Al banquillo, la “rebelde” Sandra Cuevas

Luis Muñoz

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México solicitó la comparecencia de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien, luego de una serie de desencuentros, pidió una tregua a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En un Punto de Acuerdo presentado por la diputada priista agraviada, Maxta González Carrillo, con el apoyo de todos los integrantes de su Grupo Parlamentario, pidió, además, investigar a los funcionarios que hayan participado en las agresiones en su contra.

Las y los diputados del PRI pidieron citar a Sandra Cuevas Nieves ante la Comisión de Administración Pública, para que explique la violencia y el abuso de autoridad que ejercen funcionarios de esa demarcación territorial en contra de quienes ocupan la vía pública de manera pacífica.

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso capitalino analizaron los hechos violentos que se registraron en contra de la diputada González Carrillo e integrantes de su equipo el pasado jueves cuatro de agosto en calles de la Cuauhtémoc, por parte de funcionarios de dicha alcaldía.

Explican que luego del análisis, las y los legisladores de todos los partidos políticos presentes en la sesión acordaron también solicitar que se investigue y se remueva a los funcionarios que hayan participado en la agresión en contra de la diputada del tricolor e integrantes de su equipo.

Al mismo tiempo, rechazaron y condenaron toda agresión a cualquier legislador, sobre todo si éste se encuentra en labores de atención ciudadana. “Este Congreso debe mandar el mensaje de que las demarcaciones territoriales no son territorio exclusivo de nadie, donde impera la ley del garrote y de la o el alcalde en turno”, expresó la diputada MGonzález Carrillo.

Recordó que la alcaldía Cuauhtémoc tiene muchos problemas de inseguridad, de desigualdad, de violencia, de falta de empleo “y a pesar de ello, la autoridad de la demarcación prefiere perseguir a ciudadanos que ejercen libremente su derecho al uso de la vía pública de manera pacífica”.

Destacó que resulta importante la separación y el castigo de “funcionarios” que participaron en la agresión, porque no se pueden permitir tales actos de abuso en contra de ninguna persona que ejerce su libre derecho a utilizar la vía pública de manera pacífica. Subrayó que la prepotencia con la que se manejaron los “funcionarios públicos”, es el reflejo de la actitud de quien está al frente de la alcaldía.

Mencionó que deben ser investigadas y en su caso sancionadas las personas identificadas en diversos videos como Raymundo alias “El Coco”, José Eduardo “El Taz”, Carlos de Jesús “El Charlie Boy”, Arturo “El Guapo”, Guadalupe “Oyuki” y Cristóbal “El Tatanka”. La representante popular planteó que resulta necesaria la comparecencia de la alcaldesa ante los legisladores, para que explique si las personas que aparecen en diferentes videos que circularon en redes son funcionarios de la alcaldía, en todo caso a qué áreas están adscritos, y si tienen algún vínculo personal o familiar con ella.

En otra parte de su intervención, la diputada priista recordó que desde hace varios meses ha realizado, a lo largo y ancho de las diferentes colonias del distrito 12 local, de la alcaldía Cuauhtémoc, el denominado “Maxi Súper” en el que se ofrece abasto popular, servicios de asesoría jurídica, orientación en trámites y registro de gestiones, entre otros servicios.

El Punto de Acuerdo fue firmado por la propia legisladora González Carrillo, y por los ocho integrantes del GPPRI: Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador; Mónica Fernández César, vicecoordinadora; Tania Larios Pérez, Lourdes González Hernández, Silvia Sánchez Barrios, Enrique Nieto Franzoni, Fausto Zamorano Esparza y Jhonatan Colmenares Rentería.

Que una comisión investigue caso L-12

Esta semana, el GPPAN en el Congreso local advirtió que no bajará la guardia hasta esclarecer la verdad del trágico accidente de la Línea 12 del Metro (ocurrido en mayo de 2021), donde murieron 26 personas y a la fecha no hay ningún encarcelados. Esa es la razón de la urgencia de una Comisión Investigadora en el Legislativo, destacó. Abundó que tanto Florencia Serranía (ex directora del STC) como “los suyos”, siguen gozando de impunidad… Los diputados panistas Christian Von Roehrich, Federico Döring y Luis Chávez García, así como la Asociación Parlamentaria Ciudadana, señalaron que están a favor de armar todo tipo de grupos de trabajo parlamentarios con objeto de indagar causas sobre posibles anomalías en sucesos, pero Morena no tiene esa voluntad política cuando se trata de funcionarios “carnales” o amigos de Sheinbaum. “Inconcebible, pues, que no se pueda sancionar al o los responsables del accidente en Tláhuac; el Metro, hoy en día, tiene muchos problemas técnicos e incluso financieros. No se debe olvidar el subejercicio detectado en la Cuenta Pública del 2020 de casi 9 por ciento del presupuesto destinado al Sistema de Transporte Colectivo Metro”, recordó.

