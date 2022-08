Esto hay detrás de la militarización del país

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El seguro de vida de la 4T

Obras con la milicia, ¿y el Presidente?

AMLO, alianzas contra natura

Poder y dinero, tentación para las FA

Sin sueros, niños mueren por “golpes de calor”

Clorox y Red EDUCA

Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo

Groucho Marx (1890-1977), actor estadounidense

El decretazo que tiene en su escritorio el presidente Andrés Manuel López Obrador para militarizar la Guardia Nacional tiene más fondo que un simple hecho de darle certidumbre administrativa a más de 50 mil elementos de ese organismo, que cobran en la Secretaría de Defensa Nacional.

Se trata de un seguro de vida para la Cuarta Transformación.

Con las fuerzas armadas del lado de Morena y la herencia de López Obrador, se asegura la permanencia del grupo político que hoy detenta el poder. La misma historia de lo que ocurre en Venezuela, donde surgió una clase selecta, que vive en la opulencia, a diferencia de la tropa y pueblo pobre.

Darles a los altos mandos posiciones de poder y dinero es tentar a militares y marinos que han demostrado lealtad al país, para caer en corrupción. El dinero es canijo y para aquellos que, en su mayoría, han tenido vidas de carencias y limitaciones, difícilmente lo abandonarían.

La lealtad de Sedena, que lidera Luis Cresencio Sandoval; Marina, al mando de Rafael Ojeda; y la Fuerza Aérea, comandado por Gerardo Vega, al Presidente de la República legítimamente electo, está a toda prueba.

Por ello, el próximo líder del Ejecutivo tendría poco margen de acción y negociación con militares, marinos y aviadores. Regresar a muchos de ellos, que están en las calles, a los cuarteles será materialmente imposible. Pero, es un tema que se sabrá con el paso de la vida democrática del país.

Quien los sacó fue Felipe Calderón Hinojosay al preguntarle si regresarían no supo responder.

Para fortalecer el poder de López Obrador, más allá de su sexenio, están el Ejército y la Armada.

Así quedan en sus manos de la Sedena, que encabeza el general Sandoval, más de 110 mil elementos de la GN, se fortalecen las fuerzas armadas con casi el doble de sus elementos operativos y, de esa manera, le quita el espíritu civil que marcan las leyes mexicanas.

Al finalizar el año 2021 y durante el inicio del 2022, la Guardia Nacional alcanzó un estado de fuerza total de 113 mil 833 elementos y con una fuerza operativa de 104 mil 496 efectivos, informó el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

En el mismo lapso, la Sedena cuenta con 321 mil 482 efectivos, divididos así: 165 mil 454 militares en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; la Marina cuenta con 51 mil 333 elementos y la Guardia Nacional 104 mil 695.

A todo ello se suman 3,400 vehículos terrestres y 475 aeronaves.

Lo que hemos visto y escuchado de AMLO es que continúa la militarización del país, donde No sólo le deja los puestos que dejan miles de millones de dólares en negocios sucios, como los puertos, los aeropuertos y otras actividades que estaban en manos de civiles.

Si quiero pensar bien, es una señal de la incompetencia de los civiles de lograr actuar en la administración pública con escrúpulo y honestidad.

Sin embargo, la historia es devastadora. Al término de la Revolución mexicana, el país fue gobernado por una casta de alto rango de militares. Aquellos que ganaron la Revolución tomaron al país como botín y se apoderaron desde las propiedades, luego de matar a sus legítimos propietarios y herederos, así como del erario. De esa manera se trataron de calmar.

Los nombres de aquellos militares dejaron una honda huella de corrupción. Los Carranza, De la Huerta, Obregón, los Calles, L. Rodríguez, Cárdenas y los Ávila Camacho.

Con Miguel Alemán, se rompió la presencia en puestos políticos de los militares. Si alguno de los miembros de las fuerzas armadas quería un puesto de elección popular o en la administración pública, excepto en Defensa o Marina, tenía que renunciar a su cargo castrense.

Por ello, la tentación por tener más poder y dinero es difícil contener a los humanos.

Aún tengo confianza que Militares y Marinos seguirán leales al Presidente en turno y no a caudillos que repartieron el pastel para mantenerse en la historia como el crear de la 4T, que está a punto de convertirse en el oscurantismo democrático de México.

Ojalá y yo esté enteramente equivocado.

PODEROSOS CABALLEROS

INCONTENIBLES MUERTES POR GOLPE CALOR: Como muestra este caso: En Mexicali, van 22 personas muertas por “golpe de calor”, motivadas por las temperaturas superiores a los 43 grados centígrados. Los hospitales han atendido a casi 100 por deshidratación, especialmente niños. La entidad que gobierna Marina del Pilar Ávila no tiene protocolos, ni siquiera una campaña propagandística para enseñar como salvarse de las altas temperaturas que azotan el país. El gobierno morenista ni siquiera ha comprado, para distribuir gratuitamente entre el pueblo sabio, sueros con electrolitos para evitar deshidrataciones de bebes, niños, adultos y ancianos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CLOROX: La red EDUCA, que dirige Mónica Cinco, fundación que apoya a escuelas de niños de escasos recursos y Clorox, fabricante de productos de limpieza que lidera Benno Dorer, beneficiarán 90 escuelas de esa red y sus más de 13 mil alumnos en más de 13 estados. Clorox donatá 90 mil productos de limpieza y desinfección.

