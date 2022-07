Qué dejó la reunión de AMLO con Biden

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La segunda visita oficial de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos concretamente que dejó de bueno, pues la respuesta rápida es nada, sólo promesas y proyectos. Nada en concreto se logró. México se comprometió a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura.

La visita tuvo importancia en cuanto a la presencia diplomática, pero sólo está ahí. Al presidente AMLO no le prepararon una agenda dinámica, sólo visitas con Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, sin acuerdos de trascendencia. Faltaron reuniones de presidentes con empresarios entre ambos países, pláticas con líderes políticos de ambos partidos, con líderes hispanos en ese país, faltaron reuniones de gabinetes conjuntos para asuntos particulares, en fin, fue una visita light. Siempre es importante y más simbólico que el Presidente de México deposite una ofrenda floral a las estatuas de Martin Luther King y Franklin Delano Roosevelt.

Llama la atención que la visita de AMLO se llevará a cabo en el mismo día que el Presidente Biden tenía en su agenda iniciar una gira por el Medio Oriente y que poco tiempo le podía dedicar al mexicano. Tal vez esta decisión y el resultado frio y poco sustancioso, más como un conocido no como el primer socio comercial, de la segunda reunión Biden y AMLO es producto del bloqueo a la Reunión de las Américas, a la que AMLO no asistió. Sin embargo la relación continúa y seguramente fluirá, al final esta segunda reunión de algo servirá.

La Iglesia católica llama a los mexicanos

Las jornadas de oración por la paz para nuestro país pretenden llevar un mensaje de esperanza y que la muerte y desaparición de miles de seres humanos «no quede en el olvido», afirma la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. Juana Ángeles Zárate, presidenta de esta organización, señala con preocupación y convoca a otras religiones: «Estamos en un momento en el que no podemos enfatizar la separación ni la exclusión, desde diferentes credos, vocaciones e instituciones, es necesario que nos unamos en un acto de humildad y en un gesto de fraternidad universal».

La Iglesia católica de México convocó a todos los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y demás religiones a unirse a la jornada de oración, iniciada el domingo 10 de julio y concluirá el 31 del mismo mes. «Hoy más que nunca necesitamos unirnos en el momento en el que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, nos está abriendo la puerta para construir la paz», señala un mensaje publicado por la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El Edomex intensifica actividad política

En el Estado de México inició la lucha por las candidaturas. Priístas y morenistas ya levantaron la mano.

Simplemente en Morena hay 67 personas , 50 hombres y 17 mujeres que se registraron para buscar la coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, antesala de la candidatura y requisito indispensable para lograr ser candidatos a gobernador, pero sólo 3 tienen esa posibilidad.

En la lista aparecen Delfina Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez y Fernando Vilchis; el 10 de agosto se darán a conocer los registros aprobados. Es decir quienes pasaron el primer filtro, que los coloca con la posibilidad de ser tomados en cuenta para la encuesta final.

Pero Morena aclara. En el caso de que soliciten su registro como aspirantes más de cuatro personas la CNE de Morena, tiene la atribución de convocar a una primera encuesta de reconocimiento y así la comisión podrá aprobar los perfiles de sexo, masculino o femenino u otra expresión de género y o sexo, que considere pertinente, de quienes participarán en la encuesta final para definir la Coordinación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Los tricolores no soltarán el Edomex

La baraja entre priistas también está bien nutrida. Las primeras en anotarse fueron la diputada federal Ana Lilia Herrera; la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral; sus compañeros de partido, Ricardo Aguilar, Secretario de Organización del CEN del PRI y Ernesto Nemer, político con experiencia de gabinete y legislativa.

Por lo pronto, pero existe la convicción de que la alianza Va por México, debe de continuar, con “Alito” o sin “Alito”, la alianza va. En entrevistas, las políticas mexiquenses Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrara han mostrado oficio y ganas. Ambas han dejado algo de sus propuestas pero no han expuesto su baraja completa.

Por ejemplo Ana Lilia Herrera, muy activa últimamente, presentó una iniciativa de ley al Congreso federal para regular los gobiernos de coalición. Esto lleva futuro porque el mundo se está moviendo a las alianzas y la globalización. Herrera sostiene que para dar resultados deben estar los mejores y dejar a un lado las cuotas y los cuates, porque la sociedad quiere certezas y resultados, para lograrlo que vengan los mejores.

La diputada federal afirma que hoy es necesario tender puentes con las fuerzas políticas, incluso con aquellos sin militancia política. Dice y asegura que no pasará lo que sucedió en Hidalgo y Oaxaca, que el Estado de México no lo perderán. La competencia será, desde hoy mismo, dura porque Morena va con todo, queriendo aniquilar al PRI, quitándole el más importante bastión priista. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com