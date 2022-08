Presentan programa de educación

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La 4T presentó el Programa Nacional de Educación para las escuelas preescolares, primarias y secundarias, para aplicarse en el ciclo escolar que inicia, al igual que la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez, que le corresponde aplicarlo.

El programa no fue presentado en un salón, con los responsables, especialistas, profesores, etc, como se merecía por la importancia del tema, sino que fue publicado en un documento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y tendrá que ser publicado por el Diario Oficial de la Federación. Es claro que la educación no es prioridad para este gobierno.

Sin embargo la noticia corrió como la pólvora y se difundió por todos los medios, pero sin entender su contenido bien a bien y a continuación lo transcribo un par de párrafos.

El documento dice:”Cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos científicos productivos, tecnológicos, culturales y artísticos en realidad están estudiando los procesos de colonización y sus dominios, desde una perspectiva colonial de la inclusión es imprescindible que los estudiantes sean conscientes de que viven en un mundo globalizado que no logra ser para todos” se establece en el documento.

Continúa: “En la medida en que se impone y legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación, se está imponiendo en los cuerpos y mentes un modelo hegemónico de ciudadano, lo cual contradice una vida saludable y el sentido democrático” expone el plan de estudios.

No hablamos de matemáticas, español, etc, las materias, contenidos pedagógicos, grados y tiempos. No, hablamos ahora de fases, pero los maestros no lo conocen, no lo entienden y tan es así que el programa se aplicará en prueba piloto, en 30 planteles en cada estado, algo que pedían especialistas e investigadores en educación, ante un planteamiento de que no hay antecedentes pedagógicos y que criticaron en su momento, era en muchos casos declarativo y no detallaba cómo lograrían los planteles de preescolar, primarias y secundarias tener “una nueva relación con la comunidad” y que la enseñanza se refiriera siempre a lo que sucedía en las comunidades en torno al plantel.

Es decir el plan de educación no es tal, es un adoctrinamiento privilegiando información de la 4T, en un programa comunitario, sin importar el retraso de nuestros niños, que debido a la pandemia, los alumnos de primer año están entrando a tercer grado sin saber leer y escribir, porque no fueron a la escuela, porque la orden era que nadie reprobara, lo cual es loable, pero la autoridad no hizo nada para ayudar a sus alumnos a prepararse mejor, es decir aprender. Hoy no se toca ese tema.

Sin duda este programa se perfila al fracaso, porque como mucho, por no decir todo, no fue preparado con profesionalismo, con docentes de primera, investigadores, padres de familia y todos los elementos que participan en el proceso. Esto es una constante en la 4T. Aeropuertos sin aviones y accesos para llegar. Refinería sin petróleo. Tren sin estudios de impacto.

La estrategia de seguridad

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, defiende la estrategia y señala que se debe reforzar para bajar los asesinatos al mínimo. Aunque el presupuesto para las Fuerzas Armadas y para la creación e implementación de la Guardia Nacional se ha incrementado desde 2019, los homicidios dolosos y feminicidios no ceden, y las cifras se mantienen entre 34 mil y 35 mil al año. Hubo 341 asesinatos en México, entre el 10 y el 14 de agosto. Cifras de la SSPC el 39.5% en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, BC y Michoacán.

En este contexto, la iniciativa privada de México pide al gobierno regresar a las condiciones de paz y que termine con la violencia que hemos vivido durante los últimos años. Ahora los empresarios, patrones e industriales levantan la mano porque están sufriendo también la opacidad del gobierno en materia de seguridad pública.

Señalan que uno de cada dos empresas ha sufrido ataques. 28 Oxxos fueron incendiados la semana pasada.

José Abugaber presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) planteó ante los medios de comunicación lo que muchos mexicanos nos preguntamos y la respuesta nos la dio. Afirmó que los hechos de violencia, es el reflejo que el crimen organizado continúa teniendo el control.

Mensaje

Dos políticos con experiencia, sin duda, son Ricardo Monreal y Dante Delgado. Ambos amigos en su momento del presidente AMLO y compañeros de lucha política y de caminos andados. Ambos políticos enviaron mensajes al Presidente.

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), envió una carta al presidente AMLO, en donde a su modo, político y puntual, le dice: “Habría esperado que el camino andado, las vicisitudes enfrentadas, los eternos recorridos por el país, hubieran llevado a la presidencia a un hombre sabio, no a uno con tantos desencuentros y rencores”.

Por su parte, Ricardo Monreal le dice a AMLO que le conviene que sea su sucesor porque tiene más madurez, experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para llevar a México a mejores estadios. “Le conviene que yo sea su sucesor, para reconciliar al país”. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com