“Narco” y delincuencia organizada, la principal amenaza a la democracia: INE

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lorenzo Córdova, presidente del INE, aceptó ayer que el “narco” y el crimen organizado no sólo han intervenido en los procesos electorales de México, sino que se han extendido ya por todo el territorio nacional sin que el Estado pueda detenerlos.

“¿Hay injerencia del crimen organizado en las elecciones?, yo diría que como Estado hemos fallado, ojo todo el Estado, porque no hemos logrado construir un diagnóstico a partir de lo que ha pasado en los años recientes”, indicó.

La aceptación la hizo el presidente del INE luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priísta Rubén Moreira, le preguntó sobre si esa injerencia de la delincuencia empaña y pone en dudas las elecciones en este país.

“A mi si me preocupa este tema de la influencia del crimen organizado, me preocupa mucho que hoy el narcotráfico sea la máxima amenaza a la democracia, porque contra él es muy difícil luchar porque no pone reglas, no lo conocemos, no sabemos dónde está, nomás pone la fuerza que elimina, aniquila y mata”, señaló.

Córdova reveló que desde el INE se ha insistido ante las autoridades de seguridad federal en emitir los diagnósticos sobre el alcance de la intervención del “narco” y el crimen organizado en los comicios; “porque nadie puede lucrar de la inseguridad en los procesos electorales”.

“De nueva cuenta, hay una tarea pendiente como Estado, pero el INE no es un instituto de seguridad, el INE no hace mapas de riesgo, nuestra gente busca a los ciudadanos para instalar casillas, y necesitamos por supuesto, para que existan las condiciones de paz pública, de la colaboración de todo el Estado mexicano”, insistió.

Ante todo, se requiere tolerancia: Monreal

Frente a un ambiente de confrontación e intransigencia en que vive el país, lo que México necesita, afirmó ayer Ricardo Monreal, es la tolerancia.

Y recordó que ya Voltaire habría dicho que podría estar en desacuerdo de lo que se dice, pero defendería con su vida el derecho a decirlo.

“Hoy, aquí en el Senado, se han expresado voces distintas, porque el Senado es pluralidad…pero en el Senado practicamos la tolerancia”, subrayó.

Todo ello dentro del contexto de la presentación del libro El Imperio de los otros datos: Tres años de falsedades y engaños desde palacio, que es una severa y puntual crítica de la senadora panista Kenia López Rabadán a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, evento en el que Monreal estuvo además al lado del periodista Joaquín López-Dóriga, uno de los comunicadores más impugnados por el mandatario en sus conferencias diarias.

“Yo puedo respetar lo que aquí se expresa y lo respeto. Pero nadie puede negar que el Presidente ha tenido una amplia libertad de expresión.

“Nunca en mi vida, tengo mi vida pública, 42 años, y en los 42 años no había visto yo tanto ataque sistemático de los medios de comunicación y de organizaciones civiles, en contra de un presidente de la República. Antes no se atrevían a tocarlo, ni hablar mal de él, en el caso del titular del Ejecutivo Federal.

“Y en ese proceso de libertad nos inscribimos. Es la tolerancia, aunque a algunos no les guste; ¿ya ven? Yo las he respetado y aquí me dice que no es cierto, yo he respetado todo lo que se ha dicho, porque esa es la esencia de la democracia, que tú respetes lo que piensas.

“Para mí, el Presidente de la República ha sido buen Presidente y para mí, el Presidente de la República ha cumplido con todo lo que se propuso y el Presidente de la República ha separado el poder político del económico y el Presidente ha actuado con honestidad y no ha habido un Presidente tan trabajador como el Presidente de la República, y tampoco ha habido un hombre tan congruente al frente como titular del Ejecutivo federal”, sostuvo Monreal.

Y agregó:

“Lo que el país sí necesita es menos confrontación. Lo que el país necesita es que todos o la mayoría de los sectores, nos pongamos de acuerdo para construir el país que merecemos.

No hay acuerdo para la mesa

Ricardo Monreal dio una larga conferencia de prensa en la que dijo que hasta ayer había conversado con los senadores Alejandro Armenta, José Narro, Gabriel García e Higinio Martínez, quienes le expresaron su intención de inscribirse en la pelea por la presidencia del Senado.

Esta contienda deberá de resolverse en una votación con urnas de cristal en la que los 60 senadores de Morena depositarán sus papeletas el 31 de este mes para que luego quien resulte ganador sea propuesto al resto de las bacadas durante el Pleno del inicio de sesiones de fin de año.

Así, en vísperas de esa votación el senador zacatecano José Narro presentó ante la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, una denuncia contra quienes resulten responsables por la filtración de información que forma parte de la carpeta vinculada con la desaparición de dos elementos de la Marina en la que se le atribuye a él alguna sospecha.

El legislador insistió que no hay elementos que lo vinculen con estos marinos, y dijo que la información que se ha ventilado en los últimos días sobre sus declaraciones a las autoridades forman parte de dicha carpeta de investigación, de la que de manera ilegal se han dado a conocer fragmentos.

Monreal consideró que mientras no exista ninguna resolución judicial sobre este caso que lo implique, Narro tiene todos sus derechos para participar en la contienda por la presidencia del Senado.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa