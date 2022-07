Amazonia Tierra inexplorada: Un viaje sensorial que cautiva en Acuario Interactivo

Una nueva exposición temporal

Puedes acudir a conocer “El Pulmón del mundo” de lunes a domingo de 10:00 am a 06:00 pmx

Isabel Violeta

Este mes se estrenó en el Acuario Interactivo Inbursa la exposición temporal que estará abierta al público todo un año en lugar de Ártico, llamada “Amazonia Tierra inexplorada: Un viaje sensorial”, que como lo dice es una exposición interactiva y sensorial en la que te convertirás en todo un explorador, como todos aquellos que han aportado su conocimiento para ofrecernos información sobre el “El Pulmón del mundo”.

DIARIOIMAGEN tuvo la oportunidad de hacer este recorrido convirtiéndonos en exploradores desde la entrada a esta selva húmeda, apreciando cada uno de los detalles que te hacen sentir en un lugar diferente, lejos de la ciudad, y de este modo poder apreciar las luciérnagas y las diferentes especies de árboles, que caracterizan al Río Amazonas, encontrándonos con flora, fauna, e incluso, las leyendas que les rodean.

El recorrido está enfocado en explotar los sentidos del olfato, la vista y el oído, por lo que en diferentes puntos te invitan a cerrar los ojos, tranquilizarte y escuchar los diferentes sonidos. Cabe destacar que la inversión realizada para montar este interesante recorrido fue de por lo menos 7 millones de pesos, y es que, tuvieron que realizar multimedia, con videos, fotografías y demás herramientas para que todo sea una experiencia no solo educativa sino interesante y entretenida para chicos y grandes.

En ese sentido, nuestro guía nos explicó que describir la riqueza natural de este lugar fue una tarea titánica, pero, en resumen, asegura que la gran selva amazónica alberga más del 25 por ciento de la biodiversidad terrestre del planeta. En sus ríos habitan la mayor cantidad de peces que cualquier otro sistema fluvial en el mundo: unas 5 mil especies. Además, hay 1300 aves distintas, 427 tipos de mamíferos, más de 400 especímenes de anfibios, así como 378 de reptiles. A ello se suman al menos 40 mil especies de plantas. Pero eso no es todo, según los especialistas, allí se puede descubrir una nueva especie cada tres días.

Son diferentes actividades que te envuelven en esta colorida exposición, como videos, módulos interactivos y hasta la oportunidad de tomarte una foto de recuerdo con pantalla verde para estar junto a los protagonistas de este recorrido que son precisamente los animales, como jaguares, hormigas, guacamayas, monos, tortugas, caimanes, perezosos, ente otros.

En cuanto a sus tribus, explicaron que la Amazonia es habitada por unos 400 pueblos indígenas, algunos de ellos sedentarios y otros nómadas que han optado por aislarse voluntariamente o incluso obligados por presiones de talamontes o explotadores de minas.

La recomendación en el acuario es asistir con tiempo para no perderte ningún detalle, asimismo, si gustas puedes hacer este recorrido en compañía de los guías, que están bastante documentados para ofrecerte datos curiosos de todo tipo. Cabe destacar que, como en cada una de sus exhibiciones temporales y con base en su filosofía de promover la conservación de especies y el cuidado del medio ambiente, el Acuario del Bajío consigue a través de “Amazonia. Tierra Inexplorada” poner el acento en temas interesantes y a la vez urgentes, como el caso del tráfico ilegal de vida silvestre, un problema que repercute negativamente en la conservación de la biodiversidad a nivel global, ya que millones de animales son extraídos ilegalmente de la Amazonia y vendidos en el mercado negro para diferentes usos.

Para enterarte de estos datos y más, no puedes perderte la oportunidad de conocer esta exposición en el Acuario Inbursa, es para chicos y grandes, y los horarios son de lunes a domingo de 10:00 am a 06:00 pm. Puedes checar la disponibilidad de fechas o comprar tus boletos en línea ahorrando tiempo en la página www.acuarioinbursa.com. Acuario interactivo forma parte del recorrido de Acuario Inbursa, ubicado en Plaza Carso, C. Lago Zurich 245-1º piso, Amp Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.