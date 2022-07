Rifa del avión no avión reloaded causa malestar entre empresarios

Adriana Moreno Cordero

Pobreza franciscana para todos, menos para López Obrador

Semana de sustos y sorpresas, así concluye ésta, primero, por el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y para ello sostuvo ayer una reunión con los integrantes de su gabinete que salieron de Palacio Nacional con cara de consternación y diríase que hasta de preocupación.

El énfasis en dicha encerrona se basó en dos puntos: los programas de Bienestar de esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como en sus “elefantes blancos”: El “cascarón” de Dos Bocas; el Tren Maya y los que el tabasqueño ha llamado pseudoambientalistas conservadores pagados por el gobierno de Estados Unidos, sin presentar prueba alguna al respecto y la manera en que desde Palacio Nacional se destruye la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ver si así, las aerolíneas deciden irse al aeropuerto “Felipe Ángeles”, en donde no se paran ni las moscas.

Y de una cosa, se deriva otra, es decir, el común denominador es que el Presidente ya no sabe de dónde sacar recursos, de tal forma que un día antes, en Palacio Nacional, al calor de un espumoso chocolate, tamales de chipilín y pan de dulce, por si hicieran falta más carbohidratos, el de Tepetitán convocó a los empresarios para ofrecerles billetes de la Lotería Nacional para el “gran sorteo oficial” a realizarse el próximo 15 de septiembre y en el que se rifarán premios por 240 millones de pesos y ocho macro lotes en Playa Espíritu, Sinaloa cuyos recursos se destinarán, supuestamente, a la construcción de la presa Santa María, igualmente ubicada en Sinaloa.

O sea, la rifa del avión no avión reloaded e incluso esta vez, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se distribuyó un formato en el que voluntariamente a fuerzas, se conminó a entrarle a dicho sorteo con 20, 25, 50 millones de pesos o más.

Lo anterior, provocó el justificado malestar e incomodidad entre los hombres del empresariado mexicano y de nueva cuenta se concluyó que se trató de un burdo “pase de charola” y por las “ex benditas redes”, se especuló sobre cómo podría justificarse la invitación de Palacio Nacional, de “apoyo a la fundación pobreza franciscana o de plano, derecho de piso”.

Falta ver cuál será la venganza de quien encabeza esta errada y llamada cuarta transformación para aquellos que decidan no participar en esta nueva rifa y que estarían en todo su derecho en no hacerlo.

Cuando el tema del sorteo del avión no avión, López Obrador giró sus apreciables instrucciones ni más ni menos que a los legisladores de Morena que de inmediato y algunos a su pesar, tuvieron que sacar de sus bolsillos para pagar series completas de billetes de lotería.

Al final, -como se recordará-, a la hora de repartir los premios, unos los recibieron a medias, otros de plano no, y total que nadie supo qué pasó con los dineros que el inquilino de Palacio Nacional obtuvo.

Lo más probable es que esta vez, pase lo mismo. Baste ver su anuncio de implementar la pobreza franciscana, para todos, menos para él.

Municiones

*** Pues nada, que el relevo en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, se ha vuelto todo un tema, ya que cuando el petista José Narro pensó que la tenía más que segura, le salieron pendientillos que no ha resuelto por los rumbos de Acapulco y si no, que le pregunten a la presidenta municipal del puerto, Adela Román, la de la calor. Así que la versión de que se trata de una campaña negra en contra del zacatecano, es puro pretexto. Por su parte, el senador morenista, Alejandro Armenta, pensó que la podría disputar, pero al final, salió la posición de la oposición y Germán Martínez Cázares, salió a aclarar que “se necesita un Presidente del Senado, no un porrista de un precandidato presidencial de Morena. El Grupo Plural tiene muy claro eso: se necesita un presidente del Senado que sepa de parlamentario no de aplausos y lambisconerías”, y en este sentido, Narro y Armenta Mier, son dos que a diario, dispensan grandes loas al presidente López Obrador. El ex panista añadió: “Si los candidatos son Narro y Armenta, están obligando a la oposición a presentar una alternativa de oposición”.

*** Y hablando de Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado está en todo, menos en donde debe, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez, de la parroquia de San Gerardo María Mayela, de Iguala, resultó con una herida de bala en el paraje conocido como Los Claveles. Luego de recibir atención hospitalaria, el padre Vélez Jiménez se encuentra ya fuera de peligro y un punto digno de destacar es que la referida parroquia ha venido apoyando a familiares de desaparecidos, así como a los de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, tema con el que por cierto, el Presidente ha venido lucrando políticamente durante toda su administración. Este hecho, sin duda, va a reavivar la demanda que ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM) para que tanto López Obrador como su flamante secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, revisen la inexistente estrategia de combate a la inseguridad que tiene esta errada y llamada Cuarta Transformación. ¿Será porque no se puede discutir lo que no existe?, o, como lo señalan los hombres de sotana, por más abrazos que dan, los balazos aumentan.

*** Y en aquello de la tan llevada y traída pobreza franciscana, el debate llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el diputado panista Carlos Valenzuela, advirtió: “El Presidente ya no quiere que existan otros datos más que los suyos, y su lucha es contra el INE, pero su lucha también es contra el Inegi, su lucha ha sido contra las universidades autónomas, contra los tribunales autónomos, contra los organismos electorales estatales que no se han alineado ante sus datos”. Por su parte, El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, Jorge Álvarez Máynez, lamentó que los legisladores del partido oficial hablen de recortes a las autoridades electorales, cuando este gobierno ha despilfarrado cantidades millonarias en proyectos mal planeados y mal ejecutados. Ahí están como prueba palpable, los “elefantes blancos” del tabasqueño, no han dado un solo resultado de funcionalidad, y así seguirán.

*** Y para reforzar lo anterior en la parte de que López Obrador ha emprendido una guerra en contra del INE, ahí está lo dicho por el presidente de dicho Instituto, Lorenzo Córdova, quien en días pasados señaló que: Una reforma constitucional en cualquier materia implica la perspectiva de que en México todas y todos tenemos cabida y, por tanto, debe reflejar el pluralismo político y buscar el consenso. Y a propósito, el parlamento abierto que organizaron los morenistas para tratar de sacar adelante la reforma electoral lopezobradorista, resultó todo un fiasco.

