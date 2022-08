López Obrador, obstinado en pasar estafeta de Guardia Nacional a Sedena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Coparmex critica nueva ocurrencia, que viola abiertamente la Constitución

La semana cierra y uno de los principales puntos de debate fue la intención, más que eso, obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, cuyos elementos, por cierto, operan en pésimas condiciones. De nada valió que por las “ex benditas redes”, se hubieran filtrado videos en los que en sus tiempos de candidato, el inquilino de Palacio Nacional, dijera estar en contra de militarizar al país. Otra más de sus mentiras y contradicciones se suman a la larguísima cadena.

Prácticamente, todos los sectores de la sociedad se han pronunciado en contra de esta medida a todas luces ilegal. Hacia el fin de la presente semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue enfática al señalar que esta nueva ocurrencia del de Tepetitán viola abiertamente la Constitución y atropella sin el menor rubor, las facultades del Congreso de la Unión.

Por eso, resulta todo un contrasentido que la fracción parlamentaria de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, anunciara que no hay “decretazo” expedido por el tabasqueño y que al final, se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados dicha iniciativa.

Lo anterior quizás solamente refleje el temor que tiene el Presidente y por ende, la bancada del partido oficial porque en su momento, la oposición ha venido anunciado que este decreto no pasará, al igual que ocurrirá ni más ni menos que con la reforma electoral que sin cambiarle ni una coma, pretende sacar adelante López Obrador.

No está de más, de forma paralela, recordar que durante la pandemia, el sector empresarial no recibió el más mínimo apoyo por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación y eso que los hombres del dinero son los generadores de riqueza y empleo, por ello, la Coparmex, lanzó una advertencia digna de considerar: “Advertimos que, de mantenerse la intención del Presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución”. En otras palabras, dicha organización considera, al igual que otros sectores de la sociedad, que el Ejecutivo, ensoberbecido, por cierto, no puede invadir a otros poderes como durante toda su gestión lo ha intentado hacer.

Sin embargo, el problema es que el inquilino de Palacio Nacional supone que tiene a dicho Poder, el Judicial, en la bolsa, dado que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Arturo Zaldívar, estaría más que dispuesto a seguir las instrucciones que le giren desde Palacio Nacional.

En el tema de la Guardia Nacional, finalmente, no se puede soslayar el llamado que hiciera la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), cuya Alta Comisionada, Michelle Bachelet, hizo un llamado a López Obrador para mantener el carácter civil de la GN, ya que hay una necesidad mundial por fortalecer a las instituciones civiles; está más que comprobado que militarizar todo, como pretende hacerlo el tabasqueño, no resolverá nada, es más, lo está complicando severamente porque el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, debe ser sólo de manera excepcional.

Desafortunadamente, lo que puede esperarse es que el tabasqueño hará oídos sordos, no solamente a este tipo de exhortos. Lo que hizo fue encerrarse “a piedra y lodo”, eso sí, con los integrantes de su gabinete de seguridad para tratar precisamente ese tema y de la forma más pronta, pasar la estafeta de la GN a la Sedena, se dice que esto podría ocurrir en los próximos días. Así la obstinación y cerrazón del Presidente.

Municiones

*** Hace unos días, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín presentó un punto de acuerdo, bastante oportuno por cierto, en momentos en que se vive un verdadero caos entre la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, y la terminal aérea Felipe Ángeles, que ha demostrado no servir de mucho. El legislador por Yucatán solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que convoque a las autoridades aeroportuarias y a las aerolíneas a realizar una reunión de trabajo en donde se analice la situación real de las instalaciones aéreas y se propongan soluciones que eviten riesgos y contratiempos a los usuarios. En el citado texto, el legislador yucateco da cuenta de los recientes desafíos que el sector aéreo y las instalaciones aeroportuarias han enfrentado en los últimos años, entre ellas, la degradación de categoría del AICM o el cierre de una pista de la Terminal 2 derivado de problemas estructurales. “Resulta innegable la existencia de fallas estructurales y de mantenimiento en instalaciones fundamentales tales como pistas de aterrizaje y rodaje, sistemas de entrega de equipajes y sistemas de traslados de pasajeros”, detalla en el texto. Asimismo, destaca que el 29 de junio, los senadores del tricolor suscribieron otro punto de acuerdo en el que señalaron la urgencia de replantear la política aeronáutica de los aeropuertos de la Ciudad de México, a fin de garantizar su seguridad operativa, conectividad, certidumbre jurídica y calidad en los servicios. Por tal motivo, Ramírez Marín solicita que en la reunión de trabajo estén presentes el secretario de Comunicaciones y Transportes, el director de los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, no es la primera vez que el Presidente maniobra para que las aerolíneas se pasen al AIFA y en ese tenor, también ha ejercido dura presión, aunque López Obrador diga que no.

*** Junto con el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, Karen Quiroga Anguiano, secretaria de igualdad de género del sol azteca presentó la ley tortibono, con la que se busca que la tortilla, producto indispensable en la canasta básica del mexicano, tenga un precio de 10 pesos el kilo. El objetivo de esta iniciativa, es que la tortilla esté al alcance de todos los hogares y que los productores no desaparezcan ante la posible baja en el consumo. En este sentido, hay que recordar que dichos productores están muy a disgusto con el presidente López Obrador porque no les ha brindado apoyo alguno, de tal suerte que la indiscriminada alza en el kilo de tortillas, es resultado de la mala política de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Hay que recordar que Karen Quiroga organizó el primer encuentro para lograr la disminución en el costo de tortilla y la perredista encabezó diversas mesas de trabajo.

morcora@gmail.com