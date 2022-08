José Eduardo Derbez vivirá un “Desafío Sobre Fuego”

Este jueves 11 de agosto a través de History

En este episodio, los participantes tendrán que realizar un Kunai Ninja’s

Arturo Arellano

“Desafío Sobre Fuego Latinoamérica” está más caliente que nunca y esta nueva temporada ha estado llena de sorpresas, por el lado de los participantes cada uno de los retos los hace pensar y dar lo mejor de ellos mismos, y por el lado de los espectadores han disfrutado con la presencia de invitados especiales.

Para el episodio cinco podremos disfrutar del talento, alegría y simpatía inigualable de José Eduardo Derbez, quien codo a codo con los jueces será testigo de una difícil e interesante prueba en la que los forjadores tendrán que crear una legendaria Kunai Ninja y de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “La invitación llegó por parte de mi oficina, ya había visto algunos programas, se me hace un concepto interesante porque hoy hacen realities de todo, pero uno como ‘Desafío sobre Fuego’ llama la atención, está padrísimo, por ello no dudé en aceptar”.

Sin dar spoilers del programa, reconoce que “me la pasé muy bien, de hecho, Michel Brown, que es el conductor del programa, es un tipazo, me trató muy bien, también los jueces, toda la producción. Lo hacen todo muy entretenido, pero no solo eso, porque aparte de que te entretienes, también aprendes historia, cómo es este oficio, cómo son los forjadores, cómo van creando de cero este tipo de armas”.

Asimismo, reconoce que no tenía mucho conocimiento sobre este tema de forjamiento de armas, “lo que hice antes de ir al reality fue ver algunos programas más, pero con mayor atención, con más conciencia y se aprende mucho. Sobre todo, porque crees que es fácil, son cosas que ves en las tiendas, las espadas, las estrellas ninjas, y piensas que las fabrican con máquinas, que son así, pero no, la verdad es que es un proceso bien cañón. Desde elegir el pedazo de hierro, calentarlo, derretirlo, darle forma, las técnicas para hacerlo, es un verdadero arte”.

Sobre la Kunai Ninja, cuyo proceso de fabricación le tocó ver en esta ocasión, dijo “es un arma rara, pero está muy padre y ya, ahí me van a ver de chismoso, viendo, opinando lo que hacen ahí. La verdad que se llevan todo mi respeto los concursantes, porque de pronto crees que tienen mucho tiempo para forjar, pero no, es todo lo contrario lo hacen en tiempos récord, son rapidísimos”

Con esa emoción, reconoce que “no dudaría en volver, me encantaría, además esta vez fui con un ojo medio cucho que me incomodaba todo el tiempo, entonces, claro que regresaría, es divertidísimo. Regresaría para ver, pero no me aventaría a hacerlo, porque seguramente me pasaría algo malo, algo muy feo, creo que me quemaría las manos, algo me pasaría (risas). Pero síi quiero ver más, porque me encantan las espadas, las estrellas ninja, que de hecho hicieron unas un capítulo antes del mío y las pudimos aventar a unas paredes de madera. También me encantan las hachas, quiero volver para usar las armas no para hacerlas (risas).

En esa versatilidad que le caracteriza, refiere que lo que le falta es tiempo “hago un poco de todo, trato de organizarme, creo que todo se puede acomodar, ahorita participé en este reality, pero se vienen muchas cosas, acabo de terminar un proyecto, pero luego no nos dejan hablar mucho de eso. Lo que es un hecho es que estamos trabajando mucho, a pesar de que vamos saliendo de la pandemia”.

En otro tenor, dado el éxito de la serie “El tío”, no descartó que se le dé continuidad “a la gente le gustó muchísimo, estoy agradecido con el público y seguramente vendrá una segunda temporada, aunque no nos han dicho nada por el momento, pero sí, seguro se hará”.

“Desafío Sobre Fuego Latinoamérica” es conducido por Michel Brown y cuenta con la participación de los jurados internacionales Doug Marcaida, Mariano Gugliotta, Ricardo Vilar y el mexicano Jerry Arrachea. Asimismo, se cuenta con la participación de forjadores de todo el continente y con invitados especiales, los cuales son grandes fans del programa y pueden vivir de cerca la creación de estas armas.

El episodio donde participa José Eduardo Derbez se transmite este jueves 11 de agosto a las 10:40 de la noche.