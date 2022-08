EU endurece relaciones con México

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos

todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo

Abraham Lincoln (1808-1865), político estadounidense

La semana pasada nos encontramos con un cambio de actitud del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Siempre amigable, pero con un ceño serio al hablar de la violencia en el país; un tema que había eludido o disminuido su importancia para el gobierno de Estados Unidos.

Ken, como representante directo del Presidente Joe Biden, desde la reunión en Washington entre el líder estadounidense y AMLO, donde el Ejecutivo mexicano lanzó un discurso electorero para sus seguidores, en la mismísima Casa Blanca, ha cambiado el tono amigable de sus discursos.

Recorrió todo el país en varias semanas y se reunió con líderes políticos del gobierno y opositores, así como con empresarios, estudiantes, familiares de víctimas de la guerra contra el crimen y, en especial, con la Iglesia católica, de la que él y Biden, profesan su fe.

Lo que hablan todos es del clima de inseguridad, la crisis económica que obliga a cientos de miles a emigrar a Estados Unidos (lo que preocupa a la sociedad de nuestro vecino del Norte), al mismo tiempo del creciente envío de drogas, especialmente las químicas, a los jóvenes estadounidenses.

Esto habla que no están haciendo las cosas bien en México. Que no tienen a los mejores funcionarios que reúnan los requisitos de preparación, experiencia y lealtad al país, no a un político, aunque sea su jefe.

Pero, lo que más preocupa a los Estados Unidos es la propagación de las narco-guerras que se viven en varios países de Latinoamérica, desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, Ecuador y otras naciones.

La contaminación de esos conflictos toca la puerta de la frontera y ello, aunado con sus propios problemas de violencia en las calles de las principales ciudades de la Unión Americana, preocupan y ocupan a sus autoridades, independientemente de los partidos políticos a los que pertenecen.

Aunado a todo lo anterior, en EU tendrán en noviembre elecciones. Esto provoca que México regrese al discurso electoral de demócratas y republicanos. Como el vecino escandaloso, violento e irrespetuoso, es fácil presa para que los políticos usen al país como moneda de cambio para atraer votos, denostando a toda una nación.

Hay más motivos para calentar los ánimos y están a la vista.

En materia comercial, nuestro país no respeta los acuerdos comerciales y sus clausulados. Por ello, se han generado muchas controversias que, en caso de llegar a arbitrajes internacionales, costarán muchos millones de dólares a los mexicanos. Sí, a los mexicanos, ya que se tendrían que pagar con recursos públicos.

Estas controversias se derivan de acciones gubernamentales emocionales e ideológicas. Los empresarios ponen todo de su parte para no enfrentarse y llegar a acuerdos extrajudiciales, en caso de controversias. Sin embargo, los políticos de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, van al choque. Creen que de esa manera lograrán obtener mayores simpatías entre los mexicanos, ya que luchamos contra el gigante y somos los débiles.

Esta estrategia funcionó en el siglo XIX, pero ahora ya está superada. No vemos a los estadounidenses como enemigos que se apoderaron de la otra mitad de nuestro territorio. Vemos a un país, donde viven nuestros familiares y en donde tenemos negocios que generan empleo y bienestar en nuestro país.

Todo lo demás es basura demagógica y electorera.

Por ello, es importante pelear lo que legítimamente es nuestro derecho, pero no crear conflictos para tratar de encontrar simpatías por peleamos con los poderosos. Aquello de jugar un partido de futbol con los campeones del mundo, la pasión se acaba unos minutos después de terminado el partido. Todo vuelve a la normalidad. Eso pasará entre México y Estados Unidos. Somos amigos y socios.

PODEROSOS CABALLEROS

CORRUPCIÓN EN MORENA, INCANSABLE: Tremenda carcajada se escuchó en todos los rincones del país donde había un gobernante emanado de Morena, el domingo pasado, cuando el presidente López Obrador afirmó en Sonora, que «es mejor heredar pobreza que deshonra», recomendándoles tener vocación de servicio público y no hacer negocios al amparo de sus cargos. Algunos tuvieron dolores de estómago, ya que ellos siguen saqueando al país. La corrupción no ha cesado entre alcaldes, ediles, empleados públicos, gobernadores, secretarios de gabinetes estatales y federales. Con Morena nada ha cambiado, pero son más cínicos que los priistas y panistas.

EL FRACASO DE LAURA VELÁZQUEZ, DE PROTECCIÓN CIVIL: Como estudiantes de preparatoria pública, en la 4T, todo lo quieren arreglar con “rollos”. Nada de substancia. Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, sigue trabajando coordinadamente la Sedena, Guardia Nacional, CFE, Conagua y dependencias estatales y del municipio para los trabajos de rescate a los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Lleva días asegurando que el equipo de especialistas que analizan las condiciones del subsuelo se reforzó con geofísicos de la CFE y del Cenapred para ampliar el análisis para la toma de decisiones. Y, para colmo, se aventura a asegurar que “entes” de alto nivel técnico a nivel internacional que han validado las acciones implementadas hasta la fecha. Dijo que se encuentran 13 bombas activas en los pozos y barrenos. Claro que no dijo qué “entes”, ni su calidad técnica. Me dijeron “entes” ligados a trabajadores mineros que la señora Velázquez no tiene la más mínima experiencia, en el rescate de los mineros: ¡fracasó!

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

JOHNSON & JOHNSON: Bajo el liderazgo de Joaquín Duato, Johnson & Johnson se alió a Operation Smile, institución que lleva cerca de 40 años cambiando la vida de niños, jóvenes y adultos que nacieron con el labio fisurado o el paladar hendido en todo el mundo. En México, se han realizado 6,152 cirugías gratuitas gracias al trabajo de equipos médicos voluntarios.

