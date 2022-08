Disfruta de una serie con humor negro y una “Reputación dudosa”

A través de Claro Video

Talentoso elenco: Marcus Ornellas, Claudia Álvarez, Grettell Valdez, Sara Corrales, Luz Ramos, Verónica Langer, Marcela Guirado e Itahisa Machado

Arturo Arellano

Los usuarios de Claro Video ya pueden disfrutar de la serie exclusiva en esta plataforma “Reputación dudosa”, una comedia de humor negro que relata en ocho episodios la muerte repentina e inexplicable de un empresario, así como la investigación a cargo de una de las mejores detectives de la policía, que resulta ser su amante.

La serie nos presenta a Luis Arturo, interpretado por Marcus Ornellas y a las mujeres que forman parte de su mundo, las cuales tienen razones para odiarlo y desearle la muerte: la esposa (Claudia Álvarez), tres amantes (Grettell Valdez, Sara Corrales, Luz Ramos), la mamá (Verónica Langer), la detective (Marcela Guirado) y la directora de su laboratorio farmacéutico (Itahisa Machado). Asimismo, se cuenta con la participación especial de Susana Zavaleta como la forense.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, algunos de los protagonistas de esta serie, nos dieron detalles al respecto, por ejemplo, Marcus Ornellas, quien celebró “Somos número uno en la plataforma, es decir, que ya recibimos los frutos de este trabajo que hicimos con tanto cariño, energía, con todo eso que pusimos durante las semanas en que grabamos. La gente nos ha dado una recepción maravillosa, ese primer lugar en la plataforma es un apapacho que se suma al apapacho de la gente que nos escribe en redes sociales, que han visto la serie y hasta piden una segunda temporada”.

Itahisa por su parte, describe que “es una historia original, nueva, fresca, completamente diferente al 90 por ciento del contenido que hay en todas las plataformas, nos viene a contar como Luis Arturo, un hombre que es exitoso, lo tiene todo, dinero, fama, prestigio y las mujeres que desea, finalmente, cuando conoce al amor de su vida y eso lo hace cambiar, para ser mejor persona, se muere. Todos los que estamos alrededor, sobre todo las mujeres en su vida, nos vemos afectadas y somos acusadas como sospechosas por el asesinato de este hombre, ahí arranca todo”.

La presencia de Luis Arturo, dice “es mágica, porque ya no está vivo, pero su espíritu está en toda la historia en contacto con los demás personajes y resolviendo lo que debía hacer en vida. Es un contenido divino”.

A esto, Luz Ramos añade “es una serie fácil de ver, son ocho capítulos de 30 minutos, y a través de un humor negro te hace reflexionar y te toca temas bastante profundos que nos mueven como humanos, ver eso, te entretiene, te relaja y te invita a pensar”, comentario que fue complementado por Marcus “es contenido nuevo, es tragicomedia de humor negro que nos va entretener y nos hará reflexionar sobre la vida y la muerte, nos hará pensar qué tan vivos estamos porque muchas veces no vivimos, estamos tan preocupados por el futuro que no valoramos el presente, ni a las personas que amamos”.

Para ahondar en la forma en que su personaje sigue presente en la serie, a pesar de morir en el primer episodio, Marcus explicó “lo vemos como fantasma o en flashback, está presente, aunque no puede comunicarse con nadie, no puede tocar, solo puede ver, es muy frustrante para el principio de la historia, esa falta de conexión, de comunicación que ya no tiene. Asimismo, él creía que era muy querido por todos y todas, pero al morir se da cuenta de que no, y escucha lo que la gente realmente piensa de él”.

Luz, aclara que esta comedia no surge a través de mofarse de la muerte, ni de nadie “es humor negro, pero es comedia inteligente, de situaciones, es bien distinto, es una comedia bien pensada, que simplemente refleja lo que somos como sociedad y como humanos, al verse el espectador reflejado en una situación, entonces suelta la risa. Son situaciones trágicas y dolorosas, pero entre eso surge la comedia, no es pastelazo”.

A lo que Ita afirma “me encantó, porque la muerte me parece fascinante, el tema espiritual, esa conexión entre dos mundos, que se haga este tipo de contenido es muy bueno y que las personas nos acerquemos al tema de esta forma”. Y Marcus exclama, que incluso, se trata de aligerar ese miedo o rechazo que tenemos a la muerte, “es una visión más alegre, creo que la historia nos invita a eso, llevo casi 18 años en México, nací en Brasil y allá la relación con la muerte es muy distinta, aquí en México se celebra y ya me acostumbré a eso, pero cuando recién llegué era sorprendente, no entendía por qué”.

No obstante, reconoce que “luego supe los motivos, conocí la cultura y lo adoptas. México tiene esa conexión con la muerte de forma muy cotidiana. Entonces tocar el tema de la vida y muerte en “Reputación dudosa” de una forma tan amigable, a los del Centro y Sur de América latina les parecerá muy interesante”, concluyó.

Sin descartar que pudiera grabarse más adelante una segunda temporada de esta serie, el elenco invita a disfrutar de la primera en Claro Video, donde ya están disponibles todos los capítulos.

