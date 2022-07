Alumnos de UAEMéx muestran su capacidad creativa y de aprendizaje a través del documental “Play the Arts”

El corto logró plasmar en la pantalla grande a los videojuegos como un arte y una herramienta contra la ansiedad

Toluca, Estado de México.— Alumnos de cuarto semestre de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron el corto documental “Play the Arts”, el cual representó un reto, al poner en la pantalla grande el tema de los videojuegos de una forma distinta y proyectar a los play games como un arte, debido a su complejidad creativa, además de presentarlos como una forma de terapia para la ansiedad que algunos han experimentado durante la pandemia por COVID-19.

Diego Benitez Vargas, director del cortometraje, expresó que él mismo ha encontrado en los videojuegos una forma de sentirse mejor; además, ha encontrado en ellos la inspiración para mostrarlos como un arte, a través de este proyecto que lo hizo ir siempre un paso adelante y aprender en el proceso, superando diversos retos. “A nivel dirección uno de los mayores retos fue hacer ver a los videojuegos más interesantes en pantalla, porque a fin de cuentas los videojuegos son una persona con un control frente de una tele. Entonces teníamos que buscar la forma en la que eso fuera atractivo visualmente”.

El proceso del alumno Carlos Humberto López Ortiz, encargado de la fotografía del documental “Play the Arts”, también fue un desafío, debido a las exigencias técnicas dentro de su guión; ejemplo de ello, fue el uso de una grúa para la filmación, lo que los obligó a trabajar a marchas forzadas para lograr el objetivo. “Fue básicamente un rodaje de inserts, donde era llegar a la locación y la chamba más pesada era para nosotros. Entonces teníamos ahora sí un gran equipo detrás de nosotros, que sentíamos el apoyo, muy bonito la verdad.” En este sentido, Diego aseguró que este rodaje les dió la oportunidad de tener un acercamiento con el ambiente laboral al que se enfrentará en un futuro.

Por su parte, Maria Fernanda Serrano Bernal, editora del corto, expresó que para poder culminar este proyecto le dieron un plazo de un mes, por lo que tuvo que trabajar incluso de madrugada en su propio equipo; sin embargo, siempre mantuvo el objetivo de que la idea del director se pudiera lograr al cien por ciento. “Cuando me ofrecieron el puesto de edición, pues la verdad es que me entusiasmé mucho y pues obviamente lo acepté y fue un gran reto, ya que no conocía tantas cosas acerca de la edición, pero yo le dije al director “lo que quieras yo te lo investigo y no sé cómo, pero lo voy a hacer.”

El esfuerzo de los alumnos auriverdes se vió reflejado en la pantalla de la Cineteca Mexiquense, después de que el cortometraje “Play the Arts” fuera seleccionado para la proyección de la muestra Lecine Verano 2022, hecho que hizo sentir al equipo creador de este cortometraje una gran satisfacción, valorar a su equipo y todo el proceso de creación de este documental.

A través de estas experiencias se muestra el impulso y crecimiento que la Universidad Autónoma del Estado de México busca para la comunidad universitaria, con el propósito de tener alumnos preparados que después serán profesionales capaces y comprometidos con su trabajo para la sociedad.