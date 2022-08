Para AMLO, la reciente elección en Morena “fue una jornada democrática”

El Presidente minimiza irregularidades documentadas

Reitera que Tren Maya, además de proteger medio ambiente, generará desarrollo y distribución de la riqueza

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó en su mañanera como “una buena jornada democrática” el proceso de votación para renovar el Congreso Nacional de Morena que se desarrolló este fin de semana, pese a a las irregularidades denunciadas durante la jornada interna.

“Me pasaron un reporte en la mañana, considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para ser una elección interna, además para elegir delegados, es muchísimo”, puntualizó ayer López Obrador en Palacio Nacional.

“Me informan que se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli (Hernández), y muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones.

Al igual que la dirigencia de Morena, sostuvo que muchos de los que participaron, principalmente donde se registraron presuntas irregularidades, no eran militantes morenistas.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, todavía hubo ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no sé generalizó, no es como los conservadores hubiesen querido”, dijo.

López Obrador criticó a los opositores y sostuvo que no hay punto de comparación con lo que ellos hicieron en el pasado.

“Repetían y repetían que hubo fraudes e irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada que ver. Cuando Calderón es candidato por su partido, contiende contra Creel, y aunque no era abierta la elección, hubo acarreos y fraude, y cómo no recordar en 2006 donde nada más se robaron la Presidencia, y antes hasta muertos, lamentablemente, entonces felicidades a todos los que participaron ayer”, declaró.

López Obrador llamó a todos los partidos a realizar sus procesos internos de manera abierta como lo hizo Morena.

“Ojalá así se haga todos los partidos, que los partidos opositores convoquen a elecciones abiertas, que no nada más sean los patrones de arriba los que decidan y hagan los enjuagues en los restaurantes de lujo de México”, planteó.

Tren Maya generará desarrollo sin desproteger medio ambiente: AMLO

El presidente López Obrador aseveró que la construcción del Tren Maya, además de proteger el medio ambiente, generará desarrollo y distribución de la riqueza en la región.

Recordó que hace 50 años no había ningún desarrollo en Cancún, y hoy, es la segunda ciudad del país más conocida a escala mundial, al grado que este año se calcula que llegarán por vía aérea hasta el aeropuerto de este punto turístico 29 millones de visitantes.

“Lo que queremos es afrontar eso, sin afectar al medio ambiente y ayudar a la gente, porque el turismo es una actividad que produce y distribuye riqueza. Se ayuda a los hoteleros, pero también a los trabajadores, restaurantes, chefs, transportistas, los que se dedican al comercio, hay empleo, hay bienestar”, apuntó el mandatario federal en el marco de su conferencia mañanera de este lunes.

Destacó que el Tren Maya busca que ese turismo que llega a Cancún y a la Riviera Maya se propague por el resto de la zona sureste del país, los cinco estados por los que transitará el ferrocarril, a fin que se conozca la riqueza natural y cultural de esa zona, en especial las antiguas ciudades mayas.

“Queremos aprovechar toda la afluencia turística que llega a Cancún, que sigue llegando, para que en el Tren Maya se introduzcan a los estados del sureste y conozcan también otras bellezas naturales que hay en Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, y sobre todo las antiguas ciudades mayas, porque es toda una región, con mucho arte, mucha cultura”.

Interrogado sobre la posibilidad de declarar como Área Natural Federal Protegida el Río San Pedro Mártir, cuyo afluente inicia en Guatemala y se extiende hasta Tabasco, el titular del Ejecutivo dijo que se revisará dicha propuesta y destacó que en aquella región, incluidas zonas cercanas a este espacio natural, se ha llevado a cabo el programa de reforestación Sembrando Vida.

“Todos esos ejidos que habían quedado en el abandono, están en el programa Sembrando Vida, por ahí cerca va a pasar el Tren Maya, habrá una estación, El Triunfo, y hablamos de los límites de México con Guatemala y sí vamos a tomar en cuenta la propuesta, se va a analizar, vamos a cumplir con el compromiso de ampliar las áreas de reserva”.

Indicó que como parte del proyecto del Tren Maya, se ha declarado área natural protegida la zona denominada El Jaguar, en Tulum, y se han alcanzado acuerdos con los dueños de los territorios para respetar sus posesiones a través de concesiones, pero respetando que sea un espacio natural protegido.

“Hay en esta área de EL Jaguar terrenos del gobierno federal y del estado, ya entregados y es monte alto que se va a proteger, incluso ya se tiene el presupuesto para bardear 25 kilómetros en esa área natural protegida, porque sí hay flora y fauna nativa importante”.

López Obrador agregó que está por concluirse un acuerdo para ampliar en 15 mil hectáreas la reserva de Calakmul, en los límites de Campeche y Quintana Roo.

AMLO confía en que estados tendrán

más cuidado al dar concesiones de agua

En otro tema, López Obrador confió en que estados tendrán más cuidado al dar concesiones de agua ante la escasez de agua en Nuevo León.

El mandatario federal confió en que los gobiernos estatales sean más cuidadosos al otorgar concesiones para el uso de agua, pues “no se pueden entregar permisos de explotación donde no hay”, ya que afectaría a la población.

“Los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de agua y sobre todo la comisión nacional. Porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana, para la gente”, advirtió.