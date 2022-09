Las “corcholatas” siguen tan campantes

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Las mal llamadas “corcholatas” de Palacio Nacional continúan caminando en sus giras por el país, promocionando su imagen, conociendo el país, algunos, y sobre todo buscando adeptos y simpatías para su causa.

Los precandidatos destapados por Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de Palacio Nacional siguen su campaña de promoción. Pero AMLO mencionó a varios, pero no a todos los suspirantes. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, luego se incorporó a Adán Augusto López y se descartaron de la lista a políticos con experiencia, como el embajador de México en la ONU Juan Ramón de la Fuente y el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, y no mencionó en primera instancia a Ricardo Monreal, a pesar de ser un compañero de luchas y de camino andado. Pasó el tiempo para que lo ingresara a la lista de aspirantes.

Los números que arrojan las encuestas del posicionamiento de cada uno de los suspirantes van y vienen. Los punteros son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, mayoritariamente a favor del canciller. En las dos últimas semanas se han publicado encuestas que ponen al frente a la jefa de Gobierno de la CDMX. Es claro que el equipo de Palacio y el propio, han metido la mano para posicionar a Claudia al frente.

Es notorio la preferencia de AMLO por Claudia, pero no descarta a dos de sus “corcholatas”. A Marcelo y a Adán. Marcelo está mejor preparado, con mayor arraigo, popularidad y aceptación entre los ciudadanos. Al interior del Morena los grupos de todos los precandidatos trabajan, pero con mucha cautela, sólo el ejército de Claudia sigue sin temor y con toda libertad. Esto nos deja claro la preferencia de AMLO por Claudia, quien mandó a la dirigencia de Morena en la CDMX a su director de comunicación social, Sebastián Ramírez, para fortalecer su imagen en la capital del país y hacer trabajo de puerta en puerta, luego de la paliza que le dio la coalición Vamos por México, al quitarle 8 alcaldías en las pasadas elecciones.

Sin embargo, no podemos dejar de considerar al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, paisano de AMLO, amigo de años y que lo incorporó con un plan “B”, pero los números no le favorecen, porque no tiene presencia nacional, los ciudadanos no lo conocen, al igual que a Claudia y de ahí que se inventan giras al interior de la República para hacer presencia y son apoyadas en las redes sociales, para marcar la presencia de los funcionarios.

En este sentido, el canciller les lleva mucho camino andado, porque sí lo conocen en todo el país y más allá. Marcelo ha aprovechado su trabajo para opinar mesuradamente sobre temas que llaman la atención a los ciudadanos. Marcelo ha reforzado y fortalecido su imagen a nivel internacional, porque ha sabido llevar su difícil tarea, sin que en Palacio Nacional se incomoden.

La opinión en Palacio

Equidad no implica que la “corcholata” de Morena deba ser mujer, dice AMLO para engañar a la grada. Claudia no tiene ganada la candidatura sólo por su condición de mujer, señaló AMLO durante su conferencia de prensa matutina. “Celebro mucho que cada vez hay más participación de mujeres en toda la administración pública; sin embargo, tiene que haber equidad, y la palabra equidad significa igualdad, no equidad es nada más mujeres, equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres”, subrayó, cosa que no sucede.

El Presidente abre su abanico para su plan B, que podría ser el canciller y Adán, pero sin duda Monreal no lo es. Al ver que la imagen de Claudia bajó, luego del asunto de la Línea 12 del Metro, que claramente se reflejó en la pérdida de 8 alcandías, se prendieron los focos amarillos en Palacio y además de emprender una campaña de imagen para la jefa, el líder opto por tener el plan “B”, pero con dos posibilidades.

Los destapados de la oposición

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, “destapó” y respaldó las aspiraciones de Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, y de la senadora Lilly Téllez como posibles candidatos de ese partido a la Presidencia de la República en 2024. No mencionó a Ricardo Anaya.

En tanto, el presidente del PRI Alejandro Moreno, destapó a Enrique de la Madrid, a Beatriz Paredes y al diputado federal Idelfonso Guajardo.

Todo indica que hoy será ungido como Presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, político con mucha experiencia, que seguramente lo hará bien. En el Senado todavía no hay decisiones.

El senador Monreal recibió el frío de Morena y de Palacio. Invitó a la Plenaria de Morena en la Cámara a integrantes del Gabinete de Seguridad y no asistieron. Mario Delgado tampoco asistió, ya que sí debió ir, dado que el tema era la agenda legislativa del partido. Marcelo Ebrard sí estuvo. Esto es significativo. Hoy Monreal podría cambiar su rumbo.

4 años de llamar la atención

Se cumplen cuatro años de gobierno. A pregunta expresa: ¿A casi 4 años de gobierno, cómo lo calificas? La respuesta fue: 70% decepcionante, 13.4% no ha habido cambios, 12,2% vendrán mejores tiempos, 4.4% estoy feliz. Encuesta realizada por el periódico Publimetro en Twitter, publicada el martes. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

