La Tremenda Korte se despide del “Multiforo Cultural Alicia”

Los días 3 y 4 de septiembre

Se presentan en el marco del presunto cierre del recinto

La tremenda Korte es una de esas bandas mexicanas con las que inició el movimiento del Ska en Latinoamérica por allá de finales de los noventas y principios de los dos miles, por ende, también son una de las primeras en presentarse en uno de los escenarios más icónicos del género, “El multiforo cultural Alicia”, que presuntamente cerrará sus puertas este año; y decimos “presuntamente”, porque la historia no está escrita y aún se tiene la esperanza de que no se ponga un punto final a una de las casas que ha visto nacer a muchos de los mejores exponentes del rock, surf y otros géneros en el país.

Manueloko, vocalista de La Tremenda, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó que, en el marco de esta posible despedida del recinto, ellos ofrecerán un concierto, que además viene acompañado del lanzamiento de su nuevo sencillo “Western Special” y disponible en plataformas digitales “es un tema que la tremenda corte ha interpretado desde hace muchos años, pero no la habíamos grabado en estudio, solo era para conciertos. Es original de Laurel Aitken que tocaba con Floyd Lloyd y Potato 5, pero la gente nos la pedía”.

La canción viene acompañada de su video, “El baterista es fotógrafo profesional, pero en el recayó la dirección y realización del guion, de este video, nos encantó la idea de poderlo aterrizar, porque a final de cuentas es un gran artista, en toda la extensión de la palabra. Es muy padre poder conocerlo en otra faceta y que nuestros seguidores conozcan ese talento.

La pasamos muy padre haciendo el videoclip, porque lo hicimos en equipo la gente McCartys en la Nápoles, la gente de la alcaldía Miguel Hidalgo, entonces eso nos deja una bonita experiencia de trabajo en equipo, estamos muy contentos”.

Añadió que se sienten muy orgullosos de la vigencia que tiene el ska al paso de los años “

Aunque el ska algún tiempo fue visto como el patito feo del rock, se ganó su lugar a pulso, con muchas bandas que le han aportado: El Panteón Rococó, Inspector, Los Estrambóticos, y muchos otros. Asimismo, vimos nacer distintos festivales en el país, haciendo honor al género, lo cual nos llena de motivación y emoción, porque la mayoría de ellos se han hecho desde la autogestión y perspectiva de los músicos. Eso nos ha permitido consolidar proyectos como el Ska fest, que ahora es un precedente de festivales a nivel mundial en el género y se toma el atrevimiento de invitar a otras bandas, incluso extranjeras”.

Recordó que, incluso, entre músicos del rock, recibieron comentarios peyorativos “Molotov, por ejemplo, decía que ‘el rock es cultura y el ska agricultura’, pero demostramos, que la música que nosotros hacemos también tiene una carga cultural bastante importante y ahora los invitamos a este nicho, también con la intención de decir ‘logramos consolidar al género y tenemos a nuestra gente’, y no se trata de pelear sino de compartir”.

En este andar, Manueloko, adelanta que ya están preparando un nuevo disco “estaremos lanzando sencillos para compilar el disco completo el próximo año, lo sacaremos en físico con un arte que nos permita hacer un objeto de colección, como en anteriores trabajos. El pasado, por ejemplo, fue un cubo de Rubik con papiroflexia, ahora el reto es saber que vamos a hacer”.

Asimismo, están promocionando otro sencillo, que lleva por nombre “Policía” junto a Gallo rojo y Desorden Público, “nos da mucho gusto que la gente nos esté cobijando en sus playlist, que nos traigan en sus dispositivos y que nos permitan acompañarnos. Es un honor ser parte de eso. Esta canción es junto a grandes amigos y la gente la ha recibido maravillosamente”.

Lo que viene a sumar a la inspiración que aun reciben de sus bandas favoritas para seguir adelante, con esa humildad y talento que les caracteriza “Nos motiva ver a nuestros artistas favoritos que ahí siguen, Los Cadillacs, El Tri, Café Tacvba, ver que las historias de ellos son de tenacidad, disciplina, entrega al oficio de ser musico, esa sí es la fórmula, pero también tener buenas canciones y generar la movida. Nos decía Alex Lora que nos hizo el honor de invitarnos a su celebración de 50 y 51 años: ‘Si no le estas moviendo al caldo se lo lleva la huesuda, hay que estar inventando y generando tus propios proyectos’, lo cual es una gran verdad, tu has tus planes para ti, porque si no las disqueras no te buscan”.

Finalmente, dijo que además de sus fechas en el Multiforo cultural Alicia, este 3 y 4 de septiembre “Tenemos presentaciones en ferias, vamos al Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y tenemos una gira planeada en Colombia y Estados Unidos, pero antes el 3 de septiembre en es la presentación especial con motivo de la terminación de un ciclo del Foro Alicia, no sabemos si lo van a cerrar o solo cederán el lugar a otra persona, pero no podemos irnos sin despedirnos de ese escenario como es debido. Esperemos que no cierren porque no solo el rock pierde un espacio, sino los movimientos sociales, añ ser un foro de discusión e intercambio de ideas y debate político” concluyó.