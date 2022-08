Inequidad en la distribución de la riqueza, principal causa de la desigualdad: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para el precandidato presidencial Ricardo Monreal una reforma fiscal que grave la acumulación del capital, sería uno de sus objetivos centrales de su campaña hacia el 2024-2030.

Terminar con la pobreza en México, indica en su Proyecto de Nación, no tiene nada que ver con discursos vacíos ni con mediciones, sino con inversión para el desarrollo de las comunidades menos favorecidas.

Eso sólo se logrará, agrega, cuando se logre establecer un sistema tributario redistributivo que no tema recaudar en la cúspide de la pirámide económica.

En este apartado, el zacatecano considera que el compromiso hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de no crear nuevos impuestos, no aumentar los ya existentes y no contraer nueva deuda fueron excelentes en su momento.

Sin embargo, lograr una auténtica redistribución de la riqueza, cuyo objetivo sea reducir la inmensa brecha entre personas adineradas y las que están en situación de pobreza, “requiere de una reforma fiscal que grave la acumulación del capital hoy en manos del uno por ciento más acaudalado”.

En este punto, Monreal retoma las bases del proyecto de reforma fiscal presentado por el nuevo presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, cuyos ejes son la progresividad, equidad, eficiencia y suficiencia.

Algo así, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, debemos pensar para México.

“La pobreza en este país es una realidad que lacera, que lastima y que indigna. Es una situación que implica falta de recursos para satisfacer necesidades básicas y la exclusión del acceso a derechos humanos como salud, educación y alimentación saludable, o servicios como agua potable y drenaje”, precisó.

Ciertamente, México está en el punto en el que le urge avanzar. Debemos impulsar, agregó, un programa que responda a los reclamos sociales de una mejor calidad de vida, con seguridad, con certeza y con esperanza.

“Y es que no hay forma de respaldar la política social y la construcción infraestructura, si no hay nuevos ingresos, sobre todo ahora que los programas sociales se elevaron a rango constitucional”.

Monreal indicó que el reto de México para el siguiente sexenio no sólo está en proyectar soluciones para acabar con la pobreza, sino que debe incluir fórmulas para una importante ampliación de las clases medias.

“El marco fiscal actual tiene muchos parches, inequidades y lagunas, que provocan la elusión fiscal y, en algunos casos, la evasión fiscal.

“Sin embargo no se debe pensar en terrorismo fiscal o en soluciones de esa naturaleza”.

El incremento en la recaudación tributaria, indicó, sólo será productiva si se revisa el gasto público con la finalidad de proveer mejores servicios públicos a la población, más agua y mejores sistemas de riego para los campesinos, carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos, puertos o sistemas de comunicación en general.

En su Proyecto de Nación, Monreal dice que una reforma fiscal no significaría desechar los programas sociales para los más necesitados: adultos mayores, madres solteras y personas con alguna discapacidad.

Hoy, agregó, se debe tener en cuenta que los recursos que se obtienen son insuficientes para alcanzar todos los objetivos como Nación.

La consigna: destruir a Alito como sea

Rotas todas las convenciones y consideraciones políticas entre las cúpulas de Morena —incluido por supuesto Andrés Manuel López Obrador— y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, la campaña en su contra ya incluyó no sólo la mala leche y la ilegalidad, sino la puñalada por la espalda y la sucia zancadilla.

Lo cierto es que ese que dice que la venganza no es lo suyo, odia sin medida a Alito a tal grado que su orden es dañarlo como sea.

En este contexto se habrá enterado usted, los diputados de Morena pertenecientes a la Comisión de Gobernación que preside el también diputado Moreno Cárdenas convocaron, se reunieron y simularon la defenestración de Alito en ese cargo.

En los hechos todo el show morenista no tiene la menor importancia porque todo lo hecho fue tan inválido como un billete de 3 pesos.

Alito sigue como presidente de esa comisión porque así lo determina la norma interna de la Cámara de Diputados y porque para removerlo se requiere de una petición de la coordinación de su grupo parlamentario, el del PRI.

O sea…

Pero para quienes no saben de la vida parlamentaria que son quienes integran la mayoría de los ciudadanos, pues la noticia de que se había echado afuera de esa comisión a Alito es la verdad.

Puro engaño para crear confusión y más odios en contra del dirigente del PRI quien está pagando su decisión de impulsar entre los suyos el voto en contra de la reforma eléctrica de AMLO.

Ya le recetaron una decena de audios que él afirma son montajes y le echaron a andar una campaña mediática de desprestigio como nunca a ningún otro y ahora simulan echarlo fuera de la Comisión de Gobernación, ¿Qué más se les ocurrirá en las siguientes semanas a los morenistas y a YSQ para seguirlo golpeando? Porque lo cierto es que la venganza no ha terminado.

