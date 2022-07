Alerta OMS: se triplican casos de Covid en Europa, en las últimas semanas

Instó a gobiernos a prepararse para el desafío del otoño y el invierno

Llama a promover medidas de prevención, como uso de mascarillas, ventilación y vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que los casos de coronavirus en Europa se han triplicado durante las últimas seis semanas y representan casi la mitad de todos los casos en el mundo. Las tasas de hospitalización se han duplicado, aunque los ingresos en cuidados intensivos siguen siendo bajos.

El organismo alertó de las nuevas olas de Covid-19, que atraviesan una situación similar a la del verano de 2021, con casi tres mil muertos semanales e instó a los gobiernos a prepararse para el desafío del otoño y invierno próximos.

“Ahora está perfectamente claro que estamos en una situación similar a la del pasado verano”, afirmó en un comunicado el director de la oficina regional de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, quien dijo que la diferencia esta vez es la variante de Ómicron que prevalece.

“Con el aumento de casos también estamos viendo una subida de las hospitalizaciones, que no harán más que incrementarse en los meses de otoño e invierno cuando las escuelas reabran, la gente vuelva de vacaciones y la interacción social se mueva a los interiores con la llegada del frío”, resumió Kluge.

El doctor dijo en un comunicado que la gente no debe subestimar la Covid-19, “una enfermedad grave y potencialmente fatal”. Dijo que parientes altamente infecciosos de la variante ómicron están provocando nuevas olas del mal en el continente y que los contagios reiterados podían conducir a la Covid con secuelas prolongadas.

La OMS dijo que los 53 países de su región europea, que se extiende hasta Asia central, reportaron casi 3 millones de nuevas infecciones por coronavirus la semana pasada y que el virus estaba matando a unas 3,000 personas cada semana. A nivel mundial, los casos de Covi-19 han aumentado durante las últimas cinco semanas, incluso cuando los países han reducido las pruebas.

“Con el aumento de los casos, vemos también un aumento de las hospitalizaciones, que se incrementarán aún más en los meses del otoño y el invierno”, dijo Kluge. “Este pronóstico representa un enorme reto a la mano de obra de la salud en un país tras otro, que ya están bajo la presión enorme de las crisis implacables desde 2020”.

A principios de la semana, los directores de dos revistas médicas británicas dijeron que el Servicio Nacional de Salud nunca había tenido tantas partes del sistema al borde del colapso.

Kamran Abbasi, del BMJ, y Alastair McLellan, del Health Service Journal, escribieron en un editorial conjunto que el gobierno del Reino Unido no afrontaba los problemas persistentes agravados por el COVID, como el de las filas de ambulancias frente a los hospitales incapaces de recibir a nuevos pacientes.

Rechazaron la afirmación del gobierno de que las vacunas han cortado el vínculo entre los contagios y las hospitalizaciones. Aunque las vacunas reducen drásticamente los peligros de enfermedad grave y muerte, no han reducido significativamente la transmisión.

“El gobierno debe dejar de engañar al público y ser honesto acerca de la amenaza que aún representa la pandemia para la gente y el Servicio Nacional de Salud”, dijeron.

Recomendaciones de la OMS

La OMS pide priorizar para los entornos de alto riesgo el rastreo de contactos y las medidas de cuarentena recomendadas por la organización para todo el mundo, y que se promuevan medidas de protección individual (uso de mascarillas, ventilación, lavado de manos y vacunación).

Kluge citó además su experiencia personal por haber sido infectado recientemente por el coronavirus: “Hace solo dos semanas, me golpeó el virus por primera vez y me dejó sin aliento. Pasé tres terribles días y noches con fiebre alta, escalofríos y dificultad para respirar. Sólo puedo imaginar lo malo que hubiera sido si no hubiera estado completamente vacunado y recibido mi dosis adicional”.

“Mi consejo para todos los que se infectan es que se lo tomen con calma. El hecho de que sus síntomas hayan cesado no significa necesariamente que se haya recuperado por completo. Y cuando regrese a su rutina normal, hágalo gradualmente, si es posible”, termina Kluge.