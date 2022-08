Vía EPN, el Presidente quiere llegar a Calderón

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Adán Augusto López Hernández confía en Ricardo Monreal?

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere utilizar a Enrique Peña Nieto como una especie de señuelo para atrapar a su archienemigo, Felipe Calderón?, todo parecería indicar que sí.

Hace unas semanas en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), Pablo Gómez, había anunciado que se investigaba al ex Presidente priista. Fue el pasado 7 de julio cuando el ex diputado morenista anunció que la Fiscalía General de la república había abierto una carpeta de investigación contra Peña Nieto, porque se había detectado que el ex mandatario había recibido más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales por parte de familiares, información que la UIF había entregado a la FGR, a cargo del controvertido Alejandro Gertz Manero, quien por cierto, ya se anda tambaleando en su puesto de “fiscal carnal” y más de uno, como el subsecretario de Seguridad, Ricardo García Berdeja, ha levantado la mano para sustituirlo, en caso de que no llegara a ser el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Será?

Inmediatamente después y por las “ex benditas redes sociales”, el expresidente priísta dijo que esperaba tener la oportunidad de poder aclarar estos señalamientos. Luego salió publicado que había puesto a la venta el departamento en el que vive en España y después que siempre no.

Otro de los efectos, digamos, colaterales de este hecho, provocó el enfrentamiento ni más ni menos que entre el actual titular de la UIF, y su antecesor, Santiago Nieto Castillo, que, como se recordará, salió de esa posición “por cuerdas”. Ambos se querían “colgar la medalla” de estas investigaciones. Nieto Castillo aseguró, también por las “ex benditas redes”, que cuando él aún estaba al frente de la UIF, este caso empezó a investigarse y que durante su gestión, había contribuido a acabar con la corrupción, que se supone que en esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no existe, mientras que Pablo Gómez aseguró que todo lo inició él.

De lo que llama la atención, es que mientras el Presidente repite que la venganza no es su fuerte, no deja de destilar su odio especialmente hacia Felipe Calderón. Antes está la consulta “patito” que el inquilino de Palacio Nacional organizó para saber si se juzgaba o no a los ex presidentes. La participación en este estéril ejercicio fue mínima y de momento, el de Tepetitán dejó el asunto por la paz bajo el pretexto de que los resultados de dicha consulta “patito” no habían sido vinculatorios, lo cual es cierto.

Sin embargo, en la cuenta regresiva a las elecciones de 2024, donde el movimiento del club de las “corcholatas y corcholatos” sube de temperatura, López Obrador está empeñado en exhibir los errores de anteriores administraciones. En este sentido, a lo mejor se la perdona a Peña Nieto, con tal de que se convierta en un eslabón para poder llegar a Felipe Calderón, sin reparar el Presidente en que él mismo se ha vuelto en uno de los principales promotores del michoacano, o bien, con tal de que el expresidente priísta no se mueva para las elecciones que el año entrante, habrá precisamente en el Estado de México.

El inquilino de Palacio Nacional fue quien anunció que este caso, se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, que estaría investigando al político mexiquense por lavado, enriquecimiento ilícito y delitos electorales. “Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias, nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe”.

Municiones

*** Especialistas coinciden en que ya nada más es cuestión de esperar para que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, emigre de Morena y ayer dio otra señal de esto al pronunciarse en contra del clima de linchamientos que prevalece en esta errada y llamada Cuarta Transformación. “Yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo”, aseguró el zacatecano y reiteró que no se sumará a un clima de linchamientos a priori: “No me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. Abogado de profesión, Monreal Avila recordó que la presunción de inocencia y el debido proceso, son sagrados. Por otra parte, en conferencia de prensa, el legislador zacatecano dijo que se encontró en conocido restaurante con el desconfiado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien será uno de los invitados especiales a la plenaria de la bancada de los senadores morenistas que se celebrará los últimos días de este mes. Por cierto, una pregunta no sobra: ¿el titular de la Segob confiará en el senador Monreal?, esto por aquello de que el tabasqueño no confía ni en su mano izquierda.

*** Transportistas y operadores de unidades, bloquearon diferentes avenidas principalmente de la zona limítrofe del oriente y norte, para denunciar una presunta red de corrupción en la prestación del servicio de grúas y corralones del Estado de México. Hubo también cierres a la circulación, pero hay que destacar que el principal motivo es el hartazgo por la delincuencia que se comete a bordo de microbuses, las famosas “combis” y demás tipos de transporte colectivo que empiezan con la frase: “ya se la saben, banda” y cada vez en más ocasiones, derivan en hechos de sangre. Videos van y vienen sobre lo que ocurre a bordo de dichas unidades y nada pasa para resolver esta situación,

*** A punto de cumplir 900 días la huelga en Notimex, se sigue notando la especial preferencia que le tienen tanto López Obrador como Beatriz Gutiérrez a la directora Sanjuana Martínez, que por cierto, quién sabe cómo maneja la agencia de noticias del Estado. Adriana Urrea, secretaria general de Sutnotimex, anunció que seguirán desplegando acciones para denunciar esta evidente impunidad.

*** Ayer, primero circuló la versión de que Ernesto Méndez, era el periodista número 13 asesinado en esta errada y llamada cuarta transformación. En un bar de Guanajuato, negocio familiar de Méndez, un comando armado abrió fuego, sin embargo, se dice que el periodista no murió, pero el clima de violencia continúa. Antes está el asesinato de un hombre que era mariachi, junto con su hija de cinco años en Zacatecas, pero lo bueno es que la flamante secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y su jefe, dicen cada vez que pueden que los homicidios dolosos van a la baja. ¿Y así el presidente destapa a Rosa Icela Rodríguez como aspirante de Morena al gobierno de la CDMX?, ¿nada más por ser amiga cercana de Claudia Sheinbaum? ¡Qué tal!

