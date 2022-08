Terapia psicológica para control de sobrepeso y obesidad

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La UVM ayuda a pacientes con algún tipo de parálisis motora

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que se derivan de un conjunto de factores, tanto físicos como psicológicos, por lo cual es fundamental un tratamiento integral con el apoyo de especialistas en áreas de nutrición, genética, actividad física y psicología. De acuerdo con Imagine, clínica integral dedicada a optimizar el estado de salud físico, psicológico y emocional de personas con complicaciones asociadas a la nutrición el 90% de los pacientes que acompañan el tratamiento nutricional con terapia psicológica logran resultados positivos. “El objetivo de las consultas nutricionales es ayudar al paciente a mejorar su estilo de vida en pro de su salud, pero esto requiere un cambio de mentalidad porque se trata de generar hábitos saludables, para ello es indispensable integrar una terapia psicológica dentro del tratamiento, sobre todo en aquellos casos donde la vida del paciente está en riesgo”, asegura Jimena González, nutrióloga especializada en metabolismo clínico y dieta de aporte proteico, fundadora de Clínica Imagine.

De acuerdo con los especialistas de Imagine, sin una terapia psicológica de acompañamiento, el 50% de los pacientes no regresará a su segunda cita y sólo cerca del 25% logrará resultados sostenidos, debido a que el sobrepeso y la obesidad, en la mayoría de los casos, se relacionan con conductas compulsivas ligadas a experiencias de vida.

“Este tipo de conductas compulsivas son recursos que las personas utilizan para hacer frente a un malestar o experiencia traumática. Dicha experiencia puede suscitarse en cualquier momento, desde temas en la niñez hasta un cambio radical de rutina en la etapa adulta. A veces las personas carecen de habilidades para afrontar ciertas situaciones y buscan otros recursos por lo cual no se les debe juzgar o culpar, la empatía del terapeuta es fundamental”, explica Carina Vázquez, psicóloga de Imagine.

Las emociones son una parte importante en la dinámica del control del peso. Hay algunos padecimientos y hábitos que conjugados pueden llegar a generar trastornos alimenticios. Todos los trastornos mentales relacionados con el peso son fenómenos psicosociales en los que, tanto la salud física, emocional y la interacción del individuo con el entorno pueden afectar su condición. Se pueden encontrar casos en los que la familia tiene buenos hábitos alimenticios, pero el paciente tiene obesidad, lo que implica que hay un problema orgánico o una experiencia que propicia el desarrollo de este problema. La solución será aplicar un sistema integral que no sólo aporte una herramienta nutricional sino también apoyo psicológico para desarrollar nuevos hábitos alimenticios. Al realizarse un método de pérdida de peso inmediato como las cirugías, no se cambia realmente la percepción personal que se tenía antes del proceso quirúrgico. Por ello, es importante que, de optar por la cirugía, no sólo se realice un acompañamiento nutricional eficiente, sino también recurrir a terapia psicológica para no sólo combatir el sobrepeso desde lo inmediato, sino también desde los hábitos.

*****

En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que hay más de seis millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 48% tiene problemas de movilidad para caminar, subir o bajar. Con el propósito de ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de pacientes con algún tipo de parálisis motora, investigadores de la Universidad del Valle de México, desarrollaron Interfases Humano Máquina -sistemas de asistencia y rehabilitación a través de señales fisiológicas-, lo cual ha permitido la fabricación de una gorra que controla silla de ruedas y lentes que, a través de movimientos oculares, permiten comunicación de un paciente con cuadriplejia. El doctor Francisco David Pérez Reynoso, investigador del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico y líder de este desarrollo, explicó que, a través del entrenamiento de sensores con inteligencia artificial, es posible la fabricación de estos dispositivos, los cuales no son invasivos y están personalizados de acuerdo a la necesidad de un paciente por su movimiento muscular, ocular o movimientos mecánicos. Uno de los principales problemas que existen, es el grado de personalización para aplicar terapia de rehabilitación o para adaptar un sistema de asistencia a las características individuales de los usuarios. El investigador indicó que para conseguir que una máquina o un dispositivo se adapte a las características de una persona, utilizan la inteligencia artificial: Se entrena la HMI de tal forma que independientemente de la señal o el sensor que se le coloque a la interfaz, ésta lo puede interpretar como un comando de control o de movimiento, de esta manera la máquina interpreta los movimientos que hace el usuario y no éste se tiene que adaptar a la máquina.

