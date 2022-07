Reforma o ¿revancha contra el INE?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Rumbo al 2024, Morena coloca al Instituto Nacional Electoral (INE) contra las cuerdas. Bajo la bandera de la austeridad y de consolidar un sistema democrático eficiente busca el control de todas las elecciones en el país, desde la presidencial hasta las municipales; disminuir el número de consejeros del INE de once a siete, y eliminar los Organismos Electorales de los Estados (OPLES)

¡Al diablo con las instituciones! Es la consigna y en Cámara de Diputados arrancarán los foros de “Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral” propuesta por el Ejecutivo federal, del 26 de julio al 25 de agosto. La pantomima costará 20 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, indicó que se analizarán más de 40 iniciativas que abarcarán los ejes temáticos de los foros: “Sistema de partidos en México; Instituciones electorales; El sistema electoral y Diversidad e inclusión”. Las conclusiones serán remitidas a las comisiones unidas de Reforma Electoral y de Puntos Constitucionales.

Desde ahora le anticipo que serán dinero y tiempo perdidos, porque la orden de Palacio Nacional es que “no se le mueva ni una coma” a la iniciativa enviada. Tal como sucedió con las contrarreformas educativa y eléctrica que pasaron por el Congreso de la Unión. La primera se aprobó y la segunda la frenó la oposición.

En la contrarreforma educativa se impuso la mayoría de Morena (2019) cumplieron con los acuerdos políticos pactados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 2015 y reafirmaron las alianzas del 2021 y 2024.

El compromiso de la #4Transformación no es con la educación. Los 32 Foros organizados por la SEP y las 63,501 ponencias presentadas por escrito para elevar la calidad y el nivel académico de los alumnos y docentes, las mandaron ¡Al Diablo! Se aplicó la filosofía del gatopardismo: “cambiar para que las cosas sigan iguales”.

Por lo que respecta a la reforma eléctrica, se llevaron a cabo 25 foros abiertos, que contaron con 135 panelistas expertos en la materia, la discusión de la iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al final Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar una de las grandes apuestas del presidente ante la negativa de la oposición. (abril 2022)

Ahora atestiguaremos otrooos foros que para empezar no cuentan con el aval legislativo del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) que se abstuvieron de votar su aprobación en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

Como lo anticipamos en este espacio, el gobierno de la #4Transformación pretende tomar el control de los órganos electorales al más puro estilo del partido hegemónico que busca perpetuarse en el poder.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha declarado “hay que exterminar” al INE. El presidente López Obrador lo ha descalificado una y otra vez: “No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”. Aún, cuando el INE ha organizado las elecciones de 2018, 2021 y 2022 donde Morena registra un saldo a favor de victorias con sus aliados del Partido Verde y el PT en la presidencia de la República y 22 estados.

El banderazo de salida para los foros del gatopardismo lo dio hace unos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, durante un acto de campaña anticipado, “Si me corre el INE, no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”. ¡Ajá!

El presidente López Obrador sabe que su propuesta no va a pasar, Morena no tiene mayoría en el Congreso y sólo la está utilizando con fines políticos, con miras a 2024. Poner estos temas para que la oposición los rechace favorece su narrativa electoral de que son “traidores a la patria”.

Las conveniencias políticas ciegan a Morena. Olvidan o prefieren ignorar que desde que existe el INE, antes IFE, hay alternancia de partidos en el poder. Era su exigencia añeja cuando estaban en la oposición; ahora en el poder, tal parece que la alternancia no es atractiva y democrática.

El pensador socialista Karl Marx escribió: “La historia se repite, primero como tragedia y segundo, como farsa” ¿Ante qué estamos en México en materia electoral? ¿Condenaremos al país a reescribir la negra historia ya superada del partido único que anulaba la voluntad popular?

En juego están la democracia, las instituciones y la credibilidad de México para traer inversiones y recuperar nuestra golpeada economía por la incertidumbre de las erráticas políticas públicas y la inseguridad.

VERICUENTOS

Iglesia y seguridad

Una vez más, Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuestionó la estrategia de seguridad de la #4. Calificó de “humillante” que el Ejército tenga orden de no actuar contra el crimen. “Es humillante que no pueda hacer nada aquel que está preparado para enfrentar la situación, no matando, pero sí poniendo orden, es una gran tristeza… la sociedad está cansada de la violencia”. Castro propuso un diálogo nacional con especialistas, el clero y las autoridades para definir una nueva estrategia en materia de seguridad. ¡Órale!

