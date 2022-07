Reforma electoral, Morena y “rémoras” pecan de ingenuos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Palacio Nacional insultan al senador Ricardo Monreal

Una confusión o ingenuidad, que en política se conoce como otra cosa, es la que ocurrió cuando arrancó en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto para discutir básicamente la reforma electoral que envió a esa instancia legislativa el presidente Andrés Manuel López Obrador y para ello, los legisladores del partido oficial y “rémoras” que los acompañan, se armaron de un presupuesto de 20 millones de pesos, recursos que son ya destinados a la basura porque a diferencia de lo que ocurre con los parlamentos abiertos en el mundo, que son foros de discusión para escuchar a todas las partes, en México, en esta errada y llamada Cuarta Transformación, se vuelve una mesa en la que sólo se oye la voz del Ejecutivo tratando de imponer su voluntad vía sus leales legisladores.

Desde ahorita se puede adelantar que la fracción parlamentaria de Morena, cuyo coordinador es Ignacio Mier Velazco, fracasará y el poblano quedará por enésima ocasión muy mal parado como operador político de Palacio Nacional; bueno, pero si no puede con sus propios problemas, por ejemplo con el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, entonces ¿qué se puede esperar?

En fin, retomando el punto inicial, por unos instantes, los legisladores del partido oficial y sus “rémoras”, pensaron que a lo mejor, de última hora, podrían participar algunas de las bancadas del bloque opositor en dicho foro porque asistió el diputado Rubén Moreira, pero lo hizo sólo en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.

Así que morenistas, petistas y los del PVEM, se llevaron un chasco porque ayer en la inauguración del referido Parlamento Abierto se quedaron solos, ya que los partidos que conforman la alianza Va por México ratificaron su moratoria constitucional y confirmaron que no están dispuestos a avalar lo que consideraron “una reforma electoral regresiva”.

Por lo visto, morenistas y “rémoras” pecaron de ingenuos. Y cómo ir con quienes se han dedicado a intimidar de todas las formas posibles a la oposición.

Por otra parte, en el Senado de la República “también se cuecen habas” y el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, reiteró que continuará en su búsqueda por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, “por eso no voy a declinar, no voy a negociar, no estoy buscando puestos de consuelo o de acomodo personal y voy a esperar las reglas”.

Ya se consignaba en anterior entrega en este espacio, que todo indica que nos encontramos en la cuenta regresiva para que el senador Monreal deje las filas del partido oficial, y es que resulta todo un contrasentido que en Palacio Nacional lo subestimen, primero, porque nunca ha sido mencionado dentro del grupo de “corcholatas y corcholatos” por quien al final, decidirá todo y en segundo lugar, el político zacatecano no merecería que el Presidente lo subestime.

Como se recordará, cuando Ricardo Monreal fue delegado en la alcaldía Cuauhtémoc, aspiró a convertirse en jefe de Gobierno de la CDMX. Eso lo llevó a confrontarse de alguna manera con la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y como el presidente de la Jucopo de la Cámara alta se ha destacado por ser un conciliador que no se compra pleitos, cedió, pero de ahí a que lo quieran tratar en Palacio Nacional con la misma receta, es más bien un insulto.

Vale la pena destacar que López Obrador falta a la verdad cuando dice que no tiene “corcholata” favorita para el 2024. En todo caso, las encuestas de las que tanto alardea y dice que decidirá su “pueblo bueno y sabio”, son un teatro y muy mal montado por cierto.

Cuando el de Tepetitán dice aquello de que “cuando se habla de que no hay piso parejo, ese es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa”, el mensaje no es sólo para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; es también para el senador Monreal porque se ha atrevido a desafiar la voluntad de López Obrador y por algo dice que él está dispuesto a encabezar el “gobierno de la reconciliación”.

Así que visto todo lo anterior, hay quienes aseguran que es cuestión tan sólo de semanas o quizás unos cuantos meses para que Ricardo Monreal siga, pero no lo hará solo y como dato está que ha trascendido que los legisladores que integran la coalición Va por México habrían mandado hacer una encuesta para medir la fuerza que tiene el senador Monreal Avila, en el caso de que fuera el candidato presidencial de dicha alianza, ya sin militar en Morena.

Municiones

*** Efectivamente, y como lo declaró el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la candidatura al gobierno del Estado de México, la llamada “joya de la corona”, no debe responder a caprichos personales. Mucho se ha dicho que no sólo el Revolucionario Institucional se está jugando algo más que el cutis con las elecciones en su principal bastión; el campechano lo comprende así y por ello reitera que de cara a dichos comicios, la alianza entre el PRI, PAN y PRD, sigue firme porque es fundamental si es que quieren obtener el triunfo.

*** Muy preocupado anda, por cierto, el senador del PT, José Narro Céspedes porque supuso que ya tenía en la bolsa la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta y que el morenista Alejandro Armenta no le haría ni un poco de sombra, cuando el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería, anunció que la oposición tendrá su propio candidato y con eso no contaba el petista. El senador Ricardo Monreal, en conferencia de prensa declaró que: “Yo tengo mucho respeto por Julen. No me he reunido, creo que esta semana nos vamos a reunir en la Junta de Coordinación Política, pero hay que escucharlos, no pasa nada” y agregó: “Siempre negocio, siempre estoy abierto a la conciliación y ésta no será la excepción”.

*** Un muy buen punto, de lujo, se anotó sin duda el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuando en la capital de la República, en un operativo conjunto con el Estado de México, se incautaron dos tráileres con algo así como dos mil 600 kilos de cocaína lo que en dinero se traduce en más de 400 millones de pesos y como lo mencionó el propio secretario, se les quitó el recurso a las estructuras criminales y retribuye a la lucha contra la violencia. En el operativo, hubo intentos de extorsión por parte de los delincuentes que afortunadamente fracasaron. Algo muy importante que hay que reconocerle a García Harfuch, es que no recurrió a la excusa de la que muchos echan mano, en el sentido de que como no es de su competencia o corresponde a la instancia federal, se quedan de brazos cruzados.

