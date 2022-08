Avance ruso se ralentiza en Ucrania, ante la espera de refuerzos de Moscú

En la región de Donetsk

Estancamiento, un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk

El Ejército ruso sigue sin lograr apenas avances territoriales en la región de Donetsk, Ucrania, casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk, a la espera de refuerzos en forma de batallones de voluntarios de varias regiones rusas.

El Estado Mayor General ucraniano admitió que el enemigo concentra sus esfuerzos ofensivos en lograr “el control total” del Donbás, pero que no ha logrado progresar en dirección a los bastiones ucranianos en Donetsk.

Desde principios de julio, el único éxito ruso, según reconocieron Kiev y los separatistas prorrusos, ha sido la toma esta semana de la central eléctrica de Uglegórskaya por un comando de la temida compañía privada rusa Wagner, especializada en el asalto de instalaciones energéticas en Siria y el norte de África.

Según el parte de guerra ucraniano, las tropas rusas intentaron en vano avanzar hacia las estratégicas localidades de Siversk y Bajmut, que conducen directamente a Sloviansk, una de las últimas plazas fuertes ucranianas, junto a Kramatorsk.

De acuerdo con el Instituto estadounidense de Estudios de la Guerra, el Ejército ruso sóolo sería capaz en estos momentos de sostener en el frente simultáneamente esas “dos operaciones ofensivas significativas”.

Las fuerzas rusas buscaron “los puntos débiles” de la defensa ucraniana en esos dos ejes, pero sólo lograron un “éxito parcial” en las afueras de la localidad de Pik, donde un destacamento enemigo ha fortificado sus posiciones. Y continuaron martilleando las posiciones ucranianas en las localidades adyacentes a Sloviansk y Kramatorsk, además de la ciudad de Avdiivka, en las afueras de la capital regional de Donetsk, que las milicias rusas intentan cercar desde hace semanas.

Moscú desprecia a Blinken, secretario de Estado de EU

Mientras tanto, el ministerio ruso de Exteriores dice no haber recibido oficialmente la solicitud del Gobierno estadounidense de una conversación telefónica entre el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, pero la portavoz del ministerio ruso, María Zajarova, no ha perdido la ocasión para apuntar que Moscú no tiene especialmente prisa. “El ministro podrá prestarle atención al pedido cuando tenga tiempo”, ha afirmado, según la agencia Interfax. “Tiene ahora mismo una agenda completa de contactos internacionales: el consejo de ministros del Tratado de Shanghai, en Tashkent (Uzbekistán), así como encuentros bilaterales”.

Blinken había afirmado el miércoles que estaba intentando concertar la primera entrevista con su colega ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace algo más de cinco meses. En la agenda, sobre todo, la suerte de los estadounidenses Brittney Griner y Paul Whelan, prisioneros en Rusia, y la posibilidad de un intercambio con Moscú. Además, el secretario de Estado afirmó que se iba a tratar el respeto ruso a los acuerdos firmados en Estambul con Ucrania para el tránsito de cereales por el mar Negro.

Rusia derriba un helicóptero suyo que

disparaba contra sus propios soldados

El ejército de Rusia se ha visto obligado a derribar uno de sus propios helicópteros después de que atacara a sus soldados. El vehículo, un helicóptero Ka-52 Alligator, sobrevolaba la ciudad de Jersón junto a otros dos del mismo modelo cuando comenzó a atacar a las tropas rusas, según el Estado Mayor de Ucrania.

Ante esta situación, las fuerzas armadas de Rusia devolvieron el fuego al helicóptero y lo terminaron derribando. Los jefes militares de Ucrania, más allá de hacer sangre con el suceso, se lo han tomado con humor y han asegurado que se trata de un “gesto de buena voluntad” de Rusia.

El suceso recuerda al avión que Rusia derribó el pasado 17 de julio, cuando un sistema de defensa aérea en Lugansk atacó a un cazabombardero Sukhoi Su-34. Ocurrió en Alchevsk, una localidad del este del país, cuando el sistema de lanzacohetes HIMARS apuntó al vehículo ruso y acabó destruyéndolo.

Balance de vehículos rusos derribados

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha publicado el número total de vehículos rusos que ha derribado durante la guerra: 222 aviones, 190 helicópteros, 117 sistemas de defensa antiaérea, 2.847 vehículos y tanques de combustible, 15 embarcaciones y 726 drones, mientras que han sido derribados 174 misiles de crucero.

Además, ha cifrado en más de 40.000 los militares rusos muertos desde el inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin que Moscú haya facilitado por ahora un balance de bajas.

UE reafirma compromiso con la reconstrucción de Ucrania

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, reafirmó el compromiso de la Unión Europea (UE) con la reconstrucción y transformación de Ucrania, en una intervención por videoconferencia ante el Parlamento ucraniano con motivo de la celebración del Día de la Estadidad de ese país.

“Hoy celebramos no solo los cimientos del Estado ucraniano, sino también el coraje, la determinación y la determinación de todos los ucranianos que luchan para preservar su Estado y su integridad territorial”, ha declarado Metsola. El presidente ruso, Vladimir Putin, “quiere un futuro donde la historia se pueda reescribir, donde existan esferas de influencia, se cierren las cortinas de hierro, donde la fuerza tenga razón y donde se niegue la libertad y la dignidad”, ha añadido. Además de condenar a Putin, Metsola dedicó palabras a los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en ciudades como Irpin, Bucha o Mariupol, ha apuntado que “nunca se cerrarán los ojos ante las atrocidades y crímenes cometidos en territorio ucraniano”.

“También continuaremos apoyando a la Verkhovna Rada (Parlamento ucraniano) con cualquier ayuda que pueda necesitar para operar sin problemas en estas circunstancias tan difíciles y con cualquier asistencia necesaria para paliar las consecuencias de la guerra”, ha asegurado la presidenta.

Metsola, además de ofrecer ayuda en la reconstrucción del país, también ha asegurado que la Unión Europea realizará grandes esfuerzos para llevar a cabo la modernización de las infraestructuras, con atención a la sosteniblidad.