¿Arremeterá ahora AMLO contra católicos, cristianos, evangélicos, bautistas y presbiterianos?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Aunque se ría Leonel Godoy, la reforma electoral no pasará

No ha pasado tanto tiempo desde que en su gustadisimo “stand-up” mañanero y para no variar, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los integrantes de la Iglesia católica, luego del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como de un guía de turistas, Pedro Palma, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, y por cierto, sobre quien cometió este crimen, José Noriel, alias “El Chueco”, ni sus luces en medio de lo que parece ser la más absoluta impundad o a lo mejor lo andan buscando para prodigarle su buena dosis de abrazos.

En aquella ocasión, el de Tepetitán acusó a los religiosos de “estar apergollados por la oligarquía” y no seguir las enseñanzas del Papa Francisco y todo, porque los primeros se atrevieron a cuestionar la dizque “estrategia” del Presidente para combatir la inseguridad. En aquella ocasión, los sacerdotes coincidieron en que los abrazos ya no alcanzaban para tantísimos balazos.

Todavía, el inquilino de Palacio Nacional fue más allá en medio de sus propias contradicciones, asegurando que si hubiera continuado en la dinámica de combatir con violencia al crimen organizado, “el país estaría en completa descomposición ingobernable”. Aquí valdría la pena preguntarle a López Obrador: ¿México no se encuentra entonces en absoluta descomposición ingobernable?, pues qué bien lo disimula esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Mucho se comentó en los corrillos políticos que como el Presidente no es católico, sino que profesa la religión cristiana, bajo el argumento de que es seguidor de Jesucristo “porque defendía a los pobres y estaba a favor de los oprimidos”. Este último “comercial” corrió a cargo del propio tabasqueño por aquello de que estaba perdiendo bonos con aquello de que es el Mesías Tropical y recientemente, trae el argumento de la “pobreza franciscana” que -ojo- no aplica para su familia ni sus cercanos.

La Arquidiócesis de México en su editorial del semanario “Desde la Fe” correspondiente a esa fecha, dio datos duros que molestaron muchísimo a López Obrador al señalar que “el número de asesinatos en lo que va del sexenio, supera las 122 mil personas”.

Ahora puede que al Presidente se le “voltee el chirrión por el palito” y el tema resurja, ya que representantes y líderes de las diversas iglesias como los propios católicos, cristianos, evangélicos, bautistas y presbiterianos, se reunieron y acordaron trabajar en conjunto para impulsar desde su ámbito, acciones contra la violencia e inseguridad, en algo que esta errada y llamada Cuarta Transformación no ha podido lograr ni de lejos y más bien se dedica a proteger a los delincuentes al son de que ellos también son seres humanos.

Entre las medidas que acordaron los religiosos está orar de manera permanente por la paz en México e invitar a todas las personas, sin importar cuál sea su credo, a sumarse.

Y es que tal parece que los únicos que se resisten a ver el clima de violencia suprema; un escenario muy preocupante que priva en México, desde luego, es el Presidente y su gabinete. Reconocer la ineficiencia que ha tenido el tabasqueño en el control de la inseguridad, podría costar muy caro a los miembros de su círculo cercano. No se puede cerrar los ojos ante los violentos hechos que se registraron en Guadalajara y Guanajuato, que gobiernan Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez, respectivamente. Ambas entidades ardieron porque fueron incendiados vehículos y curiosamente, alrededor de 32 tiendas de la cadena Oxxo -entre Jalisco y Guanajuato-, sí, esas que tanto le incomodan al Presidente porque ha dicho que no pagan la tarifa de luz que debieran, por enfentamientos encabezados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), así como otro tipo de comercios. Cuántas casualidades.

Habrá que esperar a ver si en su gustadísimo “stand-up” mañanero de hoy, no le da al de Tepetitán por volver a arremeter ahora hasta en contra de integrantes de su propia religión, la cristiana o bien, se hace como que no escuchó ni vio nada, como en los tiempos del salinismo, ¿o no?

Municiones

*** Familiares de las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro denunciaron a 7 ministerios públicos, dadas las maniobras que han realizado -probablemente por instrucciones de quien despacha en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento-, para que la ex directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la flamante Florencia Serranía Soto, no comparezca por su más que evidente responsabilidad en estos desafortunados hechos que tanto incomodan a esta errada y llamada Cuarta Transformación.

*** En la Comisión Permanente, vaya que los legisladores de Morena pasan trabajos para intentar justificar los dislates de su jefe, el que despacha en Palacio Nacional. Resulta que en conferencia de prensa encabezada por el senador Alejandro Armenta Mier, que habrá un proyecto de iniciativa sobre la Guardia Nacional, que se discutirá en las Cámaras del Congreso, como lo anunció el Ejecutivo Federal, y que no existe un “decretazo” presidencial como argumentan los partidos de oposición. Se tiene que reiterar: “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y a los diputados y senadores morenistas que son fieles seguidores de López Obrador, como puede verse, no les importa hacer el ridículo, del tamaño que éste sea, con tal de complacer al tabasqueño. Por su parte, el diputado Leonel Godoy, anunció que el Presidente mandaría una reforma de ley sobre la Guardia Nacional, para que se debate en el Congreso de la Unión. Pues aunque le dé mucha risa al ex gobernador michoacano, el bloque opositor en el Legislativo, ya anunció que, al igual que la reforma eléctrica, la controvertida reforma electoral que pretende imponer el Ejecutivo, no va a pasar.

*** Con el voto en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), dejó sin efecto la sentencia que impedía al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, regresar a su escaño en el Senado de la República. Como se recordará, quien hizo todo lo que estuvo a su alcance por permanecer en la gubernatura cinco años y no dos, visitó en un par de ocasiones la Cámara alta, así como para semblantear cómo era recibido. Así que su suplente, Gerardo Novelo, tendrá que irse y seguramente, parte de la bancada de Morena en esa instancia legislativa lo cobijará. ¿Por qué será que al ex gobernador Bonilla le urge tener fuero?

morcora@gmail.com