Tren Maya, inclusión y exclusión

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador cenó en Palacio Nacional con empresarios citadinos y de Sinaloa y, de acuerdo al gobernador Rubén Rocha, se habló sobre inversiones en la entidad en lo referente a obras hidráulicas en marcha y nuevos proyectos productivos en la entidad.

Y sobre la introducción de tómbolas a Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que se les invitó a participar en el sorteo del 15 de septiembre y cuyos recursos obtenidos serán financiar proyectos el proyecto turístico de Playa Espíritu, Sinaloa, con la rifa de lotes e impulsar otras obras que quedaron abandonadas en sexenios pasados debido a la falta de recursos públicos y privados.

Si se estimula de una u otra manera la participación social en obras y con la aportación de recursos, también se les excluye de otros proyectos en marcha, como es el caso del Grupo México que quedó fuera en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, al quedar en manos de las Fuerzas Armadas la realización de ese tramo, que ha encontrado oposición legal y ecológico.

Lo importante, sin embargo, es que prevalece el diálogo y el acercamiento, las diferencias y las coincidencias, para la realización de obras en el país. Los proyectos son muchos y la participación del sector público y privado en la ejecución de tales planes requiere del concurso de todos en beneficio de la Nación.

Turbulencias

Se queja el INE de recortes presupuestales

La pobreza franciscana hace mella en el INE, de acuerdo al consejero presidente Lorenzo Córdova quien dijo que por los recortes no se cumplirá del todo en los procesos electorales en puerta en varios estados de la República, tampoco con las jubilaciones de su personal, pero en realidad todo es culpa de los faraónicos sueldos de los consejeros y de los funcionarios de los organismos autónomos que se siguen despachando con la cuchara grande dentro y fuera del ya superada austeridad republicana… Y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha explicado que los excedentes petroleros derivados del alza del barril provocado por la invasión rusa a Ucrania, y a que los grandes corporativos otrora evasores fiscales han pagado sus adeudos y de otros rubros, ha permitido cumplir con los programas sociales, el ex secretario de Salud y diputado federal por MC, Salomón Chertorivski, insiste en que son utilizados recursos públicos para financiar gasolina barata en la frontera y en la escasez de medicamentos…Tres mujeres se disputan la gubernatura del Estado de México: Alejandra del Monreal y Ana Lilia Herrera, por el PRI, y Delfina Gómez, por Morena, que la tiene en la bolsa; los otros dos aspirantes morenistas Pedro Zenteno y Horacio Duarte hacen su parte para mantenerse en el candelero y para dar cariz democrático a la contienda… Piso parejo en Morena para los aspirantes a la candidatura presidencial pide Marcelo Ebrard seguido de Ricardo Monreal, que no busca confrontarlo, pues sabe que es el bueno. Monreal ha insistido en que el método de encuesta es para beneficiar a uno o a una de los tres contendientes: Ebrard, Adán Augusto o Clauia Sheinbaum, y en donde no entra él. Desde ahora se busca la conciliación y que las propuestas no entren en choque que debilite la estructura del partido en el poder… Seguramente el INE no organizará los procesos electorales pendientes y el nuevo organismo, una vez aprobada la reforma electoral, contará con todos los recursos del Estado para organizarlos y llevarlos a buen puerto. Ese es el propósito de la nueva reforma electoral: desplazar a los corruptos actuales consejeros y dar paso a una nueva estructura electoral.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista