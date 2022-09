Firman acuerdo para mejorar salud de trabajadores turísticos

Convenio entre IMSS y autoridades del sureste

Buscan prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas

Chiapas.— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y gobernadores de la región sur-sureste firmaron un acuerdo para poner en marcha la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), que tiene el objetivo de impulsar una cultura de prevención y promoción de la salud los trabajadores del sector turismo.

En la estación del Tren Maya de Palenque, Chiapas, se firmó el Acuerdo de la Implementación del programa ELSSA, por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar; los gobernadores de Campeche y Quintana Roo, Layda Sansores y Carlos Joaquín González; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez. Como testigos de honor suscribieron el director general del IMSS, Zoé Robledo; y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Zoé Robledo señaló que ELSSA es una respuesta del IMSS al mundo post-Covid, sustentado en cuatro puntos: mejor salud y bienestar de las personas trabajadoras; prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo psicosocial; mejorar la productividad de las empresas; y disminuir la tasa de la demanda de incapacidad. “ELSSA está basado en la confianza, confianza en los gobiernos, en los empresarios y en las y los trabajadores “la confianza fue la base de todas las decisiones económicas que tomó el presidente López Obrador para disminuir los efectos negativos de la pandemia”, dijo.

Por su parte, el director del Seguro Social destacó que pese a que en el mundo, el turismo no fue esencial durante la pandemia, en México fue diferente y desde el 31 de junio de 2020 se publicó el lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico “en febrero de 2020, los trabajadores del sector turístico en el país alcanzaban un millón 627 mil, pero en los siguientes 6 meses se perdió el 30 por ciento; es decir, 312 mil empleos vinculados a este sector”.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, celebró la iniciativa del IMSS “Es justamente lo que hacemos en el proyecto del Tren Maya que va a comenzar a revertir el histórico daño al medio ambiente del sureste mexicano y generará condiciones para ir cerrando la brecha de la desigualdad porque conocemos la historia del sureste y no hacemos como si no hubiera pasado nada”, afirmó y subrayó la importancia de aprender de lo sucedido y actuar con inclusión porque la unidad “es fundamental para sacar adelante los grandes proyectos en favor del pueblo”.

A su vez, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, reconoció el liderazgo del director general del IMSS, Zoé Robledo, al convocar al trabajo conjunto entre los sectores económicos del país y subrayó que hay dos maneras de atender la salud: una es con medicina y otra hacer que los médicos tengan un trabajo más ligero, mediante la salud preventiva. “Nuestra agenda 20-30 trabaja por los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo 17 es el más importante, porque habla de alianzas estratégicas”.

Finalmente, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó que hoy, el gran desafío es generar condiciones de bienestar para las comunidades, “En Quintana Roo es fundamental tener este tipo de entornos laborales seguros y saludables, que permita recuperar la confianza de los miles de visitantes, turistas, y poder reabrir nuestros centros de trabajo y estar, de nuevo, dentro del desarrollo económico que el estado la región y el país necesita”, dijo.

Seguridad en el trabajo son pilares del bienestar

La salud y la seguridad en el trabajo son pilares del bienestar que debemos fomentar y vigilar, subrayó la secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo, al inaugurar en representación del gobernador Carlos Joaquín la “Semana Estatal de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo 2022”.

En este contexto refirió que la pandemia por Covid-19 puso de manifiesto la importancia de contar con un sólido sistema de seguridad y salud, y de impulsar todos como sociedad el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención de la enfermedad “También, la pandemia nos mostró que trabajando unidos salimos adelante”, enfatizó Aguirre Crespo tras hacer un llamado a continuar trabajando juntos, sociedad, gobierno, trabajadores, empresas y organizaciones.