluso del 100% en algunos, cuyas reservaciones fueron destacadas desde semanas atrás.

Otro de los destinos más visitados del estado es Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, que para el verano estiman alcance una ocupación hotelera alrededor del 85% o 90%, de acuerdo con pronósticos de autoridades municipales.

Sobre las medidas de seguridad sanitaria, las autoridades continúan recomendando que se priorice el uso de cubrebocas en espacios cerrados, asimismo, que se guarde la sana distancia y se eviten aglomeraciones en los espacios públicos, todo con el interés de que no se sigan propagando las nuevas variantes de Covid-19, de las cuales, de acuerdo con los especialistas, ya hay por lo menos 6 diferentes de ómicron circulando en Quintana Roo.

El AIC regresa a números máximos

Otro indicador de que las cifras en cuanto llegada de turistas será mayor en los próximos días es que el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) ya alcanzó números máximos de vuelos y conexiones, es decir que, hay más que antes de que fuera declarada la contingencia por el Covid-19 en el mundo.

Durante el pasado fin de semana, el AIC alcanzó nuevamente máximos en sus operaciones, sobrepasando los 500 vuelos que acostumbra programar la terminal, alcanzando los más de 620 vuelos, entre salidas y llegadas, con vuelos nacionales e internacionales.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), reportó que para el sábado, fueron 303 llegadas de las cuales 97 fueron nacionales y 206 internacionales, sumado esto, a las 319 salidas, 97 a nivel nacional mientras al extranjero fueron 222.

Posteriormente el día domingo, Asur, reportó 627 operaciones con 307 llegadas, 107 nacionales y 200 internacionales. Asimismo, fueron 320 salidas, de cuyo total 116 estuvieron programadas para destinos nacionales, y 204 al extranjero.

EU sigue como principal mercado

Mientras tanto, las aerolíneas que operaron fueron, Avianca, Aeroméxico, Air Canadá, Air Europa, Air France, Air Portugal, American, British, Condor, Gol, Jetblue, Lacsa, Copa, Delta, Frontier, Transat, entre otras.

El mismo reporte reveló que las rutas internacionales más sobresalientes fueron especialmente de destinos de Estados Unidos, seguidos de Europa y Latinoamérica.

Con esto, Quintana Roo mantiene sus números crecientes en cuanto al flujo de turistas estadounidenses, y para este verano contará con un récord de vuelos procedentes de 44 ciudades de Estados Unidos, un numero bastante superior a los 33 que había antes de la contingencia, tan es así que se trata de un número histórico, según datos compartidos por Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Clausuran bares en Playa del Carmen

Previo a la temporada alta de verano, continúan las verificaciones en los negocios de Playa del Carmen, en las que dos bares ya resultaron clausurados a razón de no contar con los permisos para vender alcohol.

Fueron los inspectores de Fiscalización municipal, quienes clausuraron el Sky Blue y otro bar sin nombre que fueron sorprendidos operando sin los permisos correspondientes para la venta de bebidas alcohólicas.

Ambos establecimientos se ubican sobre la Calle 8, casi esquina con la Avenida 10, en la zona turística de la ciudad y de acuerdo con la información oficial, la autoridad detectó estos negocios “clandestinos” después de haber llevado a cabo un operativo de revisión de documentación a comercios.

En los dos casos, los propietarios o representantes legales de los bares, deben acudir a la Tesorería municipal para regularizar su situación y entonces se determine si pueden volver a trabajar o no.

