“Jarocho: Ritmo, pasión y magia” hará cimbrar el Auditorio Nacional

Ha sido ovacionado por 5 millones de personas de diversos países

Este 14 de septiembre a las 8:30 pm disfruta de uno de los espectáculos más cautivadores del mundo, inspirado por el mundialmente famoso espectáculo Riverdance; imprescindible verlo

Isabel Violeta

“Jarocho: Ritmo pasión y magia”, evento inspirado por el mundialmente famoso espectáculo Riverdance, por lo que la Universidad Veracruzana se ha encargado de producir este espectáculo escénico como un homenaje al son jarocho y la cultura veracruzana. Una interpretación libre de la historia veracruzana a través la danza contemporánea, el folklore y los ritmos afrocaribeños que han construido la identidad de los veracruzanos, un fenómeno vivo que sigue enriqueciéndose con las nuevas fusiones y nuevos estilos propios de nuestro siglo.

Este año el evento está cumpliendo 20 años, por lo que comenzará su gira presentándose en el Auditorio Nacional el próximo 14 de septiembre a las 8:30 pm.

Perla Hernández coordinadora del evento dijo en conferencia de prensa que “es para nosotros un honor presentarnos en el Coloso de Reforma porque representa el orgullo se ser mexicano, de ser veracruzano es un evento para mostrar lo que es Veracruz”.

Ante los medios de comunicación se dio una demostración de lo que se puede apreciar en Jarocho: Ritmo pasión y magia” con algunos bailarines que muestran su profesionalismo y amor al baile a través de su clásico zapateado.

Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo y Cultura de Veracruz, expresó emocionado que “si creen que todos los jarochos bailamos así de bien, temo decirles que no, yo quisiera bailar un poquito como ellos, pero lo que sí tenemos todos los jarochos es ese mismo corazón, y amor al arte”.

La solista y directora del espectáculo Nora Contreras nos platicó que en “Jarocho: Ritmo pasión y magia”, la pieza clave es la combinación de la cultura veracruzana y de otras culturas que llegaron al Puerto de Veracruz, mezclando la vanguardia con el folclor, “tenemos bailarines muy capacitados, con nivel alto de entrenamiento y talento, con música en vivo, siendo un espectáculo completo y de primera calidad, dando otra versión de lo que es ser mexicano y puedan ver lo que es Veracruz y México, estoy muy orgullosa de pertenecer al proyecto en el que llevo 15 años y puedo decir que llena tanto al artista como al espectador”.

“Jarocho: Ritmo pasión y magia” es reconocido en diferentes partes del mundo en las que se han presentado como, Francia, Hong Kong, Austria y más, sobre eso la bailarina y directora Nora Contreras agregó “en México hemos sido bien recibidos porque ofrecemos algo diferente y en extranjero ha sido una bomba de felicidad porque nos ven con sombrero de charro, pero cuando llegamos nosotros se sorprenden porque es una nueva versión de México.

Isaías Contreras, bailarín solista agregó “lo que nos identifica es que cada pieza tiene un discurso propio de lo que es Veracruz, cada pieza ha sido pensada y ensayada para mostrar en este maravilloso Auditorio Nacional. El diseño sonoro también nos evoca sensaciones, somos un evento completo”.

El solista Juan Pablo Sosa especificó que habrá 28 bailarines en escena y 8 músicos en vivo, que tratarán de narrar la historia de Veracruz en 1 hora con 45 minutos, con la base del zapateo actual, con 16 piezas musicales que no todas son bailadas; y respecto a los bailarines las edades van entre 19 y 35 años, pero aclararon que no se basan en la edad para poder ser parte del evento, sino que la exigencia profesional se basa en el talento y las capacidades de las personas. “Queremos que nos conozca todo el mundo, no es que le eche flores al proyecto por ser parte de él, sino que más bien tienen que verlo para que sepan a lo que nos referimos, aunque ya son 20 años del show, son espectáculos diferentes y que se sienten cada vez mejor”.

Además de la pequeña demostración de baile, al terminar la conferencia de prensa, nos mostraron algunos de los majestuosos vestuarios que se podrán ver en “Jarocho: Ritmo pasión y magia”.

Antonio Eduardo Lagunes, gerente del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, puntualizó: “Somos los que administramos y, en algunas ocasiones, producimos el espectáculo, pues en la institución académica, desde hace 20 años, fue donde inició y se planeó este concepto, que pondrá en marcha sus festejos de dos décadas en el Auditorio Nacional”.

Cabe mencionar que esta fecha es el inicio de la gira del 20 aniversario, pero ya están planeando las próximas presentaciones en diferentes ciudades de la República Mexicana, y estarán publicando las fechas y lugares en sus redes sociales.

Los boletos para maravillarte de “Jarocho: Ritmo pasión y magia” el próximo 14 de septiembre ya están a la venta en taquillas del evento y www.ticketmaster.com.mx

PRECIOS 14 de septiembre de 2022

$350.00 Segundo piso

$550.00 Primer piso

$950.00 Balcón

$1,250.00 Luneta

$1,800.00 Preferente

$2,000.00 VIP

Venta de boletos en Ticketmaster y taquillas de Auditorio Nacional.

Inspirado por el mundialmente famoso espectáculo Riverdance, la Universidad Veracruzana se da a la tarea de producir un espectáculo escénico como homenaje al son jarocho