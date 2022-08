Peligroso acoso a una dama

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Es modelo méxicana-gala

Tiene amenaza de muerte

La modelo Ophelie Rullier, francesa que vive en CDMX desde hace más de 10 años, cantante, socia de una agencia de marketing y con planes de abrir su negocio propio de comida, atraviesa una situación de acoso cibernético que, desde hace ya dos años, impidiendo alcanzar sus metas. Pide ayuda.

Califica el problema de muy grave con una persona que escribe día y noche a todo su círculo cercano, amenazándola de muerte, acorralándola, cortándole las alas en todo lo que quiera emprender. Trata su acosador, comenta la dama, de asustarla, tanto en cuestiones sentimentales como de negocios.

Esta persona no tiene cara todavía, la policía cibernética no la ayuda, en nada, afirma, a pesar de haber dejado dos denuncias que aún siguen vigentes, no sabe quién está detrás de todo este teatro y desesperada asegura que llegó a un “hasta aquí”. Una carencia de atención oficial muy riesgosa.

Pide ayuda, pues ha tenido episodios de ansiedad brutales que hasta piensa acabar con su vida más de una vez: “Me siento débil, agotada, cansada de luchar sin reposo contra un fantasma, hoy en día puedo decir que no soy dueña de mi vida, mi libertad está condicionada”. Imaginémonos su situación.

Agrega que por esta razón su grito de desesperación y que su petición hacia todos.

Su comunicado: “El domingo 31 del presente mes trataré hacer un golpe mediático para ser escuchada y al mismo tiempo representar a toda la comunidad de mujeres que sufren de tal acoso, necesitamos que nos escuchen, necesitamos difusión, para al fin encontrar justicia”.

Hoy debemos conocer las reacciones de su evento.

“Quisiera invitarlos a acompañarme en dicho evento el día domingo 31 a las 9 am en El Ángel de la Independencia para difundir en sus redes sociales el movimiento.

“Ayúdenme a alzar la voz, se los pido de corazón”.

Del comunicado se transmite el temor en que vive la dama y es más temible no saber quién se anuncia como su posible verdugo, la causa que ha provocado la persecución desquiciante que vive, que se transfiere en quien la lee.

Ella utiliza una frase que ofrece una luz tenue: “Me asusta en cuestiones sentimentales ¿Un enamorado perturbado de amor?

“Ojalá vean este texto, ojalá no ignoren mi historia y que no sólo quede como anécdota, para mí, pero también para todas las víctimas que se encuentran en mi posición”. Muy razonable y elocuente que la autoridad no de continuar el tamaño marasmo; el feminicidio en México es preocupante.

Según estudios, un acosador busca el anonimato para ejercer violencia y el ámbito doméstico suele serlo para él el preferido ya que ofrece intimidad, lejos de las miradas de quien se teme. El perfil, coincide con la denuncia de la dama y un servidor piensa que lo conoce, de ello las dos demandas que aún existen de su parte. La autoridad debe actuar.

