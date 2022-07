La justicia, entre lo político y lo social

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

En México se hace uso faccioso de la justicia. Su impartición se da en función de intereses políticos, económicos y, en el menor de los casos, por estricta aplicación de la ley. Este fenómeno no es privativo de los últimos tiempos -hay una larga tradición post revolucionaria en la traición a la justicia a la sombra del poder-, pero se observa con mayor frecuencia en la administración de la 4T, donde cobra carta de naturalización el “a mí no me vengan con que la ley es la ley”. Prueba de ello fue la anulación de los juicios de amparo en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, la que se declaró obra de ¡seguridad nacional! para no esperar la determinación judicial.

Con ello, pasa a la historia y a la abrogación de facto una de las figuras jurídicas más importante en México y aportación al Derecho mundial: el Juicio de Amparo, recurso ciudadano en contra del abuso de la autoridad o del poder público. De un plumazo se hace a un lado el estado de Derecho para cumplir con los caprichos presidenciales. Con el pretexto de “yo tengo otros datos”, se usa el recurso de que quien defiende la ecología y los vestigios históricos es corrupto o pseudo ambientalista. Para la 4T, lo que menos importa es la legalidad. Y en cascada, en todos los niveles de gobierno y en los poderes Legislativo y Judicial se actúa en consecuencia. Por ejemplo, en el Congreso, con una mayoría morenista se recurre al mayoriteo para aprobar las iniciativas que llegan de Palacio Nacional sin quitarles una coma o rechazar las propuestas de la oposición. Mientras tanto, en el ámbito de los jueces, su abyecta sumisión de ministros y magistrados al poder Ejecutivo para aplicar la ley de acuerdo con los intereses del que debiera ser su contrapeso. Rosario Robles es una muestra de venganza política, donde un sobrino de la impresentable Dolores Padierna, le ha negado llevar su proceso fuera de prisión, ya que el delito que enfrenta no es privativo de la libertad.

Con la ex jefa de Gobierno, una y otra vez los amparos han sido incumplidos con argucias legaloides. Mientras tanto, los juicios contra Emilio Lozoya se han empantanado y se hace hasta lo imposible para que una amigable componenda le permita recobrar su libertad. La propia Rosario ha encabezado un movimiento para que centenares de mujeres presas, abandonen el penal, ya sea porque son inocentes, se haya violentado el debido proceso o que por pobreza extrema no pueden pagar la reparación del daño o una fianza. En todos los casos, el común denominador es el mismo: los jueces no escuchan a las indiciadas, que en muchos casos, son las verdaderas víctimas.

Pero si desde la Presidencia de la República y en los Poderes de la Unión se transgrede el derecho, qué podemos esperar de la justicia para el mexicano de la calle.

