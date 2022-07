A pesar de amparo en contra, la 4T reanuda obras del Tramo 5 del Tren Maya

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ya en una ocasión, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentó un juicio de procedencia (desafuero) por no obedecer una orden judicial, pero no por eso deja de combatir o tratar de eludir las sentencias que no le gustan.

Ese proceso para retirarle el fuero se dio cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, por realizar obras en un predio que estaba en litigio y protegido por un amparo, ubicado por el rumbo de Santa Fe. Pero como el juicio a que fue sometido por la Cámara de Diputados, le resultó favorable, pues lo convirtió en víctima de un aparente abuso del gobierno del entonces primer mandatario, el panista Vicente Fox, parece que ahora está dispuesto a correr nuevamente el riesgo, aunque ahora no es candidato, sino el titular del Ejecutivo federal.

El nuevo desacuerdo del político tabasqueño es porque jueces federales han detenido los trabajos de uno de los proyectos insignia de su gobierno, el Tren Maya, en concreto el tramo cinco, que ha sido combatido por diversos grupos de defensores del medio ambiente, quienes promovieron varios juicios de amparo y lograron que los

El juez primero de distrito de Yucatán, juez Adrián Novelo, concedió la suspensión definitiva a un amparo presentado por grupos ambientalistas que se oponen al trazo que ha definido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el paso del ferrocarril de pasajeros. Fue la primera resolución en ese sentido, pues todavía estaban en trámite por lo menos otros cuatro juicios de amparo contra esa etapa del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.

Uno de los principales argumentos considerados por el juez Novelo es que no había Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) antes de que se iniciaran las obras del tramo 5, las cuales estaban respaldadas únicamente por un decreto que el Ejecutivo federal lanzó en noviembre del año pasado, con el cual declaró de interés y seguridad nacional la ejecución de las obras de infraestructura.

“Gracias a todos aquellos que han apoyado a este movimiento. Artistas, personalidades, expertos, biólogos, espeleólogos, buzos, científicos, ciudadanos… ¡suspensión definitiva al Tramo 5!”, expusieron grupos ambientalistas tras conocer la decisión del juez.

Por el contrario, el presidente López Obrador revivió las denuncias que anteriormente había lanzado contra jueces federales, sobre todo cuando impidieron con otros amparos la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que contenía los puntos básicos de la reforma que en materia energética impulsa el primer mandatario, aspectos que luego revivió en una iniciativa de reforma constitucional que fue rechazada por el bloque opositor en la Cámara de Diputados.

Como a los diputados que votaron contra su reforma eléctrica, a los que califica de traidores a la patria, el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación también ha llegado a aplicar el mismo calificativo a los jueces federales que no solamente han frenado su reforma eléctrica, sino también otras de sus iniciativas.

El disgusto de López Obrador con los jueces federales es tanto que los acusa de estar al servicio de las grandes empresas, nacionales y extranjeras y por ello ha pedido una revisión completa de sus expedientes.

Además, en el caso concreto del Tren Maya, desde que se conoció la primera orden de suspensión, el Presidente aseguró que no se detendrían las obras.

En su conferencia mañanera del 24 de junio, López Obrador aseguró que el amparo no frenará las obras del Tren Maya, pues dicho recurso “no tiene ese alcance” y aún lo tiene que resolver la Corte.

“Es un asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento y no nos va a detener. Si legalmente esa es la decisión, pues la tenemos que respetar, pero entiendo que no tiene ese alcance”, dijo.

Cuando se le preguntó si el desmonte de selva continuaría con normalidad, el mandatario dijo: “Sí, ya lo expliqué porque nuestros adversarios han desinformado. Van a desmontarse 100 hectáreas cuando mucho, tomando en cuenta que en línea recta son 100 kilómetros de acahual, ni siquiera monte alto, no es selva”.

El gobierno federal le da la vuelta a la orden del juez

En cumplimiento del deseo presidencial, el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) —que era la institución responsable de la construcción del Tren Maya— el también tabasqueño Javier May Rodríguez, informó que el Gobierno federal había decidido, en sesión del Consejo de Seguridad, que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, y con ello puede reanudar los trabajos en el Tramo 5, actualmente suspendido por orden de un juez.

Para el anunció se escogió una fecha especial: el aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez, quien fue también presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Cuando se le preguntó a May si ese acuerdo no significa desobedecer la decisión del juez federal de conceder la suspensión definitiva, May, el secretario de Bienestar, negó que se violentara el mandato judicial, pues el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional transfiere la responsabilidad a las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

“No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, recalcó el funcionario, quien aseguró que la obra ya tiene la Manifestación de Impacto Ambiental. Esto, además de que Fonatur y Semarnat, han presentado los alegatos en contra del amparo, por lo que sólo se está a la espera de que se “levante la suspensión”.

Como se aprecia, se vuelve al mismo recurso que inicialmente utilizó el presidente López Obrador, de declarar la construcción del Tren Maya cuestión de seguridad nacional, a pesar de que ese argumento fue rechazado por el juez que concedió la suspensión definitiva.

Además, se utiliza el recurso de cambiar de sujeto responsable de atender el mandato judicial, pues como señaló May, las obras ya no están a cargo de Fonatur, sino de las mencionadas secretarías de Seguridad y de Gobernación.

Esto es importante, pues no se debe olvidar que de acuerdo con el artículo 107 constitucional, relativo al amparo, establece que los funcionarios públicos que no acaten una resolución judicial serán sancionados con la pérdida del empleo. El titular del Ejecutivo Federal es el Presidente de la República, pero es difícil suponer que por el desacato a un amparo se le destituya, pero en caso extremo tal vez tendría que sacrificar a uno de sus colaboradores.

Manifestación de protesta a cargo de Greenpeace

Tal vez nunca se llegue en el terreno judicial a medidas extremas, pero lo que sí tiene ya encima el gobierno federal son las manifestaciones de protesta de los defensores del medio ambiente.

Por lo pronto, Greenpeace México realizó una protesta pacífica para denunciar el reinicio ilegal de las obras del Tren Maya, a pesar de los amparos que están vigentes para frenar el tramo 5 que abarca la Riviera Maya, en el sureste del país.

Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, dijo a la agencia Efe que desde hace varios días recibieron numerosas denuncias ciudadanas por el reinicio de las obras en el tramo 5, que abarca de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, donde están en proceso diversos recursos legales.

“Decidimos realizar esta manifestación pacífica, esta acción directa no violenta, para denunciar esta deforestación a pesar de tener estas suspensiones judiciales, lo cual lo hace ilegal. Están violando nuevamente la ley, están violando nuevamente los acuerdos internacionales y no lo podemos permitir”, declaró.

En su página de Internet, Greenpeace escribió:

“Es imperdonable ser testigos de la devastación de la selva maya y no hacer nada. El continuar con la construcción del Tramo 5 del Tren Maya viola las regulaciones mexicanas como Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

“Expertos imparciales investigaron a fondo la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encontraron omisiones, información falsa y potenciales daños irreversibles al ecosistema que van en contra de las regulaciones de nuestro país, y por tanto, las obras del Tramo 5 deben suspenderse”.

riparcangel@hotmail.com