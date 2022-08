Cuitla Vega nos cuenta la historia de “Como confía un ciego” en el amor

Ha compuesto temas para Christian Nodal

Llegará al Lunario con “Bandidos por un desamor” junto a José Esparza

Arturo Arellano

Cuitla Vega se encuentra emocionado con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Como confía un ciego”, que lo llevará a una gira nacional titulada “Bandidos por un desamor” a lado de José Esparza, con quien visitará ciudades como Tijuana, Guadalajara, Aguascalientes y por supuesto la Ciudad de México en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 12 de octubre, cuando interpretarán lo mejor de sus respectivos repertorios.

Para dar detalles del sencillo y la gira, Cuitla Vega visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista nos contó “para llegar a esto no ha sido nada fácil, inicié a los 19 años subiendo un cover a YouTube, no sabía el alcance que iba a tener hasta que me doy cuenta de que estaban muchos comentarios, entonces seguí grabando más videos con mi guitarra, de canciones que escuchaba en l radio. Estuve así, hasta que la gente, me pidió canciones originales, me motivaron a escribir y creía que mis composiciones nos les iban a gustar o que no les harían caso, pero resultó que sí, incluso más que los covers”.

A partir de ahí, recuerda que comenzaron a llegar intérpretes a pedirle temas “el primero fue el Komander, Alfredo Ríos, quien me dio la oportunidad de grabarme una canción ‘El papel cambió’, luego ‘Me interesa’. Después se siguieron ahora Los Plebes del Rancho, que me grabaron ‘Cómo fue’, hasta llegar a uno de los temas que más orgulloso me tienen, porque lo grabó Christian Nodal, que se llama ‘Vas a querer regresar’, entonces estalló todo y estoy muy contento por ello”.

Asimismo, le han grabado temas Pedro Fernández, la Banda Tierra Sagrada, Vientos de Jalisco, entre otros “inicié grabando covers, luego cedo mis composiciones a otros amigos artistas y ahora vengo presentando mi nuevo sencillo ‘Como confía un ciego’, que es una canción escrita por un amigo que se llama Daniel Alexandro, trata de un patán que le dice a su novia ‘oye sé que quieres estar conmigo, pero no puedo olvidar a mi ex, espero me tengas paciencia y cuando logre olvidarla, te voy a recompensar muy bien, mientras confía como confía un ciego, que algún día va a ver, asimismo confía en que un día te voy a amar bien’, ese es el tema”.

No obstante, reconoce que es complicado salir de las redes sociales para enfrentarse a un público de frente “Es difícil, de hecho, estoy trabajando en ese cambio, de venir grabando canciones con mi guitarra en la comodidad de mi casa a convertirlo en un trabajo con la responsabilidad que lleva. Pero es un proceso bonito y más lo es que la gente me apoye, por eso yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, el camino es largo, pero cuando escucho mis canciones en la radio y en la voz de la gente sé que ha valido la pena tanto esfuerzo”.

QUIERE SER COMO JOAN SEBASTIAN

“Como confía un ciego” es el último sencillo de su más reciente EP que grabó con banda, del que nos cuenta “la gente que me conoce sabe que inicie con solo una guitarra y esperan que siga así, pero al final este EP de banda es un gusto personal. Lo que sigue es un disco con covers de canciones que han sido un éxito en voz de grandes mujeres, porque creo que hay muchos que deben ser recordados, luego, sacaré otro disco donde vendrán temas de banda, pero aprovecharé para tocar base, en el estilo con el que la gente me conoció”.

Y no descarta hacer temas en otra vertiente dentro del mismo regional mexicano “soy fiel a mi estilo, soy un cantante romántico, pero nunca he estado peleado con ningún género, la música tumbada me gusta, he escrito canciones en ese estilo y aunque la gente relacione lo tumbado con la mariguana, no es así, lo tumbado es un estilo, son acordes, son ritmos en específico y pienso que debemos innovar, sino vamos a morir en el gusto de la gente. En mi caso hago experimentos, como este sencillo, grabando en banda, para ver si gusta”.

Luego de dos años de no pisar escenarios por la pandemia, nos cuenta que “nuestro regreso es ir a vender boletos, nos acostumbramos mucho a ir a ferias, teatros del pueblo, lugares donde había muchísima gente, pero ahora de la mano de mi mánager, sabíamos que era momento de saber dónde estábamos parados después de todo lo que ha pasado y la manera fue esa. Así que preparamos un espectáculo junto a José Esparza, un amigo, compositor y soñador igual que yo, con quien haremos Bandidos por el amor”.

Al cuestionarlo sobre su forma de componer y el camino que quiere seguir refirió “tengo como influencia y ejemplo a Joan Sebastian, quien decía que todas las canciones ya estaban escritas y solamente hace falta descolgarlas. Es una tarea muy complicada, hacer algo que nadie haya escrito, todas hablando de amor o desamor, lo vuelve difícil. Yo analizo lo que está sonando, el lenguaje y me voy por el otro lado, si se van por la izquierda, yo me voy por la derecha”.

Sobre el disco de temas inéditos adelanta que “me estoy exigiendo más, creo que he notado que las canciones que escribo y no les pongo tanto empeño a la rima son las que más han funcionado, entonces quiero regresar con un disco en el que la gente diga ‘este es el Cuitla Vega que me enamoró, con el que me identifiqué, pero con música renovada y temas actuales” y no descartó colaboraciones “la unión hace que avancemos más rápido y vivimos una era de colaboraciones, no solo entre artistas, sino entre géneros, definitivamente habrá invitados, aunque aún no los decido” concluyó.

Cuitla Vega empezará una gira el 3 de agosto en Guadalajara, que seguirá el día 6 en Tijuana, en Aguascalientes el 6 de octubre y el 12 de octubre en el Lunario.