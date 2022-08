Morena, una bajeza nacional

Víctor Sánchez Baños

Heineken, da agua en lata a neoloneses

John Galsworthy (1867-1933), escritor inglés

Lo que ocurrió el fin de semana pasada en elección del Consejo Nacional de Morena, no sólo es penoso, sino que es una vergüenza nacional.

Porros enviados por ambiciosos de poder y dinero (que da el presupuesto de los mexicanos), se olvidaron de las “premisas” de Andrés Manuel López Obrador: no robarás, no mentirás y no traicionarás.

Obsesionados por asaltar el poder, alcaldes, burócratas internos de ese partido a nivel federal, estatal, municipal, distrital; manipuladores de tianguistas, taxistas, invasores de terrenos y otras finísimas personas, buscan un asiento en ese consejo que representa tener un voto para elegir a la nueva dirigencia nacional que encabezan Mario Delgado y Citlali Hernández.

Atraco de urnas, golpes, asaltos, acarreos, compra de votos y un sinfín de trampas, mentiras, traiciones y robos, fueron las constantes en las elecciones en todo el país, donde se vio la mano de gobernadores morenistas, prestos al abordaje.

Ese consejo se compone por 300 delegados, de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 presidentes, secretarios generales y secretarios de organización de los Comités Estatales, así como el presidente, secretario general y secretario de organización del CEN de Morena. Actualmente lo preside Bertha Elena Luján.

Ni en los tiempos más trogloditas había visto tal brutalidad de quienes ven la única oportunidad de tener un puesto donde puedan robar, traicionar y mentir, desde Morena, al noble pueblo de México. Así quieren llegar a la elección presidencial. ¡Una bajeza social y política en el partido de AMLO!

Hoy iniciamos un nuevo programa en El Heraldo Radio. A partir de las 22 horas, de lunes a viernes excepto los jueves, acompáñame en el análisis con escrúpulo periodístico de la información que leerás al día siguiente. Agradezco la invitación de Ángel Mieres y Franco Carreño a participar en esta gran corporación, El Heraldo Media Group, con un sólido y sostenido crecimiento. Escribimos en el medio impreso, desde hace más de 5 años, nuestra columna Estado por Estado, miércoles y sábado. No te arrepentirás de escuchar y participar en ese espacio donde nadie se escapa al análisis y la crítica. Ahí nos escuchamos en todo el país.

SINDICATO DE PEMEX, TRAMPOLÍN PARA TABASCO

Gerardo Sánchez Zumaya, representante de Petroges y Sesuma, controla poco a poco desde las secciones del sureste del país a influir y controlar el Sindicato de Petróleos Mexicanos que lidera Ricardo Aldana. Los dirigentes seccionales reciben dinero, como lo pregona Sergio Sánchez Morril, gerente de zona del Instituto Mexicano del Petróleo, en Villahermosa, Tabasco. Busca, nos dicen desde la tierra de AMLO, controlar las dirigencias petroleras de Tabasco, Veracruz y Oaxaca y luego brincar a las secciones del centro y norte del país. Todo es un enorme negocio con Pemex. Quiere tomar el control total del sindicato y meterse de lleno a la política para suceder por Morena, a Carlos Merino, interino de Adán López, actual secretario de Gobernación. Tabasco es un edén y empresarios no sacian su apetito y quieren el poder político. ¿Se dejarán controlar Aldana y Carlos Romero?

La cervecera Heineken, bajo el liderazgo de Guillaume Duverdier, distribuyó medio millón de latas con agua potable en Monterrey, para distribuirla gratuitamente entre diversos sectores sociales. La compañía se comprometió a entregar agua enlatada al 20% de la población, en estos momentos de sequía. También arrancó un servicio de distribución por medio de pipas y aportará 20 mil litros diarios de lunes a viernes.

