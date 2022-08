Guerra de guerrillas

Alberto Vieyra G.

Entre 1955 y 1975 se llevó a cabo la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, ganada estrepitosamente por esa nación asiática.

¿Cuál fue la razón por la que Estados Unidos perdió su primera guerra? Vietnam utilizo una ponzoñosa estrategia militar basada en la guerra de guerrillas que llevó a cabo el Vietcong, utilizando minas y ataques en donde menos suponía el ejército norteamericano que sería atacado. Casi 60 mil soldados norteamericanos cayeron en las mortíferas trampas del Vietcong donde los hombres del campo se cubrieron de gloria.

Asombrosamente esa estrategia de guerra de guerrillas, Vietnam la importó de México. Durante la guerra de independencia la guerrilla campesina que en la tierra caliente del Estado de México lideraba el campesino Pedro Ascencio Alquisiras le propinaría derrotas memorables al ejército virreinal, decenas de hombres del campo que trabajaban en sus parcelas, siempre tenían a la orilla de la milpa sus armas listas para entrar en acción sorpresivamente contra el ejército virreinal y en la última batalla en el paraje conocido como “la cueva del diablo”, el propio Agustín de Iturbide fue herido y hasta fue dado por muerto.

La plaza de Toluca y poblaciones circunvecinas donde se movía la guerrilla campesina de Pedro Ascencio era comandado por un carnicero del ejército virreinal llamado Torcuato Trujillo y Rodríguez, el mismo que perdió la batalla del Monte de las Cruces protagonizada por el ejército insurgente comandado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla el 30 de octubre de 1810.

¿Por qué hago historia? Mire usted.

El gobierno de AMLO no quiere aceptar que México vive actualmente en un peligroso conflicto militar en el que las mafias criminales están actuando al más puro estilo de guerra de guerrillas. Lo vimos la semana pasada en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana donde los poderosos cárteles han mostrado su poderío actuando contra la población civil, presumiblemente como venganza contra el gobierno federal que le propinaron un sustito a dos supuestos jefazos del Cártel Jalisco Nueva Generación reunidos en cónclave en Zapopan, pero nuestros juanes del Ejército salieron con su batea de babas de que se les pelaron los jefazos.

La única diferencia entre las guerrillas de Vietnam y la del indígena mexiquense Pedro Ascencio Alquisiras, es que ahora esta guerra de guerrillas se libra en las ciudades y derrotarla será aún más difícil porque las consecuencias macabras contra la población de a pie serán más terroríficas, como lo vimos en Ciudad Juárez donde los grupos criminales atacaron simultáneamente a la población civil en lugares distintos y casi a la misma hora haciendo que la policía juarense se viera inservible.

Pero el Presidente, desde su soliloquio de Palacio Nacional nos sale con el cuento de que “no pasa nada” y politizando a más no poder las cosas que son muy serias y delicadas le saca al bulto diciendo que: “sin duda están exagerando nuestros adversarios (…) no hay ningún problema mayor, no hay ingobernabilidad. Están magnificando los acontecimientos para desestabilizar a mi gobierno”.

No, Presidente la cosa no es por ahí. Recordaré que AMLO lleva más de 85 mil mentiras y la gente ya no le cree. O ¿usted le cree todavía? Yo, no. El cuento de los adversarios es como el cuento de que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo y el lobo nunca llegaba y resulta que llegó cuando nadie lo esperaba porque ya no creía en el lobo. Ya había demasiadas mentiras atrás.

El problema del gobierno de AMLO fue rebasado por la delincuencia y no quiere aceptarlo, pues en el caso de Juárez sale con que los criminales se metieron con la población civil y que ojalá ese hecho no se vuelva a repetir.

¿De qué nos sirve tanta militarización, si los militares cuando actúan, casi siempre son humillados, escupidos y satanizados como inservibles buenos pa´nada? ¿Hasta dónde AMLO pretende llevar el desgaste de nuestros juanes que no merecen recibir las humillaciones a cargo de las mafias criminales? ¿Estarán dispuestos nuestros juanes a perder en esta guerra de guerrillas?

