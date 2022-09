El blanquiazul insiste en imponer a Enrique Vargas del Villar en Edomex

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Están consciente de que tienen que ir unidos; que“Alito” no negoció desafuero

Diversas críticas se ha llevado el que los diputados del PRI, específicamente la legisladora Yolanda de la Torre, haya presentado una propuesta para que el Ejército permanezca en las calles hasta el 2028, factor que ha influido para que en los corrillos no solo políticos se coincida en que la alianza “Va por México” está prácticamente desintegrada

Es obvio que eso es lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en esta situación hay mucho más fondo del que podría esperarse. De entrada y aunque no sea creíble, el punto es que el PRI sigue firme en la alianza y por eso de alguna manera, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió esperar unos días para ver en qué termina todo esto.

Lo cierto es que el PAN está usando esta diferencia para insistir en su intentona de imponer al precio que sea a Enrique Vargas del Villar como candidato de la Alianza al gobierno del Estado de México.

Entonces, nos encontramos ante una guerra de vencidas precisamente, entre el Revolucionario Institucional y el PAN y en esto, definitivamente, Acción Nacional no ha sabido o no ha querido guardar las formas porque en una alianza entre partidos que evidentemente tienen diferencias, por ejemplo, el PRI nunca ha reclamado públicamente a partido albiazul. En este sentido, tal pareciera que el partido albiceleste quisiera exhibir a todos este conflicto, valiéndose de la iniciativa de la diputada De la Torre.

Ambos partidos seguirán discutiendo lo que pueda ocurrir en el Edomex, de cara a los comicios del año entrante; pero una cosa es cierta, ¿por qué el líder panista, Marko Cortés no dijo nada cuando su paisano, el ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles? En aquella época, Cortés era legislador e incluso es recordado porque le disputó la candidatura del PAN al gobierno de Michoacán ni más ni menos que a Luisa María Calderón, mejor conocida como “Cocoa” y al final, ni una ni otro ganó.

Pero esas son otras cuestiones. En la actualidad, el tema de la alianza Va por México, se sigue discutiendo. De hecho, en el Revolucionario Institucional en incluso en el resto de los partidos que integran este bloque, están conscientes de que si no hay alianza, nada podrán hacer frente a Morena ni en 2023 y menos para el 2024, no hay otra forma más que ir juntos.

No debe perderse de vista que, como se consignó en este espacio en anterior entrega, el Presidente lo que ansía es aniquilar a la alianza.

Así, en este contexto un tanto cuanto adverso, las pláticas continúan, por eso PAN y PRD declararon una “suspensión temporal” de “Va por México” y contra todo lo que pudiera pensarse, la intención del Revolucionario Institucional es seguir construyendo y platicando con el PAN y el PRD.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, mucho se comenta que si la bancada priísta, que coordina Rubén Moreira, quisieran militarizar al país, el pasado viernes hubieran votado a favor de la propuesta de Morena.

Ahora bien, la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre no es nueva, tiene un buen tiempo discutiéndola a lo interno del PRI e incluso se retomó el tema desde su más reciente reunión plenaria y el objetivo fundamental, y lo planteó la legisladora en ese encuentro, es que en 15 meses regresaría el Ejército a los cuarteles y no hay una sola policía civil que pueda suplir al Ejército porque es un hecho que el presidente López Obrador está muy lejos de poder controlar el problema que, según él, le heredaron.

Con la propuesta de la diputada De la Torre, en el PRI en ningún momento se respalda la fracturada y casi inexistente “estrategia” de esta errada y llamada Cuarta Transformación en el combate a la inseguridad. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su reciente encuentro con senadores de Morena, ha reconocido que a su jefe le ha fallado todo en ese rubro, de ahí que la única certeza en el Legislativo es darle tiempo más tiempo al Ejército.

De la iniciativa propuesta por la legisladora tricolor, se desprende, y esto es una realidad, de que se requiere tiempo para que se construya una policía civil sólida y entrenada para participar en tareas de seguridad porque no existe ni una sola.

Y como vienen las discusiones en torno al Paquete Presupuestal para 2023, los diputados priístas estarán dando la batalla para que se destinen recursos tanto a estados como a municipios en el Presupuesto.

En este punto, hay que recordar la reciente encuesta aplicada por la firma Buendía Marquez, el pasado mes de agosto, que arroja que el 80 por ciento de los mexicanos está a favor de que el Ejército de que militares participen más en tareas de seguridad, especialmente, en el combate al crimen organizado.

Ahora bien, en cuanto al rechazo de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, a la iniciativa que impulsan los diputados del tricolor, su homólogo en la Cámara Baja, Rubén Moreira se estará reuniendo con ellos para explicarles las razones de ésta a la voz de que el coahuilense dice “yo sé lo que la ciudadanía y la opinión pública quiere escuchar”.

Finalmente, hay que destacar que si el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hubiera querido negociar su desafuero por esta iniciativa entonces, ni siquiera se hubiera constituido la Sección Instructora en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Municiones

*** Y así como el presidente López Obrador cambia de opinión en torno a que el Ejército siga en el combate a la inseguridad y sus funcionarios hacen lo propio para no ganarse un regaño aderezado con insultos, otro al que no le importó el enojo del inquilino de Palcio Nacional, fue al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien respaldó las recomendaciones de su gobierno para que connacionales suyos eviten viajar a ciertas ciudades mexicanas debido a la terrible inseguridad. Como se recordará, el diplomático fue sujeto a duras críticas por parte del diario “The New York Times” por presuntamente ceder en la defensa de los intereses de su país por su relación con López Obrador. O sea, que Salazar ya se volvió chairo. Pues ahora resulta que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, calificó de “metiches y de mal gusto” las alertas que emite Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a determinadas ciudades del país. Dijo el tabasqueño que dichas recomendaciones tenían “tintes políticos”; “es como si yo dijera no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York”, mientras que en contrasentido, el embajador Ken Salazar aseguró que es menos peligros caminar por el Central Park a las 5 de la tarde, que por el Bosque de Chapultepec a esa misma hora. Sin duda lo que dice el embajador norteamericano desafortunadamente es muy cierto y se lo debemos a esta errada y llamada Cuarta Transformación.

