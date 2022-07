Encuentro AMLO-Biden

Arturo Ríos Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer al reunirse en la Casa Blanca con Andrés Manuel López Obrador, que la relación entre ambos es «fuerte y productiva», pese a noticias que aparecen en la prensa. Es el mensaje diplomático que se debió ordenar para el público incluyendo la prensa.

Pero como en los contratos, las letras chiquitas refieren los pactos, reclamos y dificultades entre ambas naciones. Cuando he sido comunicador y he atendido reuniones privadas entre funcionarios con sindicalistas, por ejemplo, se instruye qué dar a conocer y qué no, los filtros traicionan y la verdad emerge.

Así sucede con los encuentros, en apariencia amables, en esferas como el asunto de ayer: Biden tiene mucho que reclamarle a AMLO, como el problema del “narco”, la frase de “abrazos, no balazos”, cristalizado en la carencia de acciones para frenarlo, están desatados como nunca y el récord de muertes violentas lo califica.

La muerte de periodistas en México ocupa un preocupante alto lugar entre los países del mundo; las reformas como la eléctrica, atentaba contra las empresas estadounidenses y la coalición PAN-PRI-PRD, la frenó con el apoyo tácito de los Estados Unidos y AMLO lo sabe, pero no es de los que reconocen sus fracasos.

Marcelo Ebrard responsable de relaciones exteriores deslizó un punto relevante sobre el encuentro: se refirió a los desencuentros con la DEA, el origen de una campaña en Estados Unidos en la cual se asegura que México no ha dado resultados en materia de seguridad. La realidad que se vive lo desmiente.

También adelantó que los temas a tratar en la agenda bilateral, se encuentran de la lucha contra el crimen, atajar los efectos de la inflación y de una posible recesión estadounidense, así como los retos en materia de migración. De eso no sabemos cuál fue el acuerdo.

Marcelo hace a un lado los temas de narcos y muerte de periodistas y resalta la estrategia económica por las presiones inflacionarias, ante el riesgo de una desaceleración macroeconómica y la otra es de seguridad, agrega el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La protección a la vida de ciudadanos por los malosos y de comunicadores, se desdeñan.

Faltan los filtros que, indudablemente, los medios norteamericanos, “Washington Post”, “New York Times”, entre otros, revelarán lo que no se expuso cuidando la secrecía de los reclamos y hasta instrucciones del poderoso país y su pupilo que es México, aunque duela admitirlo.

Ante Biden, AMLO afirmó que “en México se produce petróleo, en tanto llega la transición energética, habrá inversiones americanas, plantas de gas, fertilizantes y la creación de parques solares en Sonora y otros estados para producir energía y exportar a Estados de EU, en Texas, Nuevo México, Arizona y California”. A lo que antes se oponía.

