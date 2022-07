AMLO, Canadá y “Chico Che”

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Magra exhibición presidencial

La burla sólo acarrea enemigos

T-MEC: Canadá se suma al pleito; prevén represalias; ex funcionarios y expertos comerciales consideran que, de inicio, habría aranceles en productos agropecuarios y, a largo plazo, México perdería atractivo para capitales.

Pero el Presidente minimizó al afirmar que “no va a pasar nada” e ironizar con una canción de “Chico Che”: “Uy qué miedo, mira como estoy temblando”. Fue en tono burlón, procaz, irreverente y anti diplomático.

¿Cómo calificar a una persona que da respuestas en ese tenor? La burla es una expresión de inseguridad. El maltratador verbal es inseguro. Tiene baja estima y siente miedo; por eso, descalifica, criticar, burlarse, exagerar los errores ajenos como forma indirecta de dejar en claro que a él o ella no le ocurrió lo mismo.

Otro aspecto que con esos desplantes del mandatario atropellan la diplomacia, es un tema delicado la discrepancia con los países socios con los que pesa una enorme deuda de México.

La deuda externa de México alcanzó 96 mil 264 millones de dólares en junio de 2019 y en marzo de 2022 llegó a 113 mil 637.2 millones, que se ha mantenido con el programa de refinanciamientos ése y otros puntos, son tornillos que aprietan para negociar, y doblar a los insurrectos.

El Presidente respondió a Canadá que “nuestras políticas las definimos en México”, al recibir la Secretaría de Economía una solicitud del gobierno canadiense para el inicio de consultas de resolución de controversias bajo el T-MEC , por la política energética de México, sumándose a la de Estados Unidos.

Con sus desplantes chanceros, el mandatario juega con fuego y únicamente se expone a los resortes de los estadounidenses y canadienses a los que ha de ceder cono ha ocurrido: verbigracia, la detención de Caro Quintero y otros aflojes de la entrevista con Biden.

Tenemos entendido, leyendo a los que saben que, un gobernante debe planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el plan estatal de desarrollo, planes sectoriales y regionales, y los que de estos se deriven. Con todo respeto, del gobierno federal, sólo resaltan reyertas, burlas, inconsistencias y problemas surtido rico.

Leamos a un émulo de AMLO: frente a la crisis hídrica en varios estados del norte del país, Adán Augusto López, aspirante a la Presidencia y titular de Gobernación, planteó en Sonora llevar agua desde Tabasco a la entidad.

“Yo creo que ese va a ser; tenemos que ingeniárnosla para sacar el agua hasta debajo de las piedras, pero que no le falte a los sonorenses y si no podemos, vamos trayendo un ducto desde Tabasco y les mandamos el agua, que por allá abunda”, Más cómico no se puede ser.

rrrart2000@hotmail.com