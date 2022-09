Grita ¡Viva México! Con Rosy Arango en el Lunario del Auditorio Nacional

Presentando “México de mis amores”

Una celebración colorida y alegre el próximo 15 de septiembre

Arturo Arellano

Rosy Arango ofrecerá “México de mis amores”, un magno concierto cuyo título está inspirado en el documental del maestro Carlos Monsiváis, para lo cual la intérprete prepara un espectáculo especial que celebra la grandeza de nuestro país. La cita es el 15 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. La venta de boletos ya está disponible en el sistema Ticketmaster.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la extraordinaria artista comentó “el 15 de septiembre, será algo único, un concierto que sabrá a tequila, un viaje musical entre las canciones consentidas de la música mexicana, un recorrido por los grandes temas que nos han dejado como legado los compositores que han amado a México y los temas nuevos de mi repertorio personal”.

En la intimidad que nos brinda el Lunario, la Embajadora de la Música Mexicana, llenará de magia la noche con una enorme fiesta tricolor que pondrá a vibrar todos los corazones de los asistentes “Estoy muy contenta porque gracias a Dios, esta fecha es el pretexto para reconectar a los mexicanos con esta tierra, aunque yo estoy orgullosa de ello todo el año, me empiezo a poner de moda junto con chile en nogada y aprovechamos para el lanzamiento del disco México inmortal volumen 3”.

El primer volumen fue de Fiesta mexicana, luego el segundo fue un homenaje a los mejores compositores, y ahora el tercero es para las reinas y reyes de la canción mexicana, “como buena cancionera, en este concierto hare como hacia Lola Beltrán en el palenque, si el público pide una canción yo la cantaré. No va a faltar ‘viva México’, ‘México lindo y querido’, ‘Paloma negra’, ‘Cucurrucucu paloma’, ‘Cielo rojo’, y ‘Mi nombre es México’, una canción que he acuñado como mi himno sobre la nueva música, esas canciones que dan sed de la mala, con el mariachi, mi ensamble de músicos, que me permiten cantar temas de todo, de Cuco Sánchez, José Alfredo y esos compositores que no pueden faltar como Juan Gabriel”.

Del nuevo volumen de su México inmortal dijo “surge como homenaje a México, quiero tener una compilación de 10 volúmenes, en los que voy a reunir y dejar mi aportación cultural para mi país. Porque hay música en todo el país, no nos alcanzarían las ediciones para homenajear a todo. Asimismo, tengo canciones inéditas en cada disco, porque el maestro Manzanero me enseñó que debemos confiar el corazón e interpretación en nuevos compositores”.

Agregó que la grandeza de México es indiscutible, pero que “desafortunadamente algo ha pasado, ya lo vemos cotidiano, nadie extraña las tortillas, hasta que no las tienes, cuando sales del país, por ejemplo. Tenemos tanta riqueza, tanta oportunidad de gozar de nuestro país libre e independiente, que de pronto ya no lo valoramos. Entonces hay que hacerlo en este devenir histórico, somos tan grandes que nos sobreponemos a todo, somos un cuerno de la abundancia, tenemos de todo, clima, cultura, historia que nos respalda y no podemos dejar de estar orgullosos de ello”.

Finalmente, reiteró que lo que va a suceder en el Lunario “es una gran gala mexicana, primeramente, invito a que mi público porte un hermoso huipil, una guayabera, si tienen traje de charro pónganselo, si tienen sombrero, llévenlo con mucho orgullo, salgan a la fiesta con el orgullo de ser mexicanos y traer cosas hechas por artesanos. Yo los recibiré con un mezcal como lo hace mi madre, mi familia en Oaxaca. Y no se pierdan Mi México Inmortal 3”.

La cita es en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas, justo el 15 de septiembre, día del grito, día de recordar a México de mis amores.

La cita para celebrar al “México de mis amores”, es en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas, justo el 15 de septiembre, día del grito de independencia de nuestro país. Por lo que Rosy invita a que los asistentes vistan lo más mexicanos que puedan, con sombrero, huipil, vestidos bordados o lo que tengan a la mano