Inflación y carestía, la nueva ocurrencia

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Como lo hemos visto desde siempre en este gobierno. En Palacio Nacional, por instrucciones de AMLO, se tendrá una jueva sección en la mañanera, para balconear, a los funcionarios de todos los niveles que ganan más que el Presidente de la República. Le aseguro que los primeros serán los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezando la lista Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejros electorales preferidos en Palacio Nacional.

Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor será el encargado de elaborar la lista negra, perdón, la lista de aspiracionistas consumados, que ganan más que el Presidente AMLO.

Mientras esto sucede y balconean a quien quieran, la inflación y la carestía sigue caminado contundentemente, sin que precisamente las autoridades federales y locales encargadas de detener y contralar el aumento de los precios, hagan algo al respecto.

La intención de la 4T va más allá del balconeo de funcionarios. Es exhibir a los mal portados, que ha caído su buena imagen en Palacio Nacional y prometió incluir a jueces, consejeros y por supuesto funcionarios públicos. Aunque no los mencionó, seguramente los gobernadores, sobre todo los de oposición, tendrán un lugar importante.

Ahí te lo e cargo, le dijo el Presidente AMLO al funcionario, en lo que considero será un distractor muy efectivo, pero también será un revelador de los ánimos de Palacio Nacional con respecto a funcionarios, que aparezcan en la lista negra.

La inflación no cede

Mientras nos recetan y se cocina el siguiente platillo en Palacio Nacional, la Canaco de la Ciudad de México, en voz de su presidente Jesús Rodríguez dio buenas noticias porque nos informó que en segundo trimestre de este año, las ventas en la ciudad se incrementaron en 192% y que de seguir igual, podríamos recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, que fueron muy buenos, pero nunca como en el año 2019.

A pesar de ello, el paquete contra la Inflación y la Carestía, PACIC, implementado por el Gobierno Federal es arrollado por la inflación y la carestía. El plan no logra contener el aumento de precios.

A dos meses de que el gobierno y la iniciativa privada lanzaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía, el 4 de mayo, los precios de 17 de los 24 productos de la canasta básica incluidos registran aumentos, según datos del Inegi.

Destacan los casos de la naranja, que de abril a junio se encareció en 49.7%, así como la papa, con un alza de 44.2%. Los precios de los alimentos básicos en los autoservicios que la conforman se han incrementado en algunos casos han sido de más de cien por ciento.

El Senado

El Senado de la República entró en plena negociación ante la necesidad de nombrar a quien fungirá como Presidente del Senado para sustituir a la actual presidenta, Olga Sánchez Cordero, quien concluye su periodo en septiembre.

En Morena, sus legisladores debaten su voto para definir entre el moderado Alejandro Armenta o el radical y duro José Narro Céspedes.

Los aspirantes en campaña abierta para presidir el senado de la República muestran su visión del poder Legislativo. Armenta plantea la importancia de mantener un diálogo con los poderes Judicial y Ejecutivo, en tanto que Narro habla de servir a la cuarta transformación.

Los legisladores deberán de decir para iniciar el segundo periodo de sesiones de la actual Legislatura, para concluir en 2024.

El Tren Maya

Ya dejó claro el Presidente AMLO y su 4T que la ley no es lo suyo y asegura que no hay desacato en el reinicio de obras del Tren Maya y argumenta: “Tenemos la facultad de utilizar la figura de seguridad nacional para destrabar el Tramo 5”. “El Poder Judicial no ha actuado con celeridad para resolver en definitiva amparos. “Frenar las obras causó elevado costo”.

Los especialistas en la materia aseguran que se está violando la Ley de Amparo y por tanto se está cometiendo un delito.

Moreno se aferra a la silla

Recurrió a incorporar a sus filas a cinco ex gobernadores priistas que si bien tienen experiencia, pero no tanta como el peso político y legislativo y sobre todo reconocimiento nacional como el grupo en desacuerdo y que piden la renuncia de Alejandro Moreno. La alineación la comprenden Rolando Zapata, ex gobernador de Yucatán; Jorge Herrera, de Durango; Joaquín Hendricks, de Quintana Roo; Salvador Jara, de Michoacán; e Ignacio Peralta, de Colima.

Moreno no cede y se aferra a la silla, pero la imagen personal y del partido se deterioran a causa de la campaña de audios divulgados por Layda Sansores. Alejandro Moreno asegura que en el partido no hay crisis y que los resultados de su gestión no fueron desastrosos. La gubernaturas que perdió durante su gestión fue a causa de los gobernadores priístas que entregaron los gobiernos y los premiaron con embajadas, fueron gobernadores traidores, aseguró. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

