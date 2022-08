México compra tratamiento oral contra Covid-19, de Pfizer

Llegaron al país 180 mil, de un total de 300 mil

Se distribuirá en las instituciones públicas, tanto federales como estatales

La Secretaría de Salud (Ssa) recibió los primeros 180 mil de 300 mil tratamientos médicos de uso específico contra la Covid-19, denominado Paxlovid de Pfizer, mismos que serán suministrados sin costo a personas con salud vulnerable para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalización.

El pasado 22 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la combinación de nirmatrelvir y ritonavir, cuyo nombre comercial es Paxlovid, impide que el SARS-CoV-2 pueda replicarse, por lo que es recomendado para personas con cuadro leve o moderado de Covid-19 y con alto riesgo de complicarse. Este medicamento se incluye en la Guía clínica para el tratamiento de Covid-19 en México, actualizada en marzo de 2022.

El medicamento oral estará disponible a partir de la siguiente semana. Se suministrará en México sin costo de forma exclusiva en las instituciones públicas, tanto federales como estatales de salud, conforme a la priorización de grupos con alto riesgo de complicaciones, de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad y entregas del laboratorio productor, así como el avance en la distribución a las unidades de atención predefinidas por cada institución.

Por lo anterior, del 25 al 27 de julio se capacitó a profesionales de la salud para que conozcan sus lineamientos de aplicación, interacciones, farmacovigilancia, trazabilidad y reporte periódico de uso.

La capacitación a profesionales de la salud que fungen como enlaces nacionales y estatales del sector, se impartió en línea, y en la actualidad es replicada a nivel nacional en las 32 entidades federativas.

La estrategia de capacitación a los componentes de aplicación clínica del fármaco es coordinada por los centros nacionales de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), y para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida). La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) capacita a quienes integran el componente de farmacovigilancia, con el acompañamiento del equipo científico del laboratorio fabricante.

Es para enfermos con alto riesgo de desarrollar complicaciones

El tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado en administrarse en personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones, fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado mes de enero de 2022, siendo la primera agencia de regulación sanitaria de América Latina en aprobarlo, y el segundo país de la región en ser suministrado.

El tratamiento incluye nirmatrelvir, un inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse.

Los datos muestran que este tratamiento reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, cuando es iniciado dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas y en un 88%, cuando es iniciado dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los síntomas en comparación con el placebo.

Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México, dio que este acuerdo les ayuda a seguir trabajando de la mano con el Gobierno de México para abordar esta crisis de salud pública.

“La lucha y el compromiso para acabar con los efectos de la pandemia es una tarea de todos y esto se refleja en el acuerdo que hemos firmado para seguir buscando el bienestar de las personas”, afirmó.

A la fecha, Pfizer ha suministrado más de 26.2 millones de tratamientos orales contra Covid-19 a 41 países.

El medicamento está diseñado para bloquear la actividad de la Mpro, una enzima que el coronavirus necesita para multiplicarse y es única para los coronavirus y no se encuentra en los seres humanos.

La coadministración con una dosis baja de ritonavir ayuda a ralentizar el metabolismo o descomposición del nirmatrelvir para que permanezca activo en el organismo durante más tiempo en concentraciones más altas para ayudar a combatir el virus.

El nirmatrelvir ha demostrado una actividad antiviral consistente in vitro contra las variantes anteriores y actuales como Alfa, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Mu y Ómicron.

¿Cómo es Paxlovid, el nuevo medicamento contra Covid?

Se trata de un fármaco producido por la farmacéutica Pfizer y recomendado por la OMS para tratar fases tempranas de la enfermedad de la Covid-19 en pacientes con riesgo de hospitalización, como personas mayores, inmunodeprimidas o no vacunadas.

El Paxlovid consta de dos medicamentos, nirmatrelvir y ritonavir. El primero es un antiviral y el segundo es un reforzador farmacocinético.

El Paxlovid sólo se recomienda a adultos y adolescentes de 12 años en adelante.

El medicamento antirretrovírico oral se suministra en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se han desarrollado síntomas graves. Se toma un comprimido oral cada 24 horas, durante cinco días. Según la OMS, está indicado para pacientes “con formas no graves de la Covid-19 que corren un riesgo alto de evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y de ser hospitalizados, como los pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos”.