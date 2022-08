Desacuerdos en Morena

Desde el portal

Ángel Soriano

De manera cordial podría decirse que hay desacuerdos en Morena, los cuales son propios en organizaciones y partidos donde confluyen diversas formas de pensar y actuar, pero lo que ocurre ahora en la clase gobernante va más allá, pues se trata de enfrentamientos ríspidos en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión.

Desde la desautorización de los dichos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández por la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, hasta las acusaciones del senador Jaime Bonilla a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de quien dijo supuestamente no cumplió con lo pactado con la delincuencia organizada lo que originó incendios en los 5 municipios de la entidad.

A esto habría que subrayar que la misma alcaldesa tijuanense advirtió repetidamente a la delincuencia organizada que debe cobrar a quienes les deben pero no cobrar a las familias o ciudadanos del municipio, porque entonces se meten con la población civil y no está de acuerdo en aceptarlo. “A mí no me tiembla la mano”, advirtió la oaxaqueña.

Mario Delgado, como líder nacional de Morena, suscribió un desplegado con las firmas de 21 de los gobernadores y gobernadores de extracción morenista en respaldo a Marina del Pilar, a quien Bonilla considera no apta para gobernar, porque el que toma las decisiones es su esposo. Si son o no disputas personales, no debe afectarse a la población civil.

TURBULENCIAS

Siguen los conflictos en Oaxaca

Desde la invasión del Palacio Municipal por vendedores ambulantes que reclaman espacios en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, hasta bloqueos de colonos por el pésimo estado de las calles enfrenta el alcalde Francisco Martínez Neri que sigue sin resolver ancestrales problemas citadinos. Ofreció solucionar todo y a ocho meses de transcurrida su administración, todo sigue igual, o peor, pues varios de sus colaboradores han sido acusados de corruptos y a algunos los ha tenido que renunciar; nadie sabe si solucionará los conflictos o pasarán otros tres años con los mismos problemas… El Congreso de Oaxaca hizo eco de las protestas de comunidades indígenas que protestan por lo que consideran plagio de sus diseños en la actividad textil: Valiosas prendas son acaparadas de las regiones productoras y llevadas a tiendas de Polanco y Nueva York en donde son cotizadas en dólares, en tanto, los poseedores de la riqueza artesanal siguen en las mismas condiciones vulnerables. Los legisladores consideran injusto que el presupuesto estatal sirva para hacer negocios privados y plagiar la cultura oaxaqueña… En tanto, el Estado mexicano avanza en la prestación de servicios que estaban en manos de potentados. Ofrecerá servicios de telefonía e internet a precios accesibles y enfrentará al monopolio que ha hecho multimillonarios a unos cuantos, lo mismo que en el petróleo y la electricidad. Se verá cuál es la reacción de los otrora beneficiarios al cerrárseles verdaderas minas de oro con los recursos del pueblo de México del que sólo han visto un atractivo mercado para acumular colosales ganancias… Y en el caso de la mina El Pinabete se descubre también que las concesiones son otorgadas sin cubrir las condiciones de seguridad necesarias para los trabajadores. Resulta increíble que exploren cerca de minas inundadas sin contar con los mínimos estudios orográficos para conocer las condiciones de la tierra y se exponga a lo que ocurrió con los trabajadores. Y se sigue insistiendo en tomar medidas que resultan ilógicas como el enterrar cemento en el área para impedir el paso del agua hacia la mina donde se supone están los mineros atrapados, sin tener la certeza de que así será; esperemos que los técnicos extranjeros enderecen el rumbo.

