“La democracia no está en riesgo, si no hay reforma electoral”: Lorenzo Córdova

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

TV Azteca será nuevamente “El canal de mundial”

Ahora que la característica de la semana que concluye ha sido que Morena presione, y fuerte, en una intentona por sacar adelante la regresiva reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien vale la pena retomar lo dicho por el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en el foro Por el Fortalecimiento de la Democracia, que seguramente le sacará menudo coraje al inquilino de Palacio Nacional.

Efectivamente, y como el propio consejero presidente lo dejó sentado al participar en el Foro organizado por el bloque opositor en la Cámara de Diputados para analizar una reforma electoral viable: “Si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago” y en este sentido hay que recordar que lo que le gusta al jefe del Ejecutivo es la víscera, lo que le impide razonar con alguna claridad y como “botón” de muestra está que en su tan llevado y traído Parlamento Abierto, los diputados morenistas no invitaron al doctor Córdova, entre otras razones, porque ya tuvieron una amarga experiencia, para ellos cuando el año pasado, el consejero presidente del INE fue a explicarles algo que por cierto, los morenistas no entendieron: el por qué solicitaba dicho Instituto ese presupuesto, así que ahora que el país está -se supone- en “pobreza franciscana”.

Contundente, Córdova señaló que “la democracia no está en riesgo si no hay reforma electoral”, ya que el sistema puede perfeccionarse cumpliendo condiciones que no provoquen regresiones o dinamiten el sistema electoral. Agregó que “si hay algo que funciona en el país es el sistema electoral” y así se pueden organizar sin problema las elecciones federales de 2024.

Y es en este punto donde hay que destacar que lo que ansía el inquilino de Palacio Nacional es precisamente eso, dinamitar el sistema electoral, regresarlo a la dorada época de cuando el gobierno controlaba las elecciones, justo cuando López Obrador andaba tomando y quemando pozos en su natal Tabasco y encabezaba éxodos a la Ciudad de México.

En una franca alusión a la reforma electoral de esta errada y llamada Cuarta Transformación, el doctor Córdova Vianello alertó sobre algunas características de las propuestas de reformas electorales que se han planteado, incluyendo la presidencial: “es la primera iniciativa, por lo menos en los últimos 30 años, que es presentada desde el gobierno y no como una demanda de la oposición”; no está precedida por una amplia discusión pública y el consenso; es la primera ocasión en la que se pondría a prueba en elecciones presidenciales y no en intermedias y es refundacional, plantea la desaparición del INE en su estructura e integración, en el que “la operación territorial no esté centrada en la profesionalización de funcionarios, sino en funcionarios temporales”.

Hay que recordar en este orden de idas que la dinámica del Presidente ha sido contar con funcionarios que tengan 90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad. Ahí está como prueba más reciente de ello, el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva y flamante secretaria de Educación Pública. Y otra más, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ha demostrado su ineptitud total en el caso del rescate de los 10 mineros del pozo de carbón en Agujitas. No podría ser de otra manera si esta flamante funcionaria estudió Arte, pero eso sí, es tan ciega como leal.

El Presidente del INE remató señalando que si bien el sistema electoral puede perfeccionarse, se deben cumplir algunas condiciones como, que sea de consenso y refleje el pluralismo político; racionalice el financiamiento público a los partidos políticos; se disminuyan costos sin poner en riesgo la confianza; se elimine el secreto ministerial para el Instituto y eliminar algunas prohibiciones hoy existentes..

Municiones

*** TV Azteca será nuevamente “El canal de mundial”, Qatar 2022. En Qatar 2022, Azteca 7 volverá a brillar como “El canal del mundial”, con la cobertura apasionante y completa del evento futbolístico más importante del mundo. El equipo de Azteca Deportes, encabezado por Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, presentará lo que será su ambicioso plan de cobertura que incluye transmisiones en vivo desde la sede, contenidos exclusivos para las diferentes plataformas y la apuesta más completa a los contenidos de color que nos llevarán a conocer el estilo de vida de aquel país del Medio Oriente. Con un gran despliegue operativo de más de 100 personas y con el mejor grupo de analistas como Luis García, Christian Martinoli, Luis Roberto Alves “Zague”, Jorge Campos, Carlos Guerrero, Inés Sainz y Antonio Rosique, entre muchos otros; TV Azteca levantará una vez más la copa en cobertura, contenidos y por supuesto en audiencia. Todos los detalles de esta impresionante cobertura deportiva fueron presentados los presentará hoy TV Azteca en un programa especial que se transmitirá este viernes 19 de agosto a las 11 de la noche.

*** Cuando hace algunas semanas, la senadora morenista Malú Micher, hizo público su apoyo, junto con el de otros senadores de su mismo partido al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para 2024, por ahí surgió alguna voz -a lo mejor un regaño- que la hizo quedarse quieta un rato y no salir más. Sin embargo, ahora en su calidad de coordinadora para el proceso interno del partido oficial por parte del canciller, entregó ayer al dirigente morenista, Mario Martín Delgado, carpetas con algunas pruebas de espectaculares, bardas y mantas, a favor de quien no es solo contendiente del titular de la SRE, sino su más acérrima enemiga, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del gris secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Con razón desde la víspera, tanto Ebrard como sus seguidores, exigieron piso parejo para elegir a quien será el candidato presidencial morenista. El canciller no de soslayar que la elección de congresistas de ese partido, resultó todo un cochinero. Tan es así que dos semanas después, los de Morena apenas publicaron los resultados de nueve de los 32 estados donde se eligieron a quienes estarán en el Congreso Nacional de Morena. Por ello, la petición del equipo de Marcelo Ebrard y su equipo, es que la dirigencia nacional de Morena investigue el origen de los recursos para este despliegue de propaganda a lo largo y ancho del país. Pero es ahí donde Mario Delgado va a “enseñar el cobre”, como reza un popular refrán, pues siendo inicialmente “incondicional” del titular de la SRE, ahora se ha decantado por Claudia Sheinbaum y su polarizantes seguidores y eso en la cancillería, lo consideran traición. ¡Qué tal!

