Ken Salazar, en zonas de alto riesgo

Desde el portal

Ángel Soriano

El embajador estadunidense Ken Salazar inició un recorrido, como anunció previamente, por las zonas dominadas por la delincuencia organizada a ofrecer el apoyo y solidaridad de su país ante la crisis de seguridad que vive el país y reiterar que “si no hay seguridad no hay prosperidad” como una forma de inhibir la violencia y optar por el camino civilizado de la convivencia pacífica.

En Fresnillo, donde han aparecido ejecutados y cadáveres tirados por las calles, fue recibido por la familia Monreal Ávila, que domina la región en los tres niveles de gobierno y realizó un recorrido turístico y gastronómico como parte de esa gira de reconocimiento de las zonas de alto riesgo y las cuales han sido denominadas por el Departamento de Estado como invisitables.

No se trata de una visita turística cualquiera: Se trata del representante de nuestro poderoso vecino que en repetidas ocasiones ha mostrado su disposición de poner al servicio del Gobierno y de la sociedad sus amplios recursos para someter a la delincuencia, aunque ellos mismos padecen la misma situación de violencia incontrolable con las armas en manos de personas inestables.

Seguramente que el recorrido del diplomático causará malestar en los círculos gubernamentales y algunos sectores al considerar que se trata de una intromisión en los asuntos internos de México, pero habría que señalar que, por ser sus vecinos, los EU consideran el asunto de México como parte de su seguridad nacional al compartir frontera e intereses vecinos, pero la seguridad importa a todos.

TURBULENCIAS

La Guardia Nacional, como bandera política

Una vez aprobada la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército mexicano, como única institución ésta con capacidad para enfrentar el creciente poderío de la delincuencia organizada, pasa al Senado en donde el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal ¿Ávila, hace malabares para quedar bien con sus partidarios adversarios a la reforma constitucional para que se cumpla ese propósito, con la institución que representa y reconciliarse con el presidente López Obrador, luego que no quedó bien parado durante la elección del nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado. Desde luego que nadie duda que la iniciativa pasará porque es una decisión presidencial y no se puede detener, pero sí resulta interesante la forma de cómo se manejará pero se descarta un enfrentamiento y una acción de rebeldía de la Cámara alta… Lo que sí está por verse es cómo quedará la candidatura de Morena al gobierno de Puebla toda vez que dos connotados políticos de peso se disputan la sucesión de Miguel Barbosa: Nacho Mier, que cuenta con amplio respaldo popular, y Alejandro Armenta, ambos posicionados de las cámaras de diputados y el Senado. Armenta alcanzó a Mier en la disputa por la candidatura con su nueva designación y Mier tiene ya una bien orquestada precampaña electoral… En Puebla el que podría dar la sorpresa es el alcalde de la capital, Eduardo Rivera, que goza del consenso de la mayoría poblana postulado por el PAN… Sorprende que el experimentado político Augusto Gómez Villanueva esté al lado del dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, aun cuando este va en caída libre. Gómez Villanueva, que en su momento fue candidato a suceder al ex presidente Luis Echeverría, es uno de los pocos sobrevivientes de aquella época y se encuentra lúcido y en activo, en tanto el campechano no ve la suya… Buen recibimiento de la ex alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, al presidente López Obrador en su visita a Quintana Roo para impulsar las obras del Tren Maya, aparentemente detenidas por la lluvia de amparos de los ecologistas.

