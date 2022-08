Impunidad, origen de todos los males

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Miles de desaparecidos

Miles de dramas familiares

Asesinatos sin castigo

Culpables: FCH, EPN y AMLO

Desastre nacional y social

Se suma Higinio para el Senado

Fracasó operativo contra el CJNG

Lourdes Castañeda, Unilever, RSC

Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza

una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada

Mijail Bakunin (1814-1876), revolucionario ruso

Qué triste es que la desaparición de personas se convierta en parte del paisaje cotidiano de toda una nación, con 128 millones de habitantes, como la nuestra.

Ninguna autoridad busca empatía con cientos de miles de padres, hijos, hermanos, esposos y familiares de decenas de miles de desaparecidos. Aunado a los huérfanos y viudas de otros cientos de miles de muertos en la infame guerra contra el crimen organizado, que han quedado en el total desamparo, el país se convirtió en un rincón del mundo donde reina la tristeza y desolación.

¿Qué pasará con ello?

Pasarán al olvido.

Pero estas son las frías cifras de un completo abandono de mexicanos que mueren de angustia cotidiana. Entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

Recibimos hace unas semanas una investigación titulada “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, donde se resalta que, en el periodo de 2006 a mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, CDMX con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas.

Además, a partir de 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, se incrementó la desaparición de personas en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.

Tras la investigación que realizó el Comité de la ONU, en una visita al país, el organismo formuló una serie de recomendaciones para el Estado mexicano, entre las que se encuentran asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.

Estas son cifras, como dije, frías y sin el menor sentimiento de responsabilidad o de empatía.

Un pueblo no puede seguir sufriendo el embate de la delincuencia, ni la indiferencia de su gobierno.

Estos resultados estadísticos tienen un sólo origen: la impunidad y el gobierno es el responsable de una impartición de justicia rápida y expedita contra todos aquellos que ofendan a la sociedad.

PODEROSOS CABALLEROS

QUE AHORA SON 3 TIRADORES PARA EL SENADO: Pues ahora resulta que serán 3 tiradores para la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, para sustituir a Olga Sánchez Cordero. Están Alejandro Armenta, José Narro y, sorpresivamente, levantó la mano Higinio Martínez, quien perdió la candidatura de Morena a la gubernatura del Edomex. La verdad es que, tanto Armenta como Narro, son personajes cercanos al líder de la mayoría morenista en la Cámara alta, Ricardo Monreal. Higinio quiere atraer las simpatías del equipo perdedor. De Armenta y Narro, el poblano es el único que no estaría “sobres” el dinero que maneja la Mesa Directiva. Armenta seguiría la misma línea de Sánchez Cordero en materia de presupuesto en ese órgano de gobierno del Senado.

OPERACIÓN CONTRA EL CJNG, CONFUSIÓN INFORMATIVA: Si bien hemos comentado en este espacio que no hay la mínima idea de la comunicación a la sociedad, nadie pone oídos para entender lo que ocurre en el país, desde la perspectiva del gobierno. No se trata de mañaneras, sino de que expliquen al pueblo las voces especializadas que, presuntamente, tienen la responsabilidad de informar, como lo manda el artículo sexto de la Constitución. El operativo en Jalisco para detener a Ricardo Ruiz Velasco, apodado “El RR”, y otro de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como “El Apá”, generó declaraciones del presidente López Obrador; del titular de Sedena, Cresencio Sandova; los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y de otros funcionarios públicos. Ninguno dejó claro quiénes eran los detenidos que de pronto salieron de la chistera de un mago. Tampoco, cuál fue la línea de investigación y la relevancia de estos dos personajes y “otros” que no fueron detenidos. Todo bajo silencio sepulcral. El pueblo merece estar informado sobre todo aquello que le afecta directamente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNILEVER: Como parte de sus esfuerzos para contribuir a la regeneración del medio ambiente y restaurar la salud del planeta, Unilever bajo el nuevo liderazgo de Lourdes Castañeda, desarrolló el reto #SoyGeneraciónRestauración Challenge, para impulsar iniciativas que generan un impacto positivo y reconocer a emprendedores mexicanos que buscan hacer de la sustentabilidad algo cotidiano.

