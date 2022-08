“La Sirenita: El Musical” regresa con mágicas funciones de verano

Este domingo 14 de agosto en el Teatro del Parque Interlomas

Tanya Valenzuela cuenta todos los detalles para DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

“La Sirenita”, clásico del poeta danés Hans Christian Andersen, regresa al escenario del Teatro del Parque Interlomas en una entrañable adaptación de teatro musical para una presentación especial de verano, en la que la producción con más de 20 artistas en escena, efectos especiales y un espectacular despliegue multimedia sorprenderá a chicos y grandes.

Tanya Valenzuela, quien da vida a “Úrsula”, villana de la historia, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN. “Nos vamos a presentar con un elenco padrísimo, donde está Karyme Duarte como ‘La Sirenita’. A mí me toca hacer a la villana, y creo que el villano siempre es la pimienta de la comida, el saborcito que le pones a la historia”.

Por lo que se dice feliz de dar vida a ese personaje “me encanta hacerlo, son solo cuatro escenas, pero es maravilloso, porque ahí se desarrolla el conflicto con Ariel, desde que le roba la voz y de ahí suceden muchas cosas. Es un personaje del que me adueño en todos los sentidos, trato de hacer mi versión, desde el maquillaje, todo está padrísimo, el vestuario. La verdad es muy divertido darle vida a Úrsula y poder asustar a los niños” (risas).

Y aclara que no se trata de darle un perfil diferente a la historia “porque ya es algo probado, es más bien mantener y contar la historia para que siga siendo interesante, asimismo, involucrarte con los personajes. Úrsula les da miedo a los niños, pero al final siempre son comentarios positivos, porque la historia resulta como ellos quieren, el final es pura fiesta y todos los disfrutan por igual”.

De su relación con la malvada “Úrsula”, nos contó que “es mi villana favorita, un personaje que siempre quise hacer, me gusta en teatro, en cine, televisión, siempre me ha gustado. Me gusta ser antagónica, porque son perfiles con mucha carnita de dónde sacar para darle cuerpo al personaje. Poder hacer a Úrsula es algo delicioso, la voz, el cuerpo, al ser un pulpo y no una persona, darle cuerpo a este personaje es muy divertido”.

Tras dos años de no estar en un escenario por la pandemia, refiere que volver es todo un agasajo “nos queda mucho aprendizaje, refrendar que el teatro es pasión, paciencia y disciplina, en mi caso, no dejé de entrenar, prepararme y estar lista cuando tuviera que regresar. Siempre hay que tener paciencia a lo que viene y esperar. La disciplina, aún encerrada en casa, debe permanecer porque ésta es una profesión”.

Mientras tanto, invita a la gente a no perderse las funciones en el Teatro del Parque Interlomas este domingo 14 de agosto a las 11:00 horas y 13:30 horas, ya que son las únicas funciones confirmadas este verano “esperemos que se den más fechas, que la respuesta del público nos lleve a eso, pero dependemos de ustedes, sino hay gente no podemos dar funciones. Entonces los esperamos, necesitamos todos los que nos dedicamos al teatro del apoyo de la gente en este regreso a los escenarios”.

En ese contexto, reconoce que la gente sí está regresando al teatro, pero pide que no dejen de hacerlo “al inicio empezaron a entrar con miedo, cautelosos, también nosotros como actores estábamos en la misma situación, por lo que estamos viviendo, pero regresamos y lo hacemos porque el teatro es vida, es una inyección de adrenalina, tanto para los actores, como para el público”.

Tanya Valenzuela dijo que es importantísimo el arte en la formación de las personas “el teatro desarrolla niños lideres, les ayuda a enfrentarse con el miedo, la frustración, les ayuda a hablar, comunicarse, a pedir las cosas de forma correcta. No solo es expresión, el arte es habilidad y desarrollo de sus capacidades, por eso es muy importante que no pierdan el contacto con el teatro, la música, las artes en general. Consuman teatro, dependemos de ustedes, hay que cuidarnos, pero el teatro también es parte de nuestras necesidades como sociedad” concluyó.

Finalmente, Tanya, nos invita a disfrutar de su participación en “Grinder”, concepto de teatro cabaret para público adulto de 18 para arriba, en el que ofrece funciones hasta este 11 de agosto en el Teatro de la República.