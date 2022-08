Ayotzinapa, asunto muy borroso

Armando Ríos Ruiz

La detención de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República en el momento en que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se volvió el asunto más discutido en este momento, por lo sensacionalista que resulta. Al grado de que muchos piensan que se trata de un llamado de atención a los mexicanos, para que centren sus ideas y discusiones en el tema, rumbo a las elecciones que se aproximan.

Parece que más que llegar a la verdad que reclaman los deudos de los estudiantes y mucha gente de diferentes rincones del país, se trata de acaparar la atención. De decir a la gente que el gobierno trabaja y da resultados. Seguramente los familiares de los desaparecidos no agradecerán la noticia, porque el tema no se refiere al esclarecimiento de los hechos, sino sólo a la captura de un ex funcionario que tuvo que ver, instado por el cargo que ocupaba, con los crímenes. Con esta aprehensión y sin ella, estamos como estábamos.

Los hechos aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, obligan a pensar que participaron narcotraficantes y autoridades de diferente índole, desde políticos, policías y militares, que enrarecieron el asunto a toda costa, para borrar las pistas que pudiera orientar la investigación hacia los verdaderos consumadores. Además ayudados desde el propio gobierno.

No es necesario saber cómo leer una bola de cristal o algún otro artilugio adivinatorio. Los acontecimientos denuncian que así debió ser. Desde el día siguiente de la noche fatal comenzó a hablarse de que los normalistas iban a Chilpancingo y un telefonema los desvió a Iguala, en donde había una fiesta en la que se anunciaría la candidatura de la señora María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, a la alcaldía de Iguala.

Se supo también que los estudiantes secuestraron dos camiones en los que el grupo denominado Guerreros Unidos, realizaba trasiego de goma de opio y que cuando fueron secuestrados, ya contenían la carga, que significaba un tesoro que obligaba a propinar un escarmiento a quienes consideraban enemigos de bandos delictivos y no simplemente estudiantes osados.

Hubo omisión desde el propio gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre y desde el federal, por Enrique Peña Nieto, quienes se negaron a dar respuesta oportuna. Tuvieron que transcurrir varios días, quizá para ponerse de acuerdo entre ambos y determinar por dónde agarrarían el toro.

Con el transcurrir del tiempo y con la multiplicidad de exigencias de los familiares, el presidente Peña debió ordenar forzosamente, que la Procuraduría atrajera el caso y se hiciera cargo de las pesquisas, hasta elaborar algo irrefutable. El indicado era el procurador general de la República, quien ideó lo que seguramente le pedían y denominó “verdad histórica”. Obviamente, ni él ni nadie hubiera sospechado que su mentira se transformaría algún día en propaganda política. Si alguien lo hubiera anticipado, nadie lo hubiera creído.

Las investigaciones que avanzaban, también hablaron de “El Patrón”, de “Chucky” y de “Caminante”, como los misteriosos personajes que habían operado la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, hasta hoy permanecen en el más recóndito secreto. ¿Quién debería saber con más acierto lo que realmente ocurrió? Seguramente el gobernador Aguirre y el presidente Peña.

Ninguno de los dos está en la lista de los que cometieron un delito. Por lo menos el de omisión. Aunque nada se ha dicho del primero, del segundo ya se sabe que está fuera de cualquier duda. Hay un respeto irrestricto a su figura e integridad inocultable, que debe responder al pacto del que se habla por doquiera y de la amenaza de que posee 12 videos comprometedores.

El caso es que la detención de Murillo, nada ajeno a la comisión de algunos delitos de los que ahora le imputan, no revela gran cosa. Los autores intelectuales y los materiales están libres y no hay nada que revele que pronto serán detenidos. El asunto está igual que al principio y cada día, más borroso.

